Вуэльта Мурсии-2019. «Астана» доминирует на первом этапе

Вуэльта Мурсии. «Астана» доминирует на первом этапе: Бильбао побеждает, Фраиле и Санчес – на подиуме





Команда «Астана» великолепно стартовала на испанской многодневной гонке «Вуэльта Мурсии»: гонщики казахстанской команды заняли весь пьедестал почета первого этапа! Пельо Бильбао одержал победу после сольной атаки на финальном километре, а Омар Фраиле и Луис Леон Санчес заняли 2-е и 3-е места, соответственно.

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- Замечательная победа! Честно говоря, было очень непросто совершить тот решающий рывок на подъеме, потому что, предполагалось, что этот этап достанется спринтерам. У нас в команде есть быстрые ребята, но, наверное, все же не для чистого спринта. Поэтому, мы решили, что последний подъем нужно пройти на максимальной скорости, чтобы постараться просеять группу и получить больше шансов в финале. Команда проделала впечатляющую работу на подъеме, но, конечно, мы не ожидали, что получится такая маленькая группа лидеров. Тем не менее, после вершины мы решили продолжать, выкладываясь на 100% вплоть до финиша. В финале, когда мы поняли, что группа не догонит нас, мы начали атаковать, думая о победе на этапе. Луис Леон предпринял мощную атаку, которую трудно было закрыть, но Алехандро Вальверде все же удалось догнать его. Сразу после этого атаковал Якоб, но его тоже догнали. Моя атака была третьей, и мне удалось создать просвет, которого хватило для того, чтобы доехать до финиша в одиночестве и выиграть этап. Конечно, в первую очередь сегодня у нас была невероятная командная работа и отличная командная стратегия. Мы можем гордиться результатом, - сказал Пельо Бильбао.



Первый этап «Вуэльты Мурсии» протяженностью 188,8 км стартовал в городе Екла, а финишировал в Сан-Хавьере. Группа из 7-ми гонщиков атаковала из пелотона на единственном подъеме дистанции Альто-Кабеса-де-ла-Плата (4.2 км, 4.9% средний уклон). В отрыве оказались сразу 4 гонщика команды «Астана»: Пельо Бильбао, Якоб Фульсанг, Омар Фраиле и Луис Леон Санчес.



Эта группа очень хорошо сработалась и на протяжении всей финальной части уверенно держала около 15-20 секунд преимущества над пелотоном. Примерно за 2 км до финиша атакой отметился Луис Леон Санчес, но его догнал действующий чемпион мира Алехандро Вальверде. Но, чуть позже новую атаку предпринял Пельо Бильбао, и она принесла ему победу на этапе и лидерство в общем зачете.



В спринте, Омар Фраиле занял второе место, Санчес стал третьим, а Якоб Фульсанг финишировал 6-м.



- Конечно, я очень рад нашему командному успеху! Это очень здорово! Первая часть гонки была достаточно спокойной, но на подъеме мы взвинтили скорость пелотона, который развалился на части. Мы смогли этим воспользоваться и уехали в отрыв. В нашей группе лидеров все работали на 100% для того, чтобы удерживать преимущество. В финале, первым атаковал Луис Леон, а потом контратаковал Пельо, который быстро получил несколько метров преимущества, которых хватило для победы на этапе. Ну, а в спринте мы уже сделали все, что могли. Главное, что наша команда в полном порядке, мы в хорошей форме и очень довольны тем, как для нас началась гонка. Завтра будет очень трудный день, так что мы настраиваемся на борьбу, - сказал Омар Фраиле.



- Очень хорошее начало гонки для нас. На самом деле, таков был наш план – атаковать на подъеме. Из-за того, что на финише нет бонификаций, нам нужно было избежать спринта для того, чтобы получить шанс на успех в общем зачете. Сегодняшний подъем был трудным, но, в то же самое время, после вершины до финиша было еще очень далеко. У нас сильная команда на этой гонке, так что мы обязаны были попробовать что-то сделать. Юрий Натаров очень мощно начал «развозить» от подножия горы, потом его рывок подхватил Дарио Катальдо, который вынудил многих гонщиков начать отставать. В итоге, на вершине образовалась небольшая группа лидеров с четырьмя гонщиками из нашей команды. И, несмотря на мощное преследование, нам удалось сохранить преимущество до самого финиша. В финале мы постарались разыграть наши карты, думая не только о секундах преимущества над группой, но и о победе на этапе. Пельо удалось выиграть этап, а также, мы заняли второе и третье места. Отличный день для нас, но, самое главное, мы продемонстрировали силу нашей команды. Завтрашний этап будет немного похож на сегодняшний, последний подъем будет чуть ближе к финишу но, возможно, он будет чуть проще. Мы надеемся удержать лидерство, но, в любом случае, мы готовы к борьбе, - добавил Якоб Фульсанг.



Второй и заключительный этап «Вуэльты Мурсии» пройдет завтра: 180.3 км от Беньеля до Мурсии.







Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM