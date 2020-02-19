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Кес Бол – победитель 3 этапа Вольты Альгарве-2020

Кес Бол: «В этом году наша команда Sunweb больше сфокусирована на спринтах»

 

 

  24-летний нидерландский велогонщик команды Sunweb Кес Бол (Cees Bol) одержал победу на 3-м этапе Вольты Альгарве-2020. На самом протяжённом этапе гонки отрыв дня был пойман за 15 км до финиша. За 5 км до финиша развозящий поезд команды Sunweb выдвинулся в голову пелотона, Никиас Арндт и Каспер Педерсен были последними развозящими Кеса Бола.

 

  Передсен доставил Бола на идеальную позицию за 200 м до финиша, после чего нидерландский гонщик завершил работу товарищей по команде победой на этапе. В спринте Кес Бол обошёл итальянского гонщика команды Alpecin-Fenix Сашу Модоло и своего соотечественника, чемпиона Голландии, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена. Это четвёртая победа Кеса Бола в карьере.

 

Кес Бол – победитель 3 этапа Вольты Альгарве-2020

Photo (c) Sunweb

 

  Кес Бол: «Хорошее начало сезона. На первом этапе мы совершили несколько ошибок, но сегодня учли всё. Рад, что смог отфинишировать. В этом году мы больше сфокусированы на спринтах, ребята сегодня выступили очень сильно. Я следовал за Каспером, своим развозящим, и когда увидел знак 200 м до финиша, дал полный газ. Я смог первым пересечь финишную черту. Это показывает, что я хорошо поработал зимой. Приятно, что работа принесла сегодня результат».

 

  Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды Sunweb: «Сегодня ребята выступили отлично. Мы много времени провели за обсуждением спринта первого этапа, где мы были шестыми. Были недовольны тем, как провели развоз в первый день, поэтому много раз пересматривали видео и говорили о том, что надо сделать на 3-м этапе. Думаю, результат вы видели по телетрансляции.

 

  Ребята выбрали сторону дороги и хорошо удерживали позицию, не паниковали. Идея был в том, чтобы Каспер оставался перед Кесом на последнем повороте, откуда они могли спринтовать.  Когда Кес начал спринт, начался тягун и пошла гонка на ускорение, где он стал сильнейшим. Ребята отлично отработали. Мы продолжим уделять внимание мельчайшим деталям, но в общем мы очень довольны результатом».

 

 

  Саша Модоло в интервью Cyclingnews после финиша этапа рассказал: «Последние два года были у меня очень трудными. Появлялись мысли уйти из велоспорта. Контракт я подписал только 19 ноября. Когда команда Alpecin-Fenix меня позвала, я сразу подписал контракт, потому что работать с таким товарищем по команде как Матье ван дер Пул – это великолепно. Я пришёл в команду, сказал, что хочу вернуться к своему лучшему уровню, так что буду надеяться на это.

 

  В команде Alpecin-Fenix хорошая атмосфера, профессиональная, и нет сильного давления на гонщиков.

 

  Сегодня был мой любимый тип спринта – в небольшой тягун на финише. Я постарался сесть на колесо Якобсена, а потом обойти его. Увидел, что гонщик Sunweb создал просвет в два метра. Я старался изо всех сил, думаю, что будь впереди ещё 50 метров, я бы мог выиграть. Но всё равно доволен. Счастлив вернуться к борьбе после двух очень тяжёлых лет.

 

  Меня развозил ван дер Пул, разве это не странно? Команда работала очень сильно, я старался выиграть ради них. Но мы продолжим в другой день.

Следующая гонка – Кюрне, я буду стараться снова. Потом поедем в тренировочный лагерь, потому что наша команда не едет Тиррено-Адриатико или Париж-Ниццу. В моей программе будут Ronde van Drenthe, Милан-Сан-Ремо и все классики».

 

 

Результаты 3 этапа Вольты Альгарве-2020

 

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Теги к статье: Кес Бол Cees Bol Sunweb Вольта Альгарве Volta ao Algarve многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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