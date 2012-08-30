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Крис Фрум и Якоб Фульсанг об участии в виртуальном турнире «The Challenge of Stars»

Маршрут и участники виртуального турнира «The Challenge of Stars»

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум готовится к участию в виртуальном турнире «The Challenge of Stars» /«Вызов звёзд» на фоне разгоревшихся обсуждений о его возможном уходе из команды Ineos. В этом году Крис Фрум ставит целью борьбу за пятый титул победителя Тур де Франс.

 

  Перед виртуальным турниром Крис Фрум во время пресс-конференции сказал изданию Marca: «Сейчас мне надо обдумать несколько вопросов, что я в данный момент и делаю. В течение следующих недель и месяцев я должен привести мысли в порядок. Надеюсь, когда всё это нынешнее безумие кончится, у меня будет чёткая картина того, что готовит будущее».

 

 А пока что целью Криса Фрума является «Вызов звёзд».

 

23 и 24 мая 8 спринтеров и универсалов и 8 горняков будут в отдельных группах бороться за титул победителя на своих трассах. Участники будут сражаться один на один, а затем выходить в следующий круг, пока не определится победитель.

 

  Маршрут «The Challenge of Stars» для спринтеров – это 1,2 км дистанции со средним градиентом 0,97% и максимальным 2,53%. Для горняков – 2,9 км подъёма со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%.

 

Соревнование организует компания RCS Sport в сотрудничестве с платформой  BKOOL, Tissot и Enel.

 

Участники «The Challenge of Stars»

 

Спринтеры/универсалы:

  • Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe)
  • Mads Pedersen (Trek - Segafredo)
  • Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic)
  • Tim Merlier (Alpecin-Fenix)
  • Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step)
  • Caleb Ewan (Lotto Soudal)
  • Matteo Trentin (CCC Team)
  • Filippo Ganna (Team Ineos)

Крис Фрум и Якоб Фульсанг об участии в виртуальном турнире «The Challenge of Stars»

Горняки:

  • Rafał Majka (Bora–Hansgrohe)
  • Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)
  • Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)
  • Warren Barguil (Team Arkéa Samsic)
  • Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)
  • Thomas De Gendt (Lotto Soudal)
  • Simon Geschke (CCC Team)
  • Chris Froome (Team Ineos) 

Крис Фрум и Якоб Фульсанг об участии в виртуальном турнире «The Challenge of Stars»

 

 

  Крис Фрум: «Хорошо, что сейчас, когда у нас нет возможности выступать в обычных гонках, благодаря технологиям появляются такие соревнования как «The Challenge of Stars», которые порадуют фанатов. С нетерпением жду участия в этом новом типе борьбы с топовыми гонщиками велоспорта».

 

 

 

  Якоб Фульсанг: «Учитывая текущую ситуацию, большое число отменённых или перенесённых гонок, занятия спортом в помещении – отличная альтернатива для тренировок, пока мы ждём возвращения к соревнованиям на открытом воздухе. Мы с нетерпением ждём, когда будем выступать в гонках нового международного календаря, а пока приятно хотя бы немного почувствовать вкус соревнований и побороться с профессионалами в виртуальной гонке».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana виртуальная велогонка The Challenge of Stars

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  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 08:24 | Регистрация: 27.08.2018

    Таблица вставлена два раза для горняков.

    А вообще, формат интересный (:-)). Рохан Деннис должен вынести всех (даже с учетом того, что он не участвует).

  2. RVL

    Сегодня, 09:48 | Регистрация: 30.08.2012

    Мне кажется сюда трекачей надо заявить. Порвут фрума в гору , ну и снимут вопрос победителя тдф. )

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • paziz
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    paziz-Фото
    Откуда у гонщика континентальной команды деньги на хорошего доктора?) И да, я тоже уверен что весь проф пелотон на "топливе"
  • RVL
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (2)
    RVL-Фото

    Мне кажется сюда трекачей надо заявить. Порвут фрума в гору , ну и снимут вопрос победителя тдф. )

  • Freejazz
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (2)
    Freejazz-Фото

    Таблица вставлена два раза для горняков.

    А вообще, формат интересный (:-)). Рохан Деннис должен вынести всех (даже с учетом того, что он не участвует).

  • close2you
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    close2you-Фото
    Успокойтесь, просто денег не хватило на хорошего доктора, как у остальных ?
  • paziz
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    paziz-Фото
    Молодость она такая, хочется достичь чего-то большего любыми средствами
  • Hammill
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (40)
    Hammill-Фото
    они сами не тянут с таким составом и руководством
  • SportSpirit
    Герант Томас о подготовке к Ту ... (2)
    SportSpirit-Фото

    В этом подготовительном сезоне)) внутренний настрой Герайнта мне нравится гораздо больше, чем в предыдущем. Здравый оптимизм и желание. 

     

    А уж беречь спички до того, как понадобится огонь он умеет. 

     

    Банально, конечно, но: объективно сейчас он один из главных претендентов на генерал. Наряду с Рогличем. 

     

     

     

  • Серафим
    Герант Томас о подготовке к Ту ... (2)
    Серафим-Фото

    Просто поддержу Томаса, а то как-то абыдно,да? Тут пост о Фруме набрал уже 39 ком-в, а у Томаса - ноль. Прям перекос и игнорация. 

      Это как в самом коротком диалоге в кабинете врача:

    -  Доктор, меня все игнорируют.

    -  Следующий!

  • Гонщик
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (40)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    да норм там всё с рычагами
    если команда решит, что нужно всем лечь за яркий камбек и 5кратного, то берналю - или помогаешь или мимо туровского состава и гуляешь гордо за вуэльтой. - а там "случайно" оставят без помощи - поучат мальчика, сам забудет про все контракты
    понятно, что утрирую )
    Цитата: Earl57
    У Берналя контракт с Инеосом до конца 2023 года и он отлично понимает, что у Брейлсфорда нет рычагов давления на него, только уговоры. Поэтому Берналь может позволить себе показать зубки и ему за это ничего не будет.
    Любой контракт можно расторгнуть , либо создать такие условия , что чел сам сбежит , ещё хуже если забанят , таких примеров в спорте полно , досрочное завершение карьеры на пике в лучшем случае .

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тема о КФ однозначно стала самой ТОПовой в этом сезоне на ВелоЛайве: количество коментов и просмотров прям РЕКОРДные)))

    Цитата: RVL
    Вот она конкуренция в чистом виде. Если Фруми куда нибудь уйдет, нет гарантий что команда потянет. Без команды он никто. А в инеосе 3 рта на один кусок.

    Кстати почти такое же мнение высказал в апреле сам директор Мовисатар дон Эусебио Унсуэ когда говорил о том, что Кинтана сильнее Фрума (вспоминая тот ТдФ 2015); но у британца под рукой всегда были комрады которые его и "вытаскивали" вперед(и) Наиро, а так колумбиец если брать "дуэль 1 на 1" сильнее Криса. Спрашивается только, а где же ваши, дон Эусебио, были тогда звёздные други мовистаровцы Наиро Кинтаны? Или де факто на бумаге в испанской команде колумбиец всегда КАПИТАНил, а на деле таким был (и остается) А.Вальверде.

    Цитата: Kitsune-taichou
    а вообще разговорчики знакомые. сэр: я еду тур. фрум: я еду тур. дэйв: да там посмотрим, кто едет.

    Я предполагаю такой ажжиотаж (если этот слово конечно уместное в контексте всех разоворов темы), что главные биги в ИНЭОСе хотят ехать под капитнаским номером Тур де Франс, потому что главный ГТ в году стоит первым в календаре и мало ли шо там будет потом в октябре. Тем более, что все три гонца (КФ, ЭБ, ГТ) являются победителями Большой петли разных выпусков.

     

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Roberto Carlos Gonzalez Castillero (Vini Zabu - KTM)

Andreas Leknessund (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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