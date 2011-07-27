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Вуэльта Мурсии-2019. Луис Леон Санчес выигрывает общий зачет

    Вуэльта Мурсии. Луис Леон Санчес выигрывает общий зачет, «Астана» побеждает во всех остальных классификациях

 



Команда «Астана» полностью покорила двухдневную испанскую гонку «Вуэльта Мурсии», выиграв не только финальный общий зачет, но и все остальные второстепенные классификации.

Луис Леон Санчес одержал победу на втором этапе гонки, а также стал итоговым победителем общего зачета, выиграв, к тому же, и очковую классификацию. Победитель вчерашнего этапа Пельо Бильбао занял третье место в общем зачете, а Якоб Фульсанг стал лучшим в классификации лучшего горного гонщика. Кроме этого, «Астана» победила в общекомандном зачете.

 

 

Photo credit: © Getty Images



- В первую очередь, я хотел бы отметить феноменальную командную работу сегодня. Все вместе мы смогли красиво и мощно проехать эту гонку. Да, было крайне сложно контролировать Вальверде на последнем подъеме, но мне удалось последовать за ним, а позже, взять его под контроль на финальных километрах. Я сделал все, что мог в финале, и я очень рад одержать эту победу. Для меня это важный результат, так как это моя домашняя гонка. Но, самое главное, это то, как мы вчера и сегодня провели эту замечательную гонку. Это было что-то особенное! – рассказал Луис Леон Санчес.

Второй и заключительный этап «Вуэльты Мурсии» стартовал в Беньеле, а завершился на центральных улицах Мурсии. Дистанция этапа (180,3 км) насчитывала два ключевых подъема: Альто Колладо Бермейо (7,2 км, 7,1%) примерно посередине дистанции и Альто де ла Креста дель Гайо (4,4 км, 6,5%), короткая, но очень крутая гора всего за 13 км до финиша.

- Действительно, это был трудный этап, но нашей команде удалось проехать его в совершенно потрясающем стиле. В команде царит замечательная атмосфера, мощный командный дух, и именно это и стало ключом к успеху. Мы сделали все возможное для того, чтобы полностью контролировать гонку на первой половине дистанции до первого большого подъема. Затем, Якоб Фульсанг взял инициативу в свои руки, сначала атаковав на подъеме, а затем, удерживая лидерство на спуске. Позже, когда пелотон настиг его, он снова вышел вперед, чтобы помочь команде контролировать ситуацию впереди от подножия до середины подъема Креста дель Гайо. После вчерашнего этапа у нас была хорошая ситуация и несколько возможностей развития событий: имея Пельо Бильбао и Омара Фраиле в основной группе, мы могли разыграть карту Луиса Леона Санчеса, который последовал за атакой Алехандро Вальверде. Сегодня, Луис Леон провел потрясающую гонку и одержал заслуженную победу, в спринте обойдя Вальверде. Мы провели два отличных дня в Мурсии, и я уверенно могу сказать, что эта гонка – наш общий командный успех! – сказал Бруно Ченьялта, спортивный директор команды «Астана».

Действующий чемпион мира Алехандро Вальверде предпринял мощную атаку на крутом участке подъема Креста дель Гайо, и лишь Луису Леону Санчесу удалось ответить на этот рывок. На вершине подъема у Вальверде было небольшое преимущество, но на спуске гонщик «Астаны» сумел закрыть просвет. В спринте, Санчес одержал красивую победу на этапе, тем самым, обеспечив себе и команде итоговую победу в общем зачете «Вуэльты Мурсии».

Пельо Бильбао, который финишировал сегодня 5-м, замкнул тройку призеров общего зачета. Также, высоко в генеральной классификации оказались Омар Фраиле и Якоб Фульсанг, которые заняли 5-е и 6-е места, соответственно.

Помимо этого, Луис Леон Санчес выиграл очковую классификацию, Якоб Фульсанг стал первым в горном зачете, а «Астана» уверенно победила в общекомандной классификации многодневки.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Astana Вуэльта Мурсии Vuelta Ciclista a la Region de Murcia

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  1. ktilp-12

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 20.06.2015

     Молодцы!!!!!!!!!! Ждем продолжения.

  2. Бакеша

    Вчера, 20:20 | Регистрация: 1.02.2018

    Начало сезона и такие потрясающиеся победы Астаны! Поздравляем

  3. Rokka

    Вчера, 21:12 | Регистрация: 23.01.2016

    Кто нибудь считал сколько маек сегодня взяла Астана? Кроме генеральных

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 27.07.2011

    Все)))))

  5. Бакеша

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 1.02.2018

    Лопес тоже сегодня отличился в туре Колумбии заняв второе место

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Ближайшие старты

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

14 - 17 февраля 2019

Tour de la Provence

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2019. Этап 1 (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для Алекса это уже 9 победа на Омане в его карьре, и, к слову, Кристофф не пропустил ещё ни одного этого Тура - юбилейное, 10-е участие подряд!

  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 5 (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Бакеша
    Еще 1 км в гору было бы, Супермен победил бы! А так, у Алафилиппа на таком рельефе победит нелегко
    Завтра алафилипа отцепят, я думаю. Мартинез, Соса, Лопес...вот кто будут биться за корону.А Берналь отставание больше минуты мловил. Будем надеятся на уже опытного Лопеса. Должен разобрать их. Надеюсь получится у него.
  • Бакеша
    Вуэльта Мурсии-2019. Луис Леон ... (5)
    Бакеша-Фото
    Лопес тоже сегодня отличился в туре Колумбии заняв второе место
  • Бакеша
    Тур Колумбии-2019. Этап 5 (4)
    Бакеша-Фото
    Еще 1 км в гору было бы, Супермен победил бы! А так, у Алафилиппа на таком рельефе победит нелегко
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 5 (4)
    Astanaforever-Фото
    Берналя сильно перехвалили, заранее приписали ему победы на Туре в Колумбии и самое главное на Джиро. Почитайте Фрума и Брейсфолда..
  • rude_rider
    Вуэльта Мурсии-2019. Луис Леон ... (5)
    rude_rider-Фото
    Все)))))
  • kwwk
    Тур Колумбии-2019. Этап 5 (4)
    kwwk-Фото

    Алафилип конечно же грамотно отпассажирил на последней десятке, но завтра его также грамотно в горе колумбийцы и разберут.

  • Rokka
    Вуэльта Мурсии-2019. Луис Леон ... (5)
    Rokka-Фото
    Кто нибудь считал сколько маек сегодня взяла Астана? Кроме генеральных
  • Адриен
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (13)
    Адриен-Фото

    Цитата: Earl57
    То есть если не Фрум, то нарушать антидопинговые правила не возбраняется? Он же хороший простой парень, ему можно. Эти испанцы из проконтинентальных команд все белые и пушистые...
    То-то недавно Бургос отбыл 45-дневное отстранение от гонок из-за трех случаев допинга за последние 12 месяцев.
    Сейчас Тур Колумбии идет, будет как обычно 3-4 случая допинга, как минимум. Парни же хотят попасть в большие европейские команды, поэтому не особенно стесняются в выборе средств.
    Странные рассуждения... По моему, это именно Фруму "нарушать антидопинговые правила не возбраняется", а других наказывают жестко... Но дело не в этом. Как я понял, Росона не поймали на применении допинга, а обвинили в каких-то "аномальных" изменениях в биохимических показателях - вот я о чем. ПОВТОРЯЮ вопрос - почему одних за это наказывают дисквалификацией, а других ОПРАВДЫВАЮТ, объясняя ОСОБЕНОСТЯМИ организма ?


  • Бакеша
    Вуэльта Мурсии-2019. Луис Леон ... (5)
    Бакеша-Фото
    Начало сезона и такие потрясающиеся победы Астаны! Поздравляем

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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