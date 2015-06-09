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Павел Сиваков – призёр гонки Cadel Evans Great Ocean-2020

Павел Сиваков, Дэрил Импи - призёры гонки Cadel Evans Great Ocean-2020

 

 

  Павел Сиваков занял 2-е место на классике Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race-2020. 22-летний российский гонщик команды Ineos атаковал в одиночку из многочисленной лидировавшей группы за 5,5 км до финиша 171,7-километровой дистанции. За ним последовал 36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Дрис Девенинс (Dries Devenyns), который опередил Павла Сивакова в спринте.

 

  35-летний южноафриканский гонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи третий год подряд замкнул тройку призёров Cadel Evans Great Ocean, финишировав через 4 секунды после Дриса Девенинса и Павла Сивакова.

 

 

  Павел Сиваков: «Я видел, что все шли на пределе. Если едешь за победой, должен атаковать. Я понимал, что не самый быстрый гонщик в группе, поэтому если хотел одержать победу, должен был уезжать. У меня почти получилось. Просто немного не хватило. Я и рад, и разочарован одновременно.

 

  Мы не планировали это, но знали, что после старта будет боковой ветер. Мы просто хотели обезопасить себя. Поэтому вся команда вышла вперёд, осложнили гонку, создали на всех давление. На всём протяжении гонка была трудной, шла на полной скорости, напряжённо. Тяжело было всем. Потом на каждом круге начали выпадать гонщики, в итоге впереди образовалась группа. Я рад, что финишировал вторым, но разочарован, что не взял победу. Был очень близко, но снимаю шляпу перед Дрисом.

 

  Команда работала потрясающе. Мы со старта до финиша были активны. Конечно, мы хотели избавиться от спринтеров, потому что спринтеры – одни из сильнейших на боковых ветрах. Главным было осложнить гонку до того, как начнутся круги, чтобы все устали и мы снова могли вести гонку в атакующем стиле».

 

  Кэмерон Вёрф (Ineos): «Как и ожидалось, было супертяжело. У нашей команды не было спринтеров, так что мы планировали сделать гонку как можно более трудной. Это означало, что с самого старта пришлось работать в голове. Для меня это первая гонка после возвращения, поэтому было бы лучше, если бы первые 50-60 км я вкатывался. Но я первым начал проводить смену.  Уже через 5 км после старта я шёл на пределе. И это было великолепно – когда выступаешь в такой команде, легко себя мотивировать делать максимум возможного. Павел и Дилан ван Баарле были очень сильны. У них появлялся шанс, когда мы весь день осложняли гонку другим. И ребята показали свою силу в финале. Это было великолепно.

 

  В пелотоне чувствовал себя комфортно. Не знал, узнали ли меня, потому что мне давали чуть больше места! Многие поздоровались и поприветствовали моё возвращение, что было очень приятно. Мне было тяжело, но я рад, что вернулся в гонки сейчас, как можно раньше. Теперь знаю, чего ожидать, чтобы улучшить выступление в следующий раз.

 

  Теперь в отель вернусь бегом – они идеально расположили линию финиша, как раз половина марафонской дистанции, а это минимум, который требует мой тренер Тим Керрисон».

 

 

Photos ©  Getty Images / Mitchelton-SCOTT Team

 

  Дэрил Импи (Mitchelton-Scott): «Снова третье место. Но выступили мы отлично. Сделали именно так, как планировали. Мы хотели взять контроль над гонкой за два круга, и ребята с этим потрясающе справились. Они держали просвет, и мы думали, что всё будет отлично до финального подъёма, но там мы потеряли Йейтси. Потом началась тактическая борьба.

 

  Я думал, что спринтерские команды будут работать, но они уже были измотаны. Досадно, что мы не сработались вместе в финале, потому что нога у меня шла хорошо, я был одним из сильнейших».

 

Результаты Cadel Evans Great Ocean Road Race-2020

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Теги к статье: Павел Сиваков Pavel Sivakov Ineos Cadel Evans Great Ocean Road Race Дэрил Импи

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  1. s75

    Сегодня, 15:08 | Регистрация: 9.06.2015

    У нашей команды не было спринтеров


    ...где-то в дальнем углу автобуса всхлипнул Лаулесс...

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Павел Сиваков – призёр гонки C ... (1)
    s75-Фото

    У нашей команды не было спринтеров


    ...где-то в дальнем углу автобуса всхлипнул Лаулесс...

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Earl57-Фото

    Он пусть у топов Вольта Альгарве заберет в конце февраля. И кто кого догонять будет - Ремко Матье или Матье Ремко?

     

    Квято и Томас на Альгарве побеждали в генерале по два раза каждый. Квято также 3 раза был вторым, Томас 2 раза. Так что они могут считать эту гонку своей вотчиной)) Тем более что у Инеос до сих нет побед и надо исправлять ситуацию...

  • Ice
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    Ice-Фото

    У квиков выиграть может любой. Они не зациклены на условном ван Авермате или ком-то еще. Всегда есть варианты. Раньше работали все на Бонена, он, конечно, побеждал, но Лефевр придумал вариант штамповки побед на потоке, чтобы не зависеть от состояния одного лидера и по сути создал новую стратегию, которая выстрелила так, что он и сам, скорее всего не ожидал. Всегда по хорошему удивляла их селекция - собирают отличную команду и затраты несоизмеримы с другими топовыми командами.

  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Ice-Фото

    Кто там сомневался, что Эвенпул без проблем генерал заберет?)))

  • SportSpirit
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Бухманн легок и свеж) не слишком ли хорошая форма для начала сезона? 

  • SportSpirit
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    SportSpirit-Фото

    DQS славно разгоняют счетчик побед на старте сезона! 

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото
    Дима!
    +1
  • Sezar
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    Sezar-Фото

    Солер прогрессирует медленно, но верно. Как и ребята из Боры, которых стало очень много в последнее время в десятке.

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото

    А вот и Марк!

    Альберто улыбнулся-:)

  • motte
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    motte-Фото

    Квики по всем фронтам бьют

    Но, Павел? Класс! Начало сезона и Павел!

    Как говорил ранее, у сегодняшней молодежи своя гонка...ох , сезон будет!

     

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