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Джакомо Ниццоло – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2020

Джакомо Ниццоло, Сэм Беннетт, Дэрил Импи, Ричи Порт о 5-м этапе Тура Даун Андер-2020

 

 

  30-летний итальянский гонщик команды NTT Джакомо Ниццоло одержал победу на 5-м этапе Тура Даун Андер-2020. За 20 км до финиша команда Mitchelton-Scott, воспользовавшись крутым подъёмом, порвала пелотон, вывозя Дэрила Импи.

 

  Хотя Джакомо Ниццоло не смог оказаться в первой группе, команда NTT предвидела эту ситуацию, и товарищи по команде помогли Ниццоло вернуться. Затем гонщики команды NTT начали работать в голове, чтобы добрать отрыв, в котором находились и возглавивший общий зачёт Дэрил Импи (Mitchelton-Scott), и Ричи Порт (Trek-Segafredo).

 

  В итоге к финишу подошла группа из 60 человек. У команды NTT впереди было шесть гонщиков. Джакомо Ниццоло принёс команде первую победу в сезоне, опередив Симоне Консонни (Cofidis) и Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step).

 

  Победитель двух последних выпусков Тура Даун Андер Дэрил Импи на двух промежуточных спринтах боролся за бонусные секунды и в итоге перехватил майку лидера у Ричи Порта (Trek-Segafredo), которого теперь опережает в генеральной классификации на 2 секунды.

 

Джакомо Ниццоло – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2020

 

Photo © Getty Sport/NTT Pro Cycling team

 

 

  Джакомо Ниццоло: «Наконец, у меня хорошо прошла зима. Для меня это успех, потому что сезон я начал без травм и без проблем.  Во время презентации я выбрал этот этап, подумал, что он мне подходит. Конечно, я не был уверен, что смогу побороться в спринте из-за присутствия последнего подъёма и возможных атак, но со мной сегодня была великолепная команда.  

 

Не хватает слов благодарности команде, они проделали великолепную работу. У нас был план на тот случай, если я выпаду. Меня должны были подождать на подъёме. План выполнили идеально. Также ребята провели идеальный развоз, вывезли на лучшую позицию в финале, а потом я просто выложился полностью. Мне оставалось только крутить педали, и в конце всё сработало. Я так счастлив, так приятно одержать победу в новых цветах нашей команды».

 

  Бьярне Риис, менеджер команды NTT: «Эта победа важна для нас. Конечно, мне лично тоже приятно, но для  всей команды это важно. Надеюсь, она придаст ребятам вдохновения работать ещё больше, продолжать делать то, что я сказал им – выступать как слаженная команда.

 

  Дело не в том, что я был жёстким, но я почувствовал напряжение между гонщиками команды, потому что они были недовольны тем, как отработали на предыдущем этапе. Поэтому я собрал их перед стартом, сказал, что когда они покинут комнату, им всё станет предельно ясно и все будут довольны. Мне хотелось увидеть их улыбки, а потом их работу. На старте они ещё не были вполне собраны, так что я сказал им, что на дороге они должны продолжать бороться как одна команда. Они именно это и сделали, мы выиграли».

 

  Сэм Беннетт: «На этот раз мы решили начинать позже, но на последнем повороте открылся просвет, закрыть который оказалось сложно. Сегодня мы пробовали в финале кое-что новое, так что, в общем, итог положительный. Я рад, как чувствовал себя на подъёме, доволен своей формой. И команда отработала великолепно. Нам ещё предстоит отладить некоторые детали, но считаю, что мы можем быть довольны этой неделей».

 

Джакомо Ниццоло – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2020

Photo © Getty Sport/Mitchelton-Scott Team

 

  Дэрил Импи: «Фантастика, стать лидером перед Виллунгой. Я очень рад, как отработали ребята, это было потрясающе. Всю неделю мы старались перехватить лидерство, чтобы к завтрашнему этапу я опережал Ричи. Сейчас у меня 2 секунды в запасе, не знаю, будет ли их достаточно. Но мы использовали каждый шанс, чтобы выиграть эту гонку, всё решится завтра.

 

  На подъёме мы вели гонку по плану. Лукас задал адский темп, и образовалась очень небольшая группа, в которую отобрались только 10 гонщиков. Я надеялся, что именно эта группа доедет до финиша, потому что хотел использовать там свой шанс».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton Scott: «Когда в спринте борется чемпион мира, понимаешь что спринт пройдёт на полной скорости. Ребята невероятно развозили. Отыграть 5 из 6 максимальных секунд было очень хорошо, они позволили нам взять майку.

 

  Второй план дня состоял в том, чтобы доставить Дэрила к финишу в очень маленькой группе, чтобы он смог набрать больше секунд.

 

  Все ребята контролировали гонку, Люк Дабридж, Джек Бауэр, Майкл Хэпберн следили за отрывом, а затем на подъёме сделали всё, что было в их силах, особенно Лукас. Они смогли создать группу из 11 человек.

 

  К сожалению, в неё отобралось слишком много генеральщиков и спринтеров, а это означало, что слишком мало команд из группы хотели так доехать до финиша».

 

  Ричи Порт: «Мы ожидали, что Mitchelton так сделает. Мадс отлично поработал, забрал несколько секунд. Так что на завтра у нас небольшой дефицит времени, хотя будет трудно. Если сможем выиграть завтра этап, выиграем и гонку. Нужно, чтобы завтра впереди были наши ребята. Сегодня я оказался немного изолированным, надеюсь, завтра ребята снова будут рядом».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo NTT Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Roscomsport
    Ричи Порт – победитель 3 этапа ... (2)
    Roscomsport-Фото

    Давай Ричи, покажи им...

    Это твой сезон, твой шанс!

  • Student
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    Student-Фото
    Интересно а аэродинамические трубы отменять будут?
  • Roscomsport
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    Roscomsport-Фото

    Дайте цифры ЧСС за час до сна и после пробуждения и я скажу что будет на этапе
    PS
    Вот именно эти простые параметры никогда не бедут достоянием публики и соперников

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 5 (1)
    levonardo-Фото
    Странно выглядел спринт. Клюге увезен Ниццоло, а Юэна где то потерял)
  • Александра
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    Александра-Фото
    Мне-то без разницы, какие цифры показывает прибор, у меня его просто нет. Если я устану крутить педали, то встану и отдохну.))
    У мирового пелотона есть и другие цели, помимо зрелищности. На данный момент Фрум и Инеос - звезды №1, они едут по показателям мощности и выигрывают Тур. Неужели вы думаете, что они откажутся от одной из составляющей успеха? И ни одна протуровская команда, у которой есть реальный шанс и большие амбиции, не откажется. Наше с вами желание или возмущение - последнее, на что они будут обращать внимание. Скажите менеджменту Инеос, что они не включают могзи, а не мне, но это же будет звучать абсурдно.))
  • Александра
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    Александра-Фото
    Вы путаете мягкое с теплым.)
  • Александра
    Компания Quick-Step подарила в ... (3)
    Александра-Фото

    Забавная и позитивная новость.))

  • Mima
    На классике Париж-Рубэ появитс ... (1)
    Mima-Фото
    Миллионы разбрасываются , а десять кусков собрать не могут. Молодец!!! Думает о будущем, о юниорах, о велоспорте. Спасибо!!!
  • chel
    Компания Quick-Step подарила в ... (3)
    chel-Фото
    За кэш всегда пожалуйста!
  • veloliveuser
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    veloliveuser-Фото

    вообще вся эта ситуация с приборами/измерителями напоминает обучение школяра мастерству/искусству: сначала скопируй, изобрази профика, привыкни, а потом это станет твоей натурой - на уровне интуиции. только вот некоторые так и засиделись на начальном этапе - им уже не помочь.

    помнится, Р.Денис говорил, что тренер прививал нутром чувствовать скорость даже на микроуровне. вот и так и становятся великими чемпионами.

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