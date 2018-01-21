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Андре Грайпель – победитель 6 этапа Тура Даун Андер-2018

Андре Грайпель и Петер Саган о 6-м этапе Тура Даун Андер-2018

 

 

  Вернувшись на Тур Даун Андер после четырёх лет отсутствия, Андре Грайпель продолжил победную серию на этапах австралийской гонки. На Туре Даун Андер-2018 он стал единственным гонщиком, выигравшим два этапа. В общей сложности у немецкого гонщика команды Lotto Soudal 18 побед на этапах Тура Даун Андер.

 

  Финальный 6-й этап 20-го юбилейного выпуска Тура Даун Андер представлял собой 90-км критериум по улицам Аделаиды – 20 кругов по 4,5 км.

В спринте Андре Грайпель обошёл Калеба Юэна (Mitchelton-SCOTT) и чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Петер Саган стал победителем очковой классификации.

 

 

Андре Грайпель – победитель 6 этапа Тура Даун Андер-2018

 

Андре Грайпель – победитель 6 этапа Тура Даун Андер-2018

 

Андре Грайпель – победитель 6 этапа Тура Даун Андер-2018

 

 

 

  Андре Грайпель: «Фантастика – завершить Тур Даун Андер с двумя победами на этапах. Юэн, Саган и Вивиани выиграли по одному этапу, как и я, и мне очень хотелось снова их обойти. И я сделал это!

 

  Вся команда счастлива, я тоже. В середине недели на гонке пришлось помучиться, потому что было два очень жарких дня, что, конечно, не слишком полезно для здоровья. Но я рад, что выдержал, а сегодня снова смог выступать в полную силу.

 

  Этап проходил хаотично, но команда сохраняла спокойствие и концентрацию. Первую половину этапа мы не выходили в голову пелотона. После того, как Томас Де Гендт проделал большую часть работы, мы с остальной командой вышли вперёд в нужный момент.

 

  Надо было выжидать как можно дольше, Калеб Юэн накатил издалека и быстро, как пушечное ядро, было нелегко его догнать и обойти, но мне удалось это на самой финишной черте. Удача была на моей стороне, и, конечно, помог опыт. На каждом круге я смог изучать финиш, видел, что ветер там менялся. Мы с командой не хотели строить развозящий поезд, просто занять позицию, а потом, конечно, необходим инстинкт, чтобы правильно спринтовать.

 

  По прошлому опыту я знаю, что победы на Туре Даун Андер всегда означают начало хорошего сезона. Надеюсь, и в этот раз получится так же. После двух прекрасных недель в Австралии возвращаюсь домой в отличном настроении. Отдохну несколько дней, после чего начну готовиться к следующим целям».

 

  Петер Саган: «На последнем этапе Тура Даун Андер снова было жарко. Как и ожидалось, всё решилось в групповом спринте. Мы следовали плану, ребята защищали меня всю гонку, хорошо вывезли в финале. Я спринтовал хорошо, но недостаточно, чтобы взять победу. Но Тур Даун Андер-2018 прошёл для меня хорошо, я одержал первую победу в в этой гонке, надел первую зелёную майку. Спасибо команде за слаженную самоотверженную работу и командный дух. Начало года получилось хорошим. И спасибо всем людям, кто помогал организовать такую отличную гонку».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Даун Андер-2018

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Теги к статье: Андре Грайпель Andre Greipel Lotto Soudal Тур Даун Андер Tour Down Under Tour Down Under-2018 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    jerzyk-Фото
    Да он просто со сна...подпух! :)
  • motte
    Винченцо Нибали не стартует на ... (1)
    motte-Фото

    Твою...

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?


    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

    На Сан-Хуане он, теперь в качестве спортдиректора Трека
     

    Где то догадывался...теперь свет пролился...прямо скажу...чужд он мне

  • EL-Fenomeno
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чем нам запомнисят ТДА 2018 (кроме 20-ки юбилея и фотками велогонщиков (как всегда) со зверюшками):

     - триумвиратом спринтеров АГ, ПС и КЮ (начали соперничать за право считаться ЛУЧШИМ СПРИНТЕРОМ ТДА 2018 ещё с самого Критериума Пипл Чойса

     - очередной победой Р.Порт на королевском этапе (подиумом в итоге)

     - ликование южно-африканцев (Импи всегда был рядом и "на_чеку" посему заслуженно и №1 в генерале, а незнакомый никому Дламини - горный король ТДА)

     - ну и наверное ещё СКАЙевским новичком Берналем. Молодой впервые серьезно показал себя на 1-й же гонке категории WT.

    Да, погоду мы тоже не забудем, все-таки Австралия и январь это всегда под 40 и за 40 (по Цельсию)

  • Гонщик
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Крайний
    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС

    О как! Солидно.
     
    А вы в курсе что проблема наказания Фрума лежит в плоскости нарушения им же принятых правил участия в соревнованиях?
    Принял правила игры? Играй. Нарушил их? Получай наказание.
    Завтра а антидопинговые правила внесут предельное содержание витамина С.
    Те, кто согласятся гоняться на таких условиях должны будут неукоснительно их соблюдать. Или получать бан за нарушения.
    Могли ещё пробы подменить , взять на испуг , потому как все про всех зают , либо догадываются .



    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС
    милдронат тоже не является , однако...  , честный спорт был давно и не правда .

  • error
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    error-Фото

    Горилла монстрюга конечно. В прямой спринт даже и не знаю кто кроме Кита может тягаться на тупо силу. Кристоф уже не может. 

  • ROSt
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    ROSt-Фото

    Дуже !!!

    Але він робе все ЯК треба !

    ukrgood

     

  • RVL
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    RVL-Фото
    пресс подкачал и щоки..;)
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?


    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

    На Сан-Хуане он, теперь в качестве спортдиректора Трека

     

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?

    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

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6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
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