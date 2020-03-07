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Организаторы Париж-Ниццы-2020 и команды корректируют составы участников

ASO и велокоманды меняют состав участников на Париж-Ниццу-2020 после отмены итальянских велогонок

 

 

 

 

  В связи с тем, что команды Мирового тура  Astana, CCC, Team INEOS, Mitchelton-Scott, UAE-Team Emirates отказались от участия в гонке Париж-Ницца-2020, организаторы внесли коррективы в состав участников.

 

  Так, профессиональная команда Circus-Wanty Gobert получила приглашение для участия в Париж-Ницца-2020. Кроме того, ASO разрешили увеличить на одного гонщика составы команд-участниц – с 7 до 8 гонщиков.

 

Команда AG2R La Mondiale изменила календарь гонок Романа Барде, который стартует на Париж-Ницце-2020.

 

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale в интервью L’Equipe сказал: «Роману нужна гонка, чтобы готовиться к более поздним целям сезона. Все предполагают, что гонки (итальянские) отменят, хотя это ещё не подтверждено».

 

Изменила состав команды на Париж-Ницца-2020 и команда Deceuninck-Quick Step.

 

  Спортивный директор команды Вильфрид Петерс  в интервью Sporza сказал: «Приоритет будет дан гонщикам, которые готовятся к классикам. В состав на Париж-Ницца-2020 войдут Зденек Штыбар, Каспер Асгрен и Боб Юнгельс, а Дрис Девенинс, Реми Каванья и Тим Деклерк не поедут гонку. Мы сможем их подготовить на таких гонках как GP Monseré, которая пройдёт в воскресенье.

 

  Гонщик команды EF Pro Cycling Сеп Ванмарке в интервью Het Nieuwsblad сказал, что хотел бы принять участие в Париж-Ницце-2020: «Я надеюсь, теперь команда пошлёт меня на гонку, потому что в таком случае мне не придётся многое менять в тренировках и подготовке к классикам. Но теперь 30 гонщиков будут бороться за 8 мест в составе.

 

  Если меня не возьмут, надеюсь, что команда проведёт очень насыщенный тренировочный сбор, имитирующий гонки. Меня не пугает такое положение, потому что из-за травм я часто должен был готовиться к самым важным неделям велогонок сезона, участвуя в небольшом количестве гонок. Я не слишком нервничаю по этому поводу. Распространение коронавируса – вот проблема для каждого, правда?»

 

Некоторые гонщики сейчас хотят поехать в тренировочный лагерь в Испанию, но мы включили в их программу GP Denain. Мы изменили наши составы. Такие гонщики как Флориан Сенешаль и Тим Деклерк точно поедут GP Monseré».

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Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Серафим
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    Серафим-Фото
    Боюсь, Джиро может и не начаться. Вижу только один плюс - освободится много личного времени. Вечно его не хватает.
  • AvA
    Команды Mitchelton-Scott, Jumb ... (6)
    AvA-Фото

    вырастут продажи у Tacx, Zwift, Elite и им подобных))

  • SportSpirit
    Команда Ineos снялась с гонок ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Брэйлсфорд - скала-человек! 

     

    В его личной ситуации, сталкиваясь с постоянными трудностями и бедами, которые валятся на команду, он остается в игре и у руля. Уважение! 

  • Earl57
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    Earl57-Фото

    А как насчёт Париж-Ницци, там ведь от команд тоже много отказов уже.

    Однако некоторые гонщики, которые собирались ехать итальянские гонки, стали заявляться на Париж-Ниццу. 

     


    Значит всё-таки перенесли (хотя на самом деле да, отменили) и гонка каг бе состоится..., но когда запихнуть соревнования в вело-календарь (?)

    Слух идет, что перенесут на октябрь, после Ломбардии. В Китай же в этом году все равно никто не поедет.

     

  • salomon
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    salomon-Фото
    Не будем паниковать, но... Всё идёт к тому, что в ближайшее время на неопределённый срок по всей территории Европы будут отменены любые спортивные соревнования, которые посещяют зрители !
  • Alya
    Команда Ineos снялась с гонок ... (5)
    Alya-Фото

    Какой у них там отличный специалист по работе с прессой. Офигенно написан пресс релиз.

  • Mima
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (7)
    Mima-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: Mima
    ...Не понимаю вашей злобной реакции на нынешние тяжёлые обстоятельства.

    Лучше ничего не писать, чем изображать из себя учительницу начальных классов.
    Читайте от начала до конца внимательно.
    Прикольно вы обзываетесь....
  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Страде Бьянке не состоится в назначенный день то отмена Тиррено-Адриатико уже на 99% решена, да?

    А как насчёт Париж-Ницци, там ведь от команд тоже много отказов уже.

    RCS Sport и местные власти пришли к соглашению и отменяют две велогонки, назначенные на 7 марта 2020 года – Strade Bianche и Strade Bianche Women Elite.

    RCS Sport через федерацию велоспорта Италии подаст запрос в UCI о назначении новой даты в международном календаре велогонок для проведения мужской и женской классик Страде Бьянке.

    Значит всё-таки перенесли (хотя на самом деле да, отменили) и гонка каг бе состоится..., но когда запихнуть соревнования в вело-календарь (?)

  • Kitsune-taichou
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    я теперь боюсь подумать, как это все отразится на командах. спонсоры вложили бабло, отдачи не получили. а если это продолжится... кто-то может даже закрыться. >_<

  • SVS
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    SVS-Фото

    ИМХО, гранд-туры как раз одни из первых в группе риска. Большое кол-во людей переезжает из города в город, большой интерес публики - большая опасность широкого распространения заразы :-(.

    Я даже больше скажу - даже, если какой-нибудь ГТ начнётся, я не поручусь, что его не прервут на любом этапе из-за эпидемиологических условий.

     

    Рассчёт на то, что будет жара, и вирус исчезнет, ИМХО, может не сработать. В любом случае - будем посмотреть. Я первый обрадюсь, если пессимистичные прогнозы не сбудуться, и ГТ пройдут нормально.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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