Андре Грайпель – победитель 6 этапа Тура Даун Андер-2018

Андре Грайпель и Петер Саган о 6-м этапе Тура Даун Андер-2018

Вернувшись на Тур Даун Андер после четырёх лет отсутствия, Андре Грайпель продолжил победную серию на этапах австралийской гонки. На Туре Даун Андер-2018 он стал единственным гонщиком, выигравшим два этапа. В общей сложности у немецкого гонщика команды Lotto Soudal 18 побед на этапах Тура Даун Андер.

Финальный 6-й этап 20-го юбилейного выпуска Тура Даун Андер представлял собой 90-км критериум по улицам Аделаиды – 20 кругов по 4,5 км.

В спринте Андре Грайпель обошёл Калеба Юэна (Mitchelton-SCOTT) и чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Петер Саган стал победителем очковой классификации.

Андре Грайпель: «Фантастика – завершить Тур Даун Андер с двумя победами на этапах. Юэн, Саган и Вивиани выиграли по одному этапу, как и я, и мне очень хотелось снова их обойти. И я сделал это!

Вся команда счастлива, я тоже. В середине недели на гонке пришлось помучиться, потому что было два очень жарких дня, что, конечно, не слишком полезно для здоровья. Но я рад, что выдержал, а сегодня снова смог выступать в полную силу.

Этап проходил хаотично, но команда сохраняла спокойствие и концентрацию. Первую половину этапа мы не выходили в голову пелотона. После того, как Томас Де Гендт проделал большую часть работы, мы с остальной командой вышли вперёд в нужный момент.

Надо было выжидать как можно дольше, Калеб Юэн накатил издалека и быстро, как пушечное ядро, было нелегко его догнать и обойти, но мне удалось это на самой финишной черте. Удача была на моей стороне, и, конечно, помог опыт. На каждом круге я смог изучать финиш, видел, что ветер там менялся. Мы с командой не хотели строить развозящий поезд, просто занять позицию, а потом, конечно, необходим инстинкт, чтобы правильно спринтовать.

По прошлому опыту я знаю, что победы на Туре Даун Андер всегда означают начало хорошего сезона. Надеюсь, и в этот раз получится так же. После двух прекрасных недель в Австралии возвращаюсь домой в отличном настроении. Отдохну несколько дней, после чего начну готовиться к следующим целям».

Петер Саган: «На последнем этапе Тура Даун Андер снова было жарко. Как и ожидалось, всё решилось в групповом спринте. Мы следовали плану, ребята защищали меня всю гонку, хорошо вывезли в финале. Я спринтовал хорошо, но недостаточно, чтобы взять победу. Но Тур Даун Андер-2018 прошёл для меня хорошо, я одержал первую победу в в этой гонке, надел первую зелёную майку. Спасибо команде за слаженную самоотверженную работу и командный дух. Начало года получилось хорошим. И спасибо всем людям, кто помогал организовать такую отличную гонку».