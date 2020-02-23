Мауро Веньи: «У нас нет плана B для Милан-Сан-Ремо-2020»

Мауро Веньи обеспокоен возможностью отмены Милан-Сан-Ремо из-за эпидемии короновируса

RCS Sport, организатор велогонок Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, Джиро д’Италия, обеспокоены, что из-за случаев появления заболевших коронавирусом в Италии местные власти могут запретить проведение спортивных мероприятий.

Мауро Веньи, директор RCS Sport, в интервью Corriere и Cyclingnews сказал, что больше всего его волнует ситуация с Милан-Сан-Ремо, классикой, которая должна пройти 21 марта.

Мауро Веньи: «Как и все, мы озабочены тем, что происходит. В то же время надеемся, что со временем ситуация улучшится, и число заразившихся не будет увеличиваться. Решающим фактором будет количество случаев и будет ли ситуация держаться под контролем.

На данный момент в Тоскане, где проводится Страде Бьянке (7 марта), кажется, всё в порядке. Не думаю, что с проведением будут проблемы, но мы следим за ситуацией.

Больше всего меня беспокоит Милан-Сан-Ремо. Милан – одно из ключевых мест, где зарегистрировано больше всего случаев заражения на данный момент. Мы будем следовать указаниям властей и министерства здравоохранения. Тиррено проводится совсем в другом месте, это не Венеция или Милан.

Что касается Милан-Сан-Ремо, у нас нет плана B. Если правительство запретит проведение спортивных мероприятий в Милане и Ломбардии, нам придётся отменить гонку, потому что нет смысла передвигать старт на 20-50 км. Гонка проводится по одному маршруту 110 лет. До старта Милан-Сан-Ремо ещё три недели».