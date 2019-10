Альваро Ходж – победитель Munsterland Giro-2019

23-летний колумбийский велогонщик команды Deceninck-Quick Step Альваро Ходж (Alvaro Hodeg) одержал 7-ю победу в сезоне, выиграв классику Münsterland Giro-2019.

14-й выпуск немецкой классики стартовал в ясную солнечную погоду, которая по мере продвижения гонки сменилась проливным дождём и холодом. Многие гонщики сошли на холмистой части дистанции. За 80 км до финиша начались решающие действия, когда атаковали несколько гонщиков. Но команда Deceuninck-Quick Step контролировала гонку, нейтрализовав и атаку Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel /Corendon-Circus).

За 20 км до финиша атаковал Брайан Ван Гутем (Brian Van Goethem) из команды Lotto Soudal, но его догнали за 1 км до финиша. На финальных 500 метрах Янник Штаймле, Флориан Сенешаль вывезли Альваро Ходжа вперёд, а за 150 м до финиша колумбийский спринтер спуртовал, опередив на несколько сантиметров Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

Не обошлось без завала на скользкой от дождя дороге. В момент, когда спринтеры начали борьбу за 150 м до финиша, Флориан Сенешаль, последний из развозящих Ходжа, упал, за ним упали и другие гонщики. После гонки Сенешаль ударил по шлему гонщика команды Sunweb Макса Валшайда, который в этот момент давал интервью, посчитав его виновником завала.

🇫🇷@flosenech of 🇧🇪@deceuninck_qst seems to be blaming 🇩🇪@MaxWalscheid of 🇩🇪@TeamSunweb for the crash in the last 200m in 🇩🇪@tweets_giro #muensterlandgiro (📺@sportschau) pic.twitter.com/pMOmTuaTS5