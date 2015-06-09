Павел Сиваков – призёр гонки Cadel Evans Great Ocean-2020

Павел Сиваков, Дэрил Импи - призёры гонки Cadel Evans Great Ocean-2020

Павел Сиваков занял 2-е место на классике Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race-2020. 22-летний российский гонщик команды Ineos атаковал в одиночку из многочисленной лидировавшей группы за 5,5 км до финиша 171,7-километровой дистанции. За ним последовал 36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Дрис Девенинс (Dries Devenyns), который опередил Павла Сивакова в спринте.

35-летний южноафриканский гонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи третий год подряд замкнул тройку призёров Cadel Evans Great Ocean, финишировав через 4 секунды после Дриса Девенинса и Павла Сивакова.

Павел Сиваков: «Я видел, что все шли на пределе. Если едешь за победой, должен атаковать. Я понимал, что не самый быстрый гонщик в группе, поэтому если хотел одержать победу, должен был уезжать. У меня почти получилось. Просто немного не хватило. Я и рад, и разочарован одновременно.

Мы не планировали это, но знали, что после старта будет боковой ветер. Мы просто хотели обезопасить себя. Поэтому вся команда вышла вперёд, осложнили гонку, создали на всех давление. На всём протяжении гонка была трудной, шла на полной скорости, напряжённо. Тяжело было всем. Потом на каждом круге начали выпадать гонщики, в итоге впереди образовалась группа. Я рад, что финишировал вторым, но разочарован, что не взял победу. Был очень близко, но снимаю шляпу перед Дрисом.

Команда работала потрясающе. Мы со старта до финиша были активны. Конечно, мы хотели избавиться от спринтеров, потому что спринтеры – одни из сильнейших на боковых ветрах. Главным было осложнить гонку до того, как начнутся круги, чтобы все устали и мы снова могли вести гонку в атакующем стиле».

Кэмерон Вёрф (Ineos): «Как и ожидалось, было супертяжело. У нашей команды не было спринтеров, так что мы планировали сделать гонку как можно более трудной. Это означало, что с самого старта пришлось работать в голове. Для меня это первая гонка после возвращения, поэтому было бы лучше, если бы первые 50-60 км я вкатывался. Но я первым начал проводить смену. Уже через 5 км после старта я шёл на пределе. И это было великолепно – когда выступаешь в такой команде, легко себя мотивировать делать максимум возможного. Павел и Дилан ван Баарле были очень сильны. У них появлялся шанс, когда мы весь день осложняли гонку другим. И ребята показали свою силу в финале. Это было великолепно.

В пелотоне чувствовал себя комфортно. Не знал, узнали ли меня, потому что мне давали чуть больше места! Многие поздоровались и поприветствовали моё возвращение, что было очень приятно. Мне было тяжело, но я рад, что вернулся в гонки сейчас, как можно раньше. Теперь знаю, чего ожидать, чтобы улучшить выступление в следующий раз.

Теперь в отель вернусь бегом – они идеально расположили линию финиша, как раз половина марафонской дистанции, а это минимум, который требует мой тренер Тим Керрисон».

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Дэрил Импи (Mitchelton-Scott): «Снова третье место. Но выступили мы отлично. Сделали именно так, как планировали. Мы хотели взять контроль над гонкой за два круга, и ребята с этим потрясающе справились. Они держали просвет, и мы думали, что всё будет отлично до финального подъёма, но там мы потеряли Йейтси. Потом началась тактическая борьба.

Я думал, что спринтерские команды будут работать, но они уже были измотаны. Досадно, что мы не сработались вместе в финале, потому что нога у меня шла хорошо, я был одним из сильнейших».