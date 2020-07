Велокоманда Deceuninck – Quick-Step примет участие в критериуме GP Vermarc Sport

Я недавно открыла для себя ведушего с канала Global Mountain Bike Network, которого зовут Блейк Самсон. У меня нет горного велосипеда и я не собираюсь когда-либо им обзаводиться, однако ролики с Блейком смотрю с огромным интересом ибо это настоящее шоу. Блейк избрал для образ дурковатого недотепы. Я посмотрела, на чем он специализировался как профи.



Blake Samson

Dirt jump and slopestyle pro

Born in Zimbabwe but now resident in the Isle of Wight, UK, Blake has travelled the world as a pro rider competing in the world’s premier dirt jump and slopestyle competitions. Despite his world-class dirt heritage, he’s an incredible all-rounder who is equally at home charging down mountain sides as he is pulling 360 tucks or flip-whips. Think fast and fun. But wherever his tyres take him, he does it all with an infectious sense of fun which is proof, if any were needed, that for Blake riding is a way of life.

Прыжки на велосипеде во время езды по узким лесным или горным тропам с поворотом в воздухе на 360 градусов требуют отменной техники. Какой либо страховки там не предусмотрено, врежется в дерево в процессе прыжка - мало не покажется...На самом деле когда люди смотрят на дурковатого чувака, они сначала смеются, а потом запоминают как надо делать и как не надо. Намного лучше запоминают, чем если бы он те же 10-15 минут с серьезным видом читал им лекцию. Так что в итоге это совсем не глупо оказывается. И как говорили китайские мудрецы, вещи не такие как кажутся.А несколько видео с Нино Шуртером - это вообще песня! Нино и сам большой любитель приколоться.