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Альваро Ходж – победитель Munsterland Giro-2019

Альваро Ходж опередил Паскаля Акермана на классике Munsterland Giro-2019

 

  23-летний колумбийский велогонщик команды Deceninck-Quick Step Альваро Ходж (Alvaro Hodeg) одержал 7-ю победу в сезоне, выиграв классику Münsterland Giro-2019.

 

  14-й выпуск немецкой классики стартовал в ясную солнечную погоду, которая по мере продвижения гонки сменилась проливным дождём и холодом. Многие гонщики сошли на холмистой части дистанции. За 80 км до финиша начались решающие действия, когда атаковали несколько гонщиков. Но команда Deceuninck-Quick Step контролировала гонку,  нейтрализовав и атаку Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel /Corendon-Circus).

 

  За 20 км до финиша атаковал Брайан Ван Гутем (Brian Van Goethem) из команды Lotto Soudal, но его догнали за 1 км до финиша. На финальных 500 метрах Янник Штаймле, Флориан Сенешаль вывезли Альваро Ходжа вперёд, а за 150 м до финиша колумбийский спринтер спуртовал, опередив на несколько сантиметров Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

 

 

 

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Christof Koepsel / Getty Images - Photo credit: ©Christof Koepsel/ Getty Images

 

 

  Не обошлось без завала на скользкой от дождя дороге. В момент, когда спринтеры начали борьбу за 150 м до финиша, Флориан Сенешаль, последний из развозящих Ходжа, упал, за ним упали и другие гонщики. После гонки Сенешаль ударил по шлему гонщика команды Sunweb Макса Валшайда, который в этот момент давал интервью, посчитав его виновником завала.

 

 

 

 

  Альваро Ходж: «Мы знали, что на подъёмах будет тяжело, поэтому что у многих команд здесь не было спринтеров, они хотели порвать пелотон. Но ребята превосходно меня защищали весь день. Было очень холодно, это сделало гонку ещё тяжелее. Хотя я не имею ничего против выступления под дождём, мне это нравится.

 

  В финале я не терял концентрацию, попросил Флориана и Янника сделать так, чтобы мы были на первых 10 позициях. Они отлично отработали. Я был уверен в своих силах и просто начал свой спринт. Рад, что смог отдать должное команде за всю работу. Счастлив, что принёс команде ещёс одну победу в сезоне, который почти закончился».

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Паскаль Акерман: «Сегодня у нас был план, думаю, мы могли бы его использовать, но дождь и холод осложнили гонку. Ребята ехали в голове пелотона и контролировали ситуацию. Мы подготовились к спринту в таких погодных условиях. Ребята проделали огромную работу, но нам не хватило гонщиков в финале, чтобы на финишной прямой выйти на оптимальную позицию.

 

  Мне пришлось начинать спринт издалека, я оказался заперт в коробочку, до последнего не мог выехать. А потом мне просто не хватило сил, чтобы обойти Ходжа, хотя я был очень близко. Я в хорошей форме, поэтому немного разочарован моим вторым местом. Но это велогонка. Надо принимать ситуацию такой, какая есть».

 

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Теги к статье: Альваро Ходж Alvaro Hodeg Альваро Ходег Deceuninck-Quick Step Паскаль Акерман

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:48 | Регистрация: 24.12.2017

    Всегда улыбается))) молодец))) очень рад за него)))

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Комментарии

  • SportSpirit
    Sparkassen Munsterland Giro-20 ... (1)
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    Ван дер Пул быстро восстановился после ЧМ.
  • SportSpirit
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  • Mima
    Джанни Москон: "После Тур де ... (2)
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    Как жаль, неужели нет тренера или кого- то, кто не даст вот так убивать парня, неужели нельзя сделать нормальный тренировочный план, чтоб не высосать все соки из гонца?
  • BaTman
    Давид де ла Крус переходит в к ... (11)
    BaTman-Фото
    Берналь, Квято, Сиваков, Томаса могут заставить, хотя сложно. Ему лишь бы восстановиться, а дрим тим то соберут кого скажет. Но если в грегари два прошлых победителя Тура, то чего же ещё желать. НО, Кири, для удачи надо брать.

    p.s. Димулю надо было покупать, как главного мотора. Но я думаю его оставили для конкуренции, а то бы совсем тоска была.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Альваро Ходж – победитель Muns ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Всегда улыбается))) молодец))) очень рад за него)))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Israel Cycling Academy - новы ... (30)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Astanaforever
    Вот и наступил крах Российского легендарного велоспорта.в мировом пелотоне...когда иностранное государство поглощает истинно российский бренд..

    извините, что выбрал вас для цитирования. у вас ещё не самое "чукотское" по наивности представление о всей этой истории.
    задание всем наивным и, пжл, без обид.
    1. для начала попробуйте спросить у гугла про катюшу? только именно просто "катюша", а не "katusha". и без всяких там "тим", "вело".. много чего найдётся у вас про "истинно российский бренд"?
    2. потом отыщите на сайте катюши (вы же его уже нашли через "katusha"?) кнопку перехода на русский язык у "истинно российского бренда". нашли? подскажете где она? а то я не хакер, чёт не нашёл..
    3. загляните в раздел "about" на сайте катюши. прочтите там про всю эту карусель KATUSHA Sports, KATUSHA Travel, KATUSHA Café, KLUB... - как всё это соотносится с российской велосипедной действиетльностью? ну, может, хоть как-то соотносится? а то я не придумал как..
    4. поинтересуйтесь как в принципе устроена каждая команда UCI WorldTeam. в чём разница между платёжным агентом, держателем лицензии и всё такое прочее. вроде там не оч сложное устройство.
    5. если ваш интерес всё ещё не пропал, поинтересуйтесь куда и как делась макаровская Итера (первоначальный спонсор), откуда взялась Арети (Итера наоборот). и попробуйте представить себе отношение Макарова ко всей этой истории "честного бизнеса". и - соответственно - дальнейших макаровских амбиций относительно "светлого будущего велоспорта всея Руси"
    .
    Игорь Макаров (платёжный агент, katusha, etc) сделал столько всего для российского велоспорта (одна программа Старт чего стоит), что, как минимум, надо относится к этому с уважением
    и Katusha - абсолютно личное ЕГО ДЕЛО
    современный мир так утроен, если не поняли
    +
  • Alya
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (16)
    Alya-Фото

    Я правильно понимаю, что свет очей наших, иптяш закарин опять ни в одних официальных соревнвоаниях в 2019 году не участвовал? И опять не имеет права на нахождение в сборной россии? Но всем как обычно пофиг?

  • s75
    Давид де ла Крус переходит в к ... (11)
    s75-Фото
    Вклад Давида и Кенни в достижения Фрума - это Джиро 2018, всё. При этом они не были ключевыми помощниками. Инициатива, скорее всего, взаимная. Пулс - как основной доместик - потеря, но в нем не видели генеральщика, а он ставил лидерство на ГТ одним из условий перед подписанием трехлетнего договора. Поедет, как ехал без Ричи, Пита Кеньика, Ниеве, Лео Кёнига, Ланды, и других первоклассных помощников, лишь бы сам ехал и был здоров.
  • aksbor
    Israel Cycling Academy - новы ... (30)
    aksbor-Фото

    Катюша Моисеевна. Вроде неплохо для названия команды...

  • aksbor
    Александр Конышев - новый вел ... (19)
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    Конышеллини

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