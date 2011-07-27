Вуэльта Мурсии-2019. Луис Леон Санчес выигрывает общий зачет

Вуэльта Мурсии. Луис Леон Санчес выигрывает общий зачет, «Астана» побеждает во всех остальных классификациях





Команда «Астана» полностью покорила двухдневную испанскую гонку «Вуэльта Мурсии», выиграв не только финальный общий зачет, но и все остальные второстепенные классификации.



Луис Леон Санчес одержал победу на втором этапе гонки, а также стал итоговым победителем общего зачета, выиграв, к тому же, и очковую классификацию. Победитель вчерашнего этапа Пельо Бильбао занял третье место в общем зачете, а Якоб Фульсанг стал лучшим в классификации лучшего горного гонщика. Кроме этого, «Астана» победила в общекомандном зачете.

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- В первую очередь, я хотел бы отметить феноменальную командную работу сегодня. Все вместе мы смогли красиво и мощно проехать эту гонку. Да, было крайне сложно контролировать Вальверде на последнем подъеме, но мне удалось последовать за ним, а позже, взять его под контроль на финальных километрах. Я сделал все, что мог в финале, и я очень рад одержать эту победу. Для меня это важный результат, так как это моя домашняя гонка. Но, самое главное, это то, как мы вчера и сегодня провели эту замечательную гонку. Это было что-то особенное! – рассказал Луис Леон Санчес.



Второй и заключительный этап «Вуэльты Мурсии» стартовал в Беньеле, а завершился на центральных улицах Мурсии. Дистанция этапа (180,3 км) насчитывала два ключевых подъема: Альто Колладо Бермейо (7,2 км, 7,1%) примерно посередине дистанции и Альто де ла Креста дель Гайо (4,4 км, 6,5%), короткая, но очень крутая гора всего за 13 км до финиша.



- Действительно, это был трудный этап, но нашей команде удалось проехать его в совершенно потрясающем стиле. В команде царит замечательная атмосфера, мощный командный дух, и именно это и стало ключом к успеху. Мы сделали все возможное для того, чтобы полностью контролировать гонку на первой половине дистанции до первого большого подъема. Затем, Якоб Фульсанг взял инициативу в свои руки, сначала атаковав на подъеме, а затем, удерживая лидерство на спуске. Позже, когда пелотон настиг его, он снова вышел вперед, чтобы помочь команде контролировать ситуацию впереди от подножия до середины подъема Креста дель Гайо. После вчерашнего этапа у нас была хорошая ситуация и несколько возможностей развития событий: имея Пельо Бильбао и Омара Фраиле в основной группе, мы могли разыграть карту Луиса Леона Санчеса, который последовал за атакой Алехандро Вальверде. Сегодня, Луис Леон провел потрясающую гонку и одержал заслуженную победу, в спринте обойдя Вальверде. Мы провели два отличных дня в Мурсии, и я уверенно могу сказать, что эта гонка – наш общий командный успех! – сказал Бруно Ченьялта, спортивный директор команды «Астана».



Действующий чемпион мира Алехандро Вальверде предпринял мощную атаку на крутом участке подъема Креста дель Гайо, и лишь Луису Леону Санчесу удалось ответить на этот рывок. На вершине подъема у Вальверде было небольшое преимущество, но на спуске гонщик «Астаны» сумел закрыть просвет. В спринте, Санчес одержал красивую победу на этапе, тем самым, обеспечив себе и команде итоговую победу в общем зачете «Вуэльты Мурсии».



Пельо Бильбао, который финишировал сегодня 5-м, замкнул тройку призеров общего зачета. Также, высоко в генеральной классификации оказались Омар Фраиле и Якоб Фульсанг, которые заняли 5-е и 6-е места, соответственно.



Помимо этого, Луис Леон Санчес выиграл очковую классификацию, Якоб Фульсанг стал первым в горном зачете, а «Астана» уверенно победила в общекомандной классификации многодневки.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM