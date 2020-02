Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3 Категория:

Дата:

Вчера, 18:07 Orihuela - Torrevieja, 174,6 км 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 3:54:16 2 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:00:00 3 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - McLaren 4 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 5 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 6 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 7 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 8 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 9 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 10 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 11 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 12 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 13 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 14 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - McLaren 15 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Fundación - Orbea 16 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 17 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 18 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 19 Enrique Sanz Unzue (Esp) Equipo Kern Pharma 20 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizanè 21 José Joaquín Rojas Gil (Esp) Movistar Team 22 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 23 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 24 Ruben Fernandez (Esp) Fundación - Orbea 25 Ion Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 26 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom - RusVelo 27 Simone Velasco (Ita) Gazprom - RusVelo 28 Wouter Poels (Ned) Bahrain - McLaren 29 Dylan Teuns (Bel) Bahrain - McLaren 30 Marc Soler (Esp) Movistar Team 31 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 32 Cédric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 33 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 34 David De La Cruz Melgarejo (Esp) UAE Team Emirates 35 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos 36 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 37 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 38 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain - McLaren 0:00:05 39 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 0:00:07 40 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 41 Márton Dina (Hun) Kometa - Xstra Cycling Team 42 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 43 Davide Villella (Ita) Movistar Team 44 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 45 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 46 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizanè 47 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 48 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Astana Pro Team 49 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 50 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 51 Christian Knees (Ger) Team Ineos 52 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 53 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 54 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 55 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 56 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 57 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo - Visma 58 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 59 Michael Schär (Sui) CCC Team 60 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 61 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 62 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 63 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 64 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 65 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 66 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 67 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 68 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa - Xstra Cycling Team 69 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 70 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 71 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 72 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 73 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Fundación - Orbea 74 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 75 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - RusVelo 76 Daniel Navarro Garcia (Esp) Israel Start-Up Nation 77 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Fundación - Orbea 78 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 79 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizanè 80 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 81 Lawrence Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 82 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 83 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 84 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 85 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott 86 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Fundación - Orbea 87 Joan Bou Company (Esp) Fundación - Orbea 88 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 89 Isaac Canton Serrano (Esp) Burgos - BH 90 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizanè 91 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizanè 92 Antonio Puppio (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 93 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 94 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 95 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 96 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 97 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 98 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 99 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 100 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:00:23 101 Daniel Viegas (Por) Kometa - Xstra Cycling Team 102 Jérémy Cabot (Fra) Total Direct Energie 103 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 104 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 105 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 106 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 107 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:26 108 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:00:29 109 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 110 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 111 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:31 112 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:39 113 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos - BH 114 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:48 115 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 116 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 117 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 118 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 119 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 120 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:00:52 121 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:01:01 122 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 123 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:03 124 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 125 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 126 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:09 127 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Equipo Kern Pharma 128 Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:42 129 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 130 Sergio Nestor Araiz Michel (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:00 131 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:02:40 132 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Team Ineos 0:02:41 133 Scott Davies (Gbr) Bahrain - McLaren 0:03:42 134 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain - McLaren 135 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:04:31 136 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 137 Julen Irizar Laskurain (Esp) Fundación - Orbea 138 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:48 139 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 140 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos - BH 0:05:55 141 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos - BH DNS Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale Генеральная классификация после 3 этапа 1 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 12:16:25 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:00 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4 Ruben Fernandez (Esp) Fundación - Orbea 5 Dylan Teuns (Bel) Bahrain - McLaren 6 Ion Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos 8 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - McLaren 0:00:02 9 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:05 10 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 11 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:00:07 12 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 13 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:00:08 14 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain - McLaren 0:00:10 15 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 0:00:15 16 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:00:19 17 Wouter Poels (Ned) Bahrain - McLaren 18 David De La Cruz Melgarejo (Esp) UAE Team Emirates 0:00:26 19 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Astana Pro Team 20 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 21 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:00:29 22 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 0:00:33 23 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 0:00:35 24 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:38 25 Daniel Navarro Garcia (Esp) Israel Start-Up Nation 26 Márton Dina (Hun) Kometa - Xstra Cycling Team 0:00:40 27 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:42 28 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 29 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 30 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:00:49 31 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Fundación - Orbea 32 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:00:52 33 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 34 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:00:55 35 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:00:57 36 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:00:58 37 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 38 Joan Bou Company (Esp) Fundación - Orbea 39 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 0:01:01 40 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 41 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 0:01:09 42 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:15 43 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:01:19 44 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:29 45 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:01:35 46 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos - BH 0:01:45 47 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:46 48 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:01:51 49 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:01:58 50 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 51 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 0:02:02 52 Lawrence Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 53 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:02:05 54 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - RusVelo 55 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:09 56 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 0:02:23 57 Michael Schär (Sui) CCC Team 58 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:02:30 59 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:02:39 60 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:02:43 61 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:57 62 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:03:00 63 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Equipo Kern Pharma 64 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 0:03:03 65 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:29 66 José Joaquín Rojas Gil (Esp) Movistar Team 0:03:32 67 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - McLaren 0:03:34 68 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Fundación - Orbea 0:03:39 69 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:03:46 70 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:03:54 71 Daniel Viegas (Por) Kometa - Xstra Cycling Team 0:03:55 72 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:04:09 73 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott 0:04:20 74 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural - Seguros RGA 75 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:04:30 76 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 77 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 78 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 79 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Fundación - Orbea 80 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo - Visma 0:04:40 81 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 82 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 83 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Fundación - Orbea 84 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:05:16 85 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:17 86 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 87 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:05:29 88 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 0:05:34 89 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:41 90 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:05:52 91 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:05:56 92 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:06:17 93 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:06:20 94 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 0:06:21 95 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:06:25 96 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:06:33 97 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:06:36 98 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 0:06:40 99 Cédric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:06:48 100 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:51 101 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 0:06:52 102 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:06:57 103 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:07:32 104 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:08:05 105 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:08:09 106 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 0:08:15 107 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain - McLaren 0:08:52 108 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:09:40 109 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom - RusVelo 0:09:44 110 Enrique Sanz Unzue (Esp) Equipo Kern Pharma 0:09:52 111 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:09:53 112 Isaac Canton Serrano (Esp) Burgos - BH 0:10:17 113 Jérémy Cabot (Fra) Total Direct Energie 0:10:19 114 Antonio Puppio (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 0:10:21 115 Simone Velasco (Ita) Gazprom - RusVelo 0:10:31 116 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:10:40 117 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 118 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 119 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 120 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:10:51 121 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:11:32 122 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:12:03 123 Sergio Nestor Araiz Michel (Esp) Equipo Kern Pharma 0:12:09 124 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:12:12 125 Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:12:26 126 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:12:40 127 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:13:00 128 Julen Irizar Laskurain (Esp) Fundación - Orbea 0:13:02 129 Scott Davies (Gbr) Bahrain - McLaren 0:13:15 130 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Team Ineos 0:13:37 131 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos - BH 0:13:49 132 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:14:13 133 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:14:28 134 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:14:42 135 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:14:48 136 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa - Xstra Cycling Team 0:15:20 137 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 0:17:24 138 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:18:15 139 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:19:35 140 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:19:39 141 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos - BH 0:19:50 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro



