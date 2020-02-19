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Гонсало Серрано – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-2020

Гонсало Серрано одержал победу из одиночной атаки на 2-м этапе Вуэльты Андалусии-2020

 

 

  25-летний испанский велогонщик испанской профессиональной велокоманды Caja Rural - Seguros RGA Гонсало Серрано (Gonzalo Serrano) одержал победу на 2-м этапе испанской велогонки Вуэльта Андалусии-Рута Дель Соль-2020.

 

  Этап решился на финальном кмлометре – подъёме, где максимальный градиент достигал 18%. Уроженец Мадрида, Гонсало Серрано решился использовать ту же тактику, которая не принесла ему успеха две недели назад на Вуэльте Валенсии. На этот раз атака на последнем километре удалась. Серрано не оглядывался и быстро открыл просвет на подъёме, который изучил во всех деталях. Это первая победа 25-летнего испанского гонщика в карьере.

 

  Ближайшие преследователи Гонсало Серано - Хуан-Хосе Лобато (Fundación – Orbea) и Дилан Тёнс (Bahrain – McLaren), финишировали через 2 секунды. В генеральной классификации изменений не произошло - майка лидера остаётся у датского гонщика казахстанской команды Astana Якоба Фульсанга, который финишировал 6-м на этапе.

 

 

Гонсало Серрано – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-2020

 

 

Photo: @PhotoGomezSport

 

  Гонсало Серрано: «Мне очень хорошо подходил этот этап, ради которого я вчера берёг силы. Маршрут был идеален для моих характеристик, мы изучили дорогу в деталях. Обычно я терпел неудачу, но сегодня, к счастью, получилось отлично отфинишировать.

 

Наша команда рассматривала два варианта, рассчитывали на меня или на Орлуиса (Orluis Aular). У меня хорошо шла нога, и я решил попробовать на последнем подъёме.

 

Я всё ещё не осознал, что выиграл. Это моя первая победа в профессионалах и на гонке такого уровня как Вуэльта Андалусии».

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Андалусии-2020

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Теги к статье: Гонсало Серрано Gonzalo Serrano Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro Caja Rural - Seguros RGA

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (19)
    Александра-Фото
    Я совсем не расстроюсь, если ошибусь.) Время покажет, как все сложится.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель 2 ... (2)
    Sezar-Фото

    Вообще как-то правильно приоритеты расставил. Никакого сравнения с тем, что было раньше. Альмейда отработал за всю команду, оч. Хорош. Надо тащить на Джиро.

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул – победитель 2 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    В смысле атака Эвенпула оказалась неожиданной? Привыкайте) 

     

    А Ремко молодец! Он, конечно, не без заслуженной звездочки, но в интервью порой проскакивают фундаментальные темы: "В жизни есть более важные вещи, чем победа в гонке".    

  • SportSpirit
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    SportSpirit-Фото

    Ремко - восторг! Вот и в горочку финишнул) 

     

    Рада возвращению Шахманна в строй, прошлый сезон  начал здорово, но как-то радужная майка чемпиона Германии не принесла ему удачи. 

  • YuraHist
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    YuraHist-Фото
    Шахман бодро поехал, но действительно, прозевал...
  • Sozircatel
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    Sozircatel-Фото
    Солидарен с Вашим мнением , появилась достойная молодежь , которая внесёт искорку в современный велоспорт
  • Earl57
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    Earl57-Фото

    И неприметное тихое 8-е место Нибали. 8 сек от Ремко. Не дергался, вперед не лез и не выпадал. В форме Трека вообще не различим в пелотоне.

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Пино и Шлек, все же, гонщики, как мне кажется, разного уровня.

    У Шлека за всю карьеру 11 побед, у Пино к тем же 29 годам 31 победа. Единственный грантур, который числится за Шлеком, он получил задним числом после дисквалификации Контадора. А так у Пино подиум Тур де Франс тоже имеется. Просто вокруг Анди много хайпа, а Тибо так не пиарят.

    И, на мой взгляд, если бы Френк не был так привязан к брату и не жертвовал своими шансами ради Анди, то мог бы выграть намного больше. У него был реальный талант, который он так не смог реализовать.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Смелый побег перед финишем и достойная победа. Молодец.

  • GTX
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    GTX-Фото
    Похоже Ремко уже входит в режим штамповки побед. Генерал тоже почти в кармане.

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