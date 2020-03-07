Организаторы Париж-Ниццы-2020 и команды корректируют составы участников

ASO и велокоманды меняют состав участников на Париж-Ниццу-2020 после отмены итальянских велогонок

В связи с тем, что команды Мирового тура Astana, CCC, Team INEOS, Mitchelton-Scott, UAE-Team Emirates отказались от участия в гонке Париж-Ницца-2020, организаторы внесли коррективы в состав участников.

Так, профессиональная команда Circus-Wanty Gobert получила приглашение для участия в Париж-Ницца-2020. Кроме того, ASO разрешили увеличить на одного гонщика составы команд-участниц – с 7 до 8 гонщиков.

Команда AG2R La Mondiale изменила календарь гонок Романа Барде, который стартует на Париж-Ницце-2020.

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale в интервью L’Equipe сказал: «Роману нужна гонка, чтобы готовиться к более поздним целям сезона. Все предполагают, что гонки (итальянские) отменят, хотя это ещё не подтверждено».

Изменила состав команды на Париж-Ницца-2020 и команда Deceuninck-Quick Step.

Спортивный директор команды Вильфрид Петерс в интервью Sporza сказал: «Приоритет будет дан гонщикам, которые готовятся к классикам. В состав на Париж-Ницца-2020 войдут Зденек Штыбар, Каспер Асгрен и Боб Юнгельс, а Дрис Девенинс, Реми Каванья и Тим Деклерк не поедут гонку. Мы сможем их подготовить на таких гонках как GP Monseré, которая пройдёт в воскресенье.

Гонщик команды EF Pro Cycling Сеп Ванмарке в интервью Het Nieuwsblad сказал, что хотел бы принять участие в Париж-Ницце-2020: «Я надеюсь, теперь команда пошлёт меня на гонку, потому что в таком случае мне не придётся многое менять в тренировках и подготовке к классикам. Но теперь 30 гонщиков будут бороться за 8 мест в составе.

Если меня не возьмут, надеюсь, что команда проведёт очень насыщенный тренировочный сбор, имитирующий гонки. Меня не пугает такое положение, потому что из-за травм я часто должен был готовиться к самым важным неделям велогонок сезона, участвуя в небольшом количестве гонок. Я не слишком нервничаю по этому поводу. Распространение коронавируса – вот проблема для каждого, правда?»

Некоторые гонщики сейчас хотят поехать в тренировочный лагерь в Испанию, но мы включили в их программу GP Denain. Мы изменили наши составы. Такие гонщики как Флориан Сенешаль и Тим Деклерк точно поедут GP Monseré».