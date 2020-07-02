Велокоманда Deceuninck – Quick-Step примет участие в критериуме GP Vermarc Sport

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:52
8 велогонщиков команды Deceuninck – Quick-Step заявлены на старт критериума 5 июля
За день до начала 18-дневного тренировочного сбора в Валь ди Фасса гонщики велокоманды Deceuninck-Quick-Step впервые за четыре месяца примут участие в велогонке. 5 июля в бельгийском Ротселааре (Rotselaar) пройдёт критериум, общая дистанция которого составит 164 км (круги по 15,4 км).
Photo © Deceuninck - Quick-Step
В критериуме GP Vermarc Sport примут участие Тим Деклерк, Дрис Девенинс, чемпион Нидерландов Фабио Якобсен, Ильо Кейссе, Флориан Сенешаль, Питер Серри, Стейн Стеелс и Берт Ван Лерберг.
Вилфрид Петерс (Wilfried Peeters), спортивный директор команды Deceuninck-Quick-Step: «После карантина это наша первая велогонка. Ребята с нетерпением жду старта, будет приятно выступить дома у нашего спонсора, компании Vermac. Для них это отличная возможность войти в гоночный ритм, а потом с хорошим настроем поехать в Валь ди Фассу. Нам важно, чтобы все были здоровы и финишировали.
В стартовом листе много любительских команд, что, конечно, повлияет на ход гонки. Бельгийские гонщики отлично подготовлены, как профессионалы, так и любители. Но сложно сказать, насколько сильными они будут по сравнению друг с другом».
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Earl57
Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
Я недавно открыла для себя ведушего с канала Global Mountain Bike Network, которого зовут Блейк Самсон. У меня нет горного велосипеда и я не собираюсь когда-либо им обзаводиться, однако ролики с Блейком смотрю с огромным интересом ибо это настоящее шоу. Блейк избрал для образ дурковатого недотепы. Я посмотрела, на чем он специализировался как профи.
Blake Samson
Dirt jump and slopestyle pro
Born in Zimbabwe but now resident in the Isle of Wight, UK, Blake has travelled the world as a pro rider competing in the world’s premier dirt jump and slopestyle competitions. Despite his world-class dirt heritage, he’s an incredible all-rounder who is equally at home charging down mountain sides as he is pulling 360 tucks or flip-whips. Think fast and fun. But wherever his tyres take him, he does it all with an infectious sense of fun which is proof, if any were needed, that for Blake riding is a way of life.
Прыжки на велосипеде во время езды по узким лесным или горным тропам с поворотом в воздухе на 360 градусов требуют отменной техники. Какой либо страховки там не предусмотрено, врежется в дерево в процессе прыжка - мало не покажется...
На самом деле когда люди смотрят на дурковатого чувака, они сначала смеются, а потом запоминают как надо делать и как не надо. Намного лучше запоминают, чем если бы он те же 10-15 минут с серьезным видом читал им лекцию. Так что в итоге это совсем не глупо оказывается. И как говорили китайские мудрецы, вещи не такие как кажутся.
А несколько видео с Нино Шуртером - это вообще песня! Нино и сам большой любитель приколоться.
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Earl57
Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
Цитата: Camel
Цитата: Earl57
Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...
В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.
Вот таки интересно, почему отсутствие ветра с меняющимся направлением по разному влияет на Ремко и Ван Авермата, Роша и Де Гента? Если бы ветер был, у Ремко было бы преимущество перед более тяжелыми и более опытными гонщиками? Похоже что вы не смотрели виртуальный Фландрии, где Ван Авермат победил за счет тактики и хорошего знания особенностей трассы. Он не стал дергаться сразу после после старта, как это сделали Ремко и Бетиоль, а дождался нужного момента и уже тогда "включил газ" на всю мощность. Благо в кои веки на нем никто не мог повиснуть. А держать такие ватты столько времени Ремко физически не в состоянии. Бетиоль быстро бросил, а Ремко старался как мог.
Ну а подсказки в ухо к реальной физической форме гонщика вообще отношения не имеют.
Цитата: Camel
Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?
Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.
На том ЧЕ фаворитов как раз не было. Самыми топовыми раздельщиками там были Лампарт и Аффини. Да и дистанция была всего 14 км.
О таланте гонщика.
Недавно читала интервью с Риккардо Рикко. Он продал свой магазин мороженого на Тенерифе и вернулся в Италию. Так он сказал: Если бы у меня была голова, моя карьера сложилась бы по-другому. У него был реальный талант, а закончилось все 12-летней дисквалификацией, которая закончится в 2024. Я вспоминаю комментарии Курдюкова, когда он беспрерывно восхвалял гениальность Рико, а Нибали назвал "разочарованием Италии". А кто где в итоге оказался? Когда у Рикко спросили, кто сейчас лучший гонщик в Италии, он ответил - Нибали. А ведь злейшим соперником был по молодости.
Одного таланта недостаточно, как бы много его не было.
Интересно, а Ремко вот так может? Ни разу не видела в его исполнении
https://www.instagram.com/p/CB3dtH9AgWH/
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Earl57
Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (2)
Итальянцы о медийности в велоспорте
Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...
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Ice
Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (2)
Жаль, что в велоспорте так мало харизматичных и медийных личностей, причем адекватного склада, не балаболящих о своем величии))) Если послушать форумных мудрецов, Петя давно не торт, стар, сыт, ленив. А презентуют его так, что я вообще не помню, чтобы кого-то подобным образом представляли. Вы не правы, он не стар, он суперстар)))
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Camel
Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
Цитата: Earl57
Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...
В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.
Цитата: Earl57
...И на разделке чемпионата Бельгии в прошлом году Ремко талант тоже не помог, когда Ван Арт привез ему почти 40 сек на дистанции 51 км...
Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?
Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.
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Адриен
Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
Раньше в велоспорте блистали всё больше конькобежцы.Эрик Хайден, его сестра Бет, Шейла Янг,Клара Хьюз... Ну а сейчас и лыжники подключились.
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Страницы истории велоспорта