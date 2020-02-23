VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мауро Веньи: «У нас нет плана B для Милан-Сан-Ремо-2020»

Мауро Веньи обеспокоен возможностью отмены Милан-Сан-Ремо из-за эпидемии короновируса

 

 

  RCS Sport, организатор велогонок Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, Джиро д’Италия, обеспокоены, что из-за случаев появления заболевших коронавирусом в Италии местные власти могут запретить проведение спортивных мероприятий.

 

  Мауро Веньи, директор RCS Sport, в интервью Corriere и Cyclingnews сказал, что больше всего его волнует ситуация с Милан-Сан-Ремо, классикой, которая должна пройти 21 марта.

 

  Мауро Веньи: «Как и все, мы озабочены тем, что происходит. В то же время надеемся, что со временем ситуация улучшится, и число заразившихся не будет увеличиваться. Решающим фактором будет количество случаев и будет ли ситуация держаться под контролем.

 

  На данный момент в Тоскане, где проводится Страде Бьянке (7 марта), кажется, всё в порядке. Не думаю, что с проведением будут проблемы, но мы следим за ситуацией.

 

  Больше всего меня беспокоит Милан-Сан-Ремо. Милан – одно из ключевых мест, где зарегистрировано больше всего случаев заражения на данный момент. Мы будем следовать указаниям властей и министерства здравоохранения. Тиррено проводится совсем в другом месте, это не Венеция или Милан.

 

  Что касается Милан-Сан-Ремо, у нас нет плана B. Если правительство запретит проведение спортивных мероприятий в Милане и Ломбардии, нам придётся отменить гонку, потому что нет смысла передвигать старт на 20-50 км. Гонка проводится по одному маршруту 110 лет. До старта Милан-Сан-Ремо ещё три недели».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мауро Веньи Mauro Vegni RCS Sport Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

23 - 29 февраля 2020

UAE Tour

29 февраля 2020

Omloop Het Nieuwsblad

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • patar
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    patar-Фото
    Да, походу, тут все ноунеймы, кроме Фрума)))
  • s75
    Вольта Альгарве-2020. Этап 5 (11)
    s75-Фото

    Цитата: Владимир Корж
    Думаю всё по плану, команда заточена под Гранд Туры, и гонщики пока далеки от лучших кондиций, и Денис в том числе


    Если в планах очередной провал и "дать проехать молодым" на Джиро, на фоне схода основного конкурента выиграть на индивидуальных качествах пары-тройки гонщиков (остальные еле едут) Тур и повторить прошлогодний кошмар на Вуэльте, тогда да, все в порядке.

  • Ice
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Если бы Фрум брал с них пример, то так и остался бы африканским ноунеймом

    Вот оно что, то есть, Кэв и Аккерман - бездельники ноунеймы?)))

  • levonardo
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Фруми видно совсем сырой, приехал на эту гонку вкатываться. Закарин тоже вкатывается.
    Ильнур вроде в общей пачке заехал, да и вообще видно что команда неплохо на него работает, на последней 20ке, всё время впереди держали. Кстати Черкасов 4й в генерале нынче, и лучший молодой. Удержать майку против Погачара конечно нереально, но может хоть за 10ку поборется. Эх мечты, мечты)
  • Владимир Корж
    Вольта Альгарве-2020. Этап 5 (11)
    Владимир Корж-Фото
    Цитата: s75
    От Денниса ожидали победы на этапе, но он проиграл. У команды самый безобразный старт сезона за всю историю ее существования, и это продолжение прошлого сезона - одного из самых неудачных в истории Скай-Инеос.
    Думаю всё по плану, команда заточена под Гранд Туры, и гонщики пока далеки от лучших кондиций, и Денис в том числе
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    Earl57-Фото
    Это Кэв на уровне африканского ноунейма?
  • Gorn9k
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    Gorn9k-Фото
    Если бы Фрум брал с них пример, то так и остался бы африканским ноунеймом
  • s75
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    s75-Фото

    У Фрума задача (невыполнимая?) - просто доехать до финиша 7 этапа. У Эдварда карт-бланш, Карлос едет первую в своей жизни гонку подобного уровня, вся остальная команда так или иначе вокруг Фрума, того же Кристиана вообще перенаправили сюда с маршрута Омлооп-КБК, где он был очень нужен, и который пропустит впервые за последние сто лет.

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: raspik
    Цитата: Николай Н.
    Фруми видно совсем сырой, приехал на эту гонку вкатываться. Закарин тоже вкатывается.
    Сколько отхватил?

    Фрум почти 4 минуты. Брал бы пример с Кэва и Аккермана - выпал так выпал. А он выпал, потом пристроился за техничкой и вроде добрался до хвоста пелотона. Но тут впереди начались атаки и Фрум снова выпал, на этот раз окончательно. И зачем было догонять, всем же понятно что он за генерал не борется. 

  • raspik
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (10)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Фруми видно совсем сырой, приехал на эту гонку вкатываться. Закарин тоже вкатывается.
    Сколько отхватил?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 февраля

Lukasz Owsian (Team Arkea - Samsic)

Petr Rikunov (Gazprom - RusVelo)

25 февраля

Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

Heinrich Haussler (Bahrain McLaren)

Eric Young (Rally - UHC Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (133)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)