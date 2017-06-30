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Вуэльта Мурсии-2019. «Астана» доминирует на первом этапе

Вуэльта Мурсии. «Астана» доминирует на первом этапе: Бильбао побеждает, Фраиле и Санчес – на подиуме



  Команда «Астана» великолепно стартовала на испанской многодневной гонке «Вуэльта Мурсии»: гонщики казахстанской команды заняли весь пьедестал почета первого этапа! Пельо Бильбао одержал победу после сольной атаки на финальном километре, а Омар Фраиле и Луис Леон Санчес заняли 2-е и 3-е места, соответственно.

 

 

Photo credit: © Getty Images



- Замечательная победа! Честно говоря, было очень непросто совершить тот решающий рывок на подъеме, потому что, предполагалось, что этот этап достанется спринтерам. У нас в команде есть быстрые ребята, но, наверное, все же не для чистого спринта. Поэтому, мы решили, что последний подъем нужно пройти на максимальной скорости, чтобы постараться просеять группу и получить больше шансов в финале. Команда проделала впечатляющую работу на подъеме, но, конечно, мы не ожидали, что получится такая маленькая группа лидеров. Тем не менее, после вершины мы решили продолжать, выкладываясь на 100% вплоть до финиша. В финале, когда мы поняли, что группа не догонит нас, мы начали атаковать, думая о победе на этапе. Луис Леон предпринял мощную атаку, которую трудно было закрыть, но Алехандро Вальверде все же удалось догнать его. Сразу после этого атаковал Якоб, но его тоже догнали. Моя атака была третьей, и мне удалось создать просвет, которого хватило для того, чтобы доехать до финиша в одиночестве и выиграть этап. Конечно, в первую очередь сегодня у нас была невероятная командная работа и отличная командная стратегия. Мы можем гордиться результатом, - сказал Пельо Бильбао.

Первый этап «Вуэльты Мурсии» протяженностью 188,8 км стартовал в городе Екла, а финишировал в Сан-Хавьере. Группа из 7-ми гонщиков атаковала из пелотона на единственном подъеме дистанции Альто-Кабеса-де-ла-Плата (4.2 км, 4.9% средний уклон). В отрыве оказались сразу 4 гонщика команды «Астана»: Пельо Бильбао, Якоб Фульсанг, Омар Фраиле и Луис Леон Санчес.

Эта группа очень хорошо сработалась и на протяжении всей финальной части уверенно держала около 15-20 секунд преимущества над пелотоном. Примерно за 2 км до финиша атакой отметился Луис Леон Санчес, но его догнал действующий чемпион мира Алехандро Вальверде. Но, чуть позже новую атаку предпринял Пельо Бильбао, и она принесла ему победу на этапе и лидерство в общем зачете.

В спринте, Омар Фраиле занял второе место, Санчес стал третьим, а Якоб Фульсанг финишировал 6-м.

- Конечно, я очень рад нашему командному успеху! Это очень здорово! Первая часть гонки была достаточно спокойной, но на подъеме мы взвинтили скорость пелотона, который развалился на части. Мы смогли этим воспользоваться и уехали в отрыв. В нашей группе лидеров все работали на 100% для того, чтобы удерживать преимущество. В финале, первым атаковал Луис Леон, а потом контратаковал Пельо, который быстро получил несколько метров преимущества, которых хватило для победы на этапе. Ну, а в спринте мы уже сделали все, что могли. Главное, что наша команда в полном порядке, мы в хорошей форме и очень довольны тем, как для нас началась гонка. Завтра будет очень трудный день, так что мы настраиваемся на борьбу, - сказал Омар Фраиле.

- Очень хорошее начало гонки для нас. На самом деле, таков был наш план – атаковать на подъеме. Из-за того, что на финише нет бонификаций, нам нужно было избежать спринта для того, чтобы получить шанс на успех в общем зачете. Сегодняшний подъем был трудным, но, в то же самое время, после вершины до финиша было еще очень далеко. У нас сильная команда на этой гонке, так что мы обязаны были попробовать что-то сделать. Юрий Натаров очень мощно начал «развозить» от подножия горы, потом его рывок подхватил Дарио Катальдо, который вынудил многих гонщиков начать отставать. В итоге, на вершине образовалась небольшая группа лидеров с четырьмя гонщиками из нашей команды. И, несмотря на мощное преследование, нам удалось сохранить преимущество до самого финиша. В финале мы постарались разыграть наши карты, думая не только о секундах преимущества над группой, но и о победе на этапе. Пельо удалось выиграть этап, а также, мы заняли второе и третье места. Отличный день для нас, но, самое главное, мы продемонстрировали силу нашей команды. Завтрашний этап будет немного похож на сегодняшний, последний подъем будет чуть ближе к финишу но, возможно, он будет чуть проще. Мы надеемся удержать лидерство, но, в любом случае, мы готовы к борьбе, - добавил Якоб Фульсанг.

Второй и заключительный этап «Вуэльты Мурсии» пройдет завтра: 180.3 км от Беньеля до Мурсии.


 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Astana Вуэльта Мурсии Vuelta Ciclista a la Region de Murcia

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Примерно такое вроде было на Туре Турции когда лоттовцы с всей командой уехали в отрыв из розы ветров. И вся команда приехала первыми. Астана раздала нормально, вот теперь на втором этапе закрепить успех под Санчеса надо. Его профиль.

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Omloop Het Nieuwsblad

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Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Адриен
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    Адриен-Фото
    А вот это интересно. Выходит, раз "нормы" у всех разные, значит за одни и те же биологические показатели одного спортсмена могут простить, другого - наказать ? Действительно, как с Фрумом - несколько адвокатов доказали, что МНОГОКРАТНОЕ превышение разрешенной дозы сальбутамола в организме - его "биологическая норма", ну почки у него так работают. И катается ! А за бедного Росона заступиться некому - не повезло, не в составе Sky...А может у него тоже что-то там шалит - почки, печень, селезенка... Пойди докажи - без соответствующего РЕСУРСА.
  • Earl57
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    Earl57-Фото
    У него нашли аномальные отклонения от его же собственной биологической нормы, которые он не смог объяснить.
    Это было аналитическое исследование биологического паспорта, а не допинг-тест. Биологический паспорт для этого и вводился.
  • ROSt
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    ROSt-Фото
    Не фрум он просто...
  • Meridale
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    Meridale-Фото

    Так что нашли в итоге? Или только лишь из-за того, что он не смог доказать, что он не верблюд, ему дали 4 года?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 4 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Какая поддержка болельщиков, какая атака Боба, квики переиграли многих , атака с первых позиций
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Мурсии-2019. Этап 1 (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Арт03215
    Подскажите,где посмотреть тур Омана 2019?
    tiz cycling

    Я так думаю
  • Astanaforever
    Вуэльта Мурсии-2019. «Астана» ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Примерно такое вроде было на Туре Турции когда лоттовцы с всей командой уехали в отрыв из розы ветров. И вся команда приехала первыми. Астана раздала нормально, вот теперь на втором этапе закрепить успех под Санчеса надо. Его профиль.
  • 0x5F375A86
    Филиппо Ганна одерживает перву ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Трековый темповик выигрывает равнинную разделку в 9 км без сложных поворотов и с идеальным покрытием, удивляться нечему)

  • Арт03215
    Вуэльта Мурсии-2019. Этап 1 (12)
    Арт03215-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Арт03215
    Подскажите,где посмотреть тур Омана 2019?
    Тур Омана вроде будут транслировать по еврику.

    Тур Абу Даби будут,а тур Омана нет. Он завтра стартует.

  • Astanaforever
    Вуэльта Мурсии-2019. Этап 1 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Арт03215
    Подскажите,где посмотреть тур Омана 2019?
    Тур Омана вроде будут транслировать по еврику.

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