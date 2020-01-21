Джакомо Ниццоло – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2020

Джакомо Ниццоло, Сэм Беннетт, Дэрил Импи, Ричи Порт о 5-м этапе Тура Даун Андер-2020

30-летний итальянский гонщик команды NTT Джакомо Ниццоло одержал победу на 5-м этапе Тура Даун Андер-2020. За 20 км до финиша команда Mitchelton-Scott, воспользовавшись крутым подъёмом, порвала пелотон, вывозя Дэрила Импи.

Хотя Джакомо Ниццоло не смог оказаться в первой группе, команда NTT предвидела эту ситуацию, и товарищи по команде помогли Ниццоло вернуться. Затем гонщики команды NTT начали работать в голове, чтобы добрать отрыв, в котором находились и возглавивший общий зачёт Дэрил Импи (Mitchelton-Scott), и Ричи Порт (Trek-Segafredo).

В итоге к финишу подошла группа из 60 человек. У команды NTT впереди было шесть гонщиков. Джакомо Ниццоло принёс команде первую победу в сезоне, опередив Симоне Консонни (Cofidis) и Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step).

Победитель двух последних выпусков Тура Даун Андер Дэрил Импи на двух промежуточных спринтах боролся за бонусные секунды и в итоге перехватил майку лидера у Ричи Порта (Trek-Segafredo), которого теперь опережает в генеральной классификации на 2 секунды.

Photo © Getty Sport/NTT Pro Cycling team

Джакомо Ниццоло: «Наконец, у меня хорошо прошла зима. Для меня это успех, потому что сезон я начал без травм и без проблем. Во время презентации я выбрал этот этап, подумал, что он мне подходит. Конечно, я не был уверен, что смогу побороться в спринте из-за присутствия последнего подъёма и возможных атак, но со мной сегодня была великолепная команда.

Не хватает слов благодарности команде, они проделали великолепную работу. У нас был план на тот случай, если я выпаду. Меня должны были подождать на подъёме. План выполнили идеально. Также ребята провели идеальный развоз, вывезли на лучшую позицию в финале, а потом я просто выложился полностью. Мне оставалось только крутить педали, и в конце всё сработало. Я так счастлив, так приятно одержать победу в новых цветах нашей команды».

Бьярне Риис, менеджер команды NTT: «Эта победа важна для нас. Конечно, мне лично тоже приятно, но для всей команды это важно. Надеюсь, она придаст ребятам вдохновения работать ещё больше, продолжать делать то, что я сказал им – выступать как слаженная команда.

Дело не в том, что я был жёстким, но я почувствовал напряжение между гонщиками команды, потому что они были недовольны тем, как отработали на предыдущем этапе. Поэтому я собрал их перед стартом, сказал, что когда они покинут комнату, им всё станет предельно ясно и все будут довольны. Мне хотелось увидеть их улыбки, а потом их работу. На старте они ещё не были вполне собраны, так что я сказал им, что на дороге они должны продолжать бороться как одна команда. Они именно это и сделали, мы выиграли».

Сэм Беннетт: «На этот раз мы решили начинать позже, но на последнем повороте открылся просвет, закрыть который оказалось сложно. Сегодня мы пробовали в финале кое-что новое, так что, в общем, итог положительный. Я рад, как чувствовал себя на подъёме, доволен своей формой. И команда отработала великолепно. Нам ещё предстоит отладить некоторые детали, но считаю, что мы можем быть довольны этой неделей».

Photo © Getty Sport/Mitchelton-Scott Team



Дэрил Импи: «Фантастика, стать лидером перед Виллунгой. Я очень рад, как отработали ребята, это было потрясающе. Всю неделю мы старались перехватить лидерство, чтобы к завтрашнему этапу я опережал Ричи. Сейчас у меня 2 секунды в запасе, не знаю, будет ли их достаточно. Но мы использовали каждый шанс, чтобы выиграть эту гонку, всё решится завтра.

На подъёме мы вели гонку по плану. Лукас задал адский темп, и образовалась очень небольшая группа, в которую отобрались только 10 гонщиков. Я надеялся, что именно эта группа доедет до финиша, потому что хотел использовать там свой шанс».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton Scott: «Когда в спринте борется чемпион мира, понимаешь что спринт пройдёт на полной скорости. Ребята невероятно развозили. Отыграть 5 из 6 максимальных секунд было очень хорошо, они позволили нам взять майку.

Второй план дня состоял в том, чтобы доставить Дэрила к финишу в очень маленькой группе, чтобы он смог набрать больше секунд.

Все ребята контролировали гонку, Люк Дабридж, Джек Бауэр, Майкл Хэпберн следили за отрывом, а затем на подъёме сделали всё, что было в их силах, особенно Лукас. Они смогли создать группу из 11 человек.

К сожалению, в неё отобралось слишком много генеральщиков и спринтеров, а это означало, что слишком мало команд из группы хотели так доехать до финиша».

Ричи Порт: «Мы ожидали, что Mitchelton так сделает. Мадс отлично поработал, забрал несколько секунд. Так что на завтра у нас небольшой дефицит времени, хотя будет трудно. Если сможем выиграть завтра этап, выиграем и гонку. Нужно, чтобы завтра впереди были наши ребята. Сегодня я оказался немного изолированным, надеюсь, завтра ребята снова будут рядом».