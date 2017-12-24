Альваро Ходж – победитель Munsterland Giro-2019

Альваро Ходж опередил Паскаля Акермана на классике Munsterland Giro-2019

23-летний колумбийский велогонщик команды Deceninck-Quick Step Альваро Ходж (Alvaro Hodeg) одержал 7-ю победу в сезоне, выиграв классику Münsterland Giro-2019.

14-й выпуск немецкой классики стартовал в ясную солнечную погоду, которая по мере продвижения гонки сменилась проливным дождём и холодом. Многие гонщики сошли на холмистой части дистанции. За 80 км до финиша начались решающие действия, когда атаковали несколько гонщиков. Но команда Deceuninck-Quick Step контролировала гонку, нейтрализовав и атаку Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel /Corendon-Circus).

За 20 км до финиша атаковал Брайан Ван Гутем (Brian Van Goethem) из команды Lotto Soudal, но его догнали за 1 км до финиша. На финальных 500 метрах Янник Штаймле, Флориан Сенешаль вывезли Альваро Ходжа вперёд, а за 150 м до финиша колумбийский спринтер спуртовал, опередив на несколько сантиметров Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

© Deceuninck - Quick-Step - ©Christof Koepsel / Getty Images - Photo credit: ©Christof Koepsel/ Getty Images

Не обошлось без завала на скользкой от дождя дороге. В момент, когда спринтеры начали борьбу за 150 м до финиша, Флориан Сенешаль, последний из развозящих Ходжа, упал, за ним упали и другие гонщики. После гонки Сенешаль ударил по шлему гонщика команды Sunweb Макса Валшайда, который в этот момент давал интервью, посчитав его виновником завала.

Альваро Ходж: «Мы знали, что на подъёмах будет тяжело, поэтому что у многих команд здесь не было спринтеров, они хотели порвать пелотон. Но ребята превосходно меня защищали весь день. Было очень холодно, это сделало гонку ещё тяжелее. Хотя я не имею ничего против выступления под дождём, мне это нравится.

В финале я не терял концентрацию, попросил Флориана и Янника сделать так, чтобы мы были на первых 10 позициях. Они отлично отработали. Я был уверен в своих силах и просто начал свой спринт. Рад, что смог отдать должное команде за всю работу. Счастлив, что принёс команде ещёс одну победу в сезоне, который почти закончился».

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Паскаль Акерман: «Сегодня у нас был план, думаю, мы могли бы его использовать, но дождь и холод осложнили гонку. Ребята ехали в голове пелотона и контролировали ситуацию. Мы подготовились к спринту в таких погодных условиях. Ребята проделали огромную работу, но нам не хватило гонщиков в финале, чтобы на финишной прямой выйти на оптимальную позицию.

Мне пришлось начинать спринт издалека, я оказался заперт в коробочку, до последнего не мог выехать. А потом мне просто не хватило сил, чтобы обойти Ходжа, хотя я был очень близко. Я в хорошей форме, поэтому немного разочарован моим вторым местом. Но это велогонка. Надо принимать ситуацию такой, какая есть».