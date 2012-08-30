Крис Фрум и Якоб Фульсанг об участии в виртуальном турнире «The Challenge of Stars»

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:29
Маршрут и участники виртуального турнира «The Challenge of Stars»
Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум готовится к участию в виртуальном турнире «The Challenge of Stars» /«Вызов звёзд» на фоне разгоревшихся обсуждений о его возможном уходе из команды Ineos. В этом году Крис Фрум ставит целью борьбу за пятый титул победителя Тур де Франс.
Перед виртуальным турниром Крис Фрум во время пресс-конференции сказал изданию Marca: «Сейчас мне надо обдумать несколько вопросов, что я в данный момент и делаю. В течение следующих недель и месяцев я должен привести мысли в порядок. Надеюсь, когда всё это нынешнее безумие кончится, у меня будет чёткая картина того, что готовит будущее».
А пока что целью Криса Фрума является «Вызов звёзд».
23 и 24 мая 8 спринтеров и универсалов и 8 горняков будут в отдельных группах бороться за титул победителя на своих трассах. Участники будут сражаться один на один, а затем выходить в следующий круг, пока не определится победитель.
Маршрут «The Challenge of Stars» для спринтеров – это 1,2 км дистанции со средним градиентом 0,97% и максимальным 2,53%. Для горняков – 2,9 км подъёма со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%.
Соревнование организует компания RCS Sport в сотрудничестве с платформой BKOOL, Tissot и Enel.
Участники «The Challenge of Stars»
Спринтеры/универсалы:
- Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe)
- Mads Pedersen (Trek - Segafredo)
- Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic)
- Tim Merlier (Alpecin-Fenix)
- Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step)
- Caleb Ewan (Lotto Soudal)
- Matteo Trentin (CCC Team)
- Filippo Ganna (Team Ineos)
Горняки:
- Rafał Majka (Bora–Hansgrohe)
- Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)
- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)
- Warren Barguil (Team Arkéa Samsic)
- Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)
- Thomas De Gendt (Lotto Soudal)
- Simon Geschke (CCC Team)
- Chris Froome (Team Ineos)
Крис Фрум: «Хорошо, что сейчас, когда у нас нет возможности выступать в обычных гонках, благодаря технологиям появляются такие соревнования как «The Challenge of Stars», которые порадуют фанатов. С нетерпением жду участия в этом новом типе борьбы с топовыми гонщиками велоспорта».
Якоб Фульсанг: «Учитывая текущую ситуацию, большое число отменённых или перенесённых гонок, занятия спортом в помещении – отличная альтернатива для тренировок, пока мы ждём возвращения к соревнованиям на открытом воздухе. Мы с нетерпением ждём, когда будем выступать в гонках нового международного календаря, а пока приятно хотя бы немного почувствовать вкус соревнований и побороться с профессионалами в виртуальной гонке».
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