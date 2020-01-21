VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Приглашения на Джиро д'Италия-2020

Приглашения на Джиро д'Италия-2020Организаторы Джиро д’Италия объявили список команд, получивших приглашение на участие в 103-м выпуске итальянского Гран-тура. Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) 9 мая на старт Джиро д’Италия-2020 выйдут профессиональные итальянские команды (ProTeam):

Androni Giocattoli 

Bardiani CSF Faizane 

Vini Zabu KTM  

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Джиро д'Италия-2020 wild card Мировой Тур UCI ProTeam

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (1)
    Earl57-Фото

    "Corendon" - это какая команда? Если та, в которой Матье Ван дер Пул, то она с 1 января 2020 г. называется "Alpecin-Fenix".

  • Shalam s Urala
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    помню, он ещё выступал, когда у меня вдруг завелись к нему смешные и мелкие, как блохи, претензии. только когда он ушёл, стало действительно понятно кто это был. ты прости уж, Альберто )

    очередное "Большое видится на расстоянии"

    ps

    Фрумыча уважаю (и Пятого ему!). но без мощемерки он против Альберто.. какбе помягче.. под большим сомнением в общем

    pps

    понятно - сама по себе мощемерка не сделает никого сильнее физиологического факта. и в треньках супер-полезна

    но совершенно точно - многие кадры без неё в бою абсолютно беспомощны

  • Серафим
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    Серафим-Фото
    Одно остается шкиперу - ехать в горы Колумбии, подальше от допинг-офицеров и садиться там на лигандрон. Месяца через два вернуться Фениксом.
    Шутка, может быть.
  • rude_rider
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (15)
    rude_rider-Фото

    главное он не колесник..атакуют часто и бесмыслено .но это намного лучше чем все эти расчеты

  • rude_rider
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    rude_rider-Фото
    однозначно. не родился еще наследник конты
  • Ice
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    Ice-Фото

    Скажем так, никто не сомневается, что Шкипер приложит все усилия для того, чтобы выйти на свой уровень. Но есть нюансы, которые могут сделать возврат на топовые показатели невозможным. Остается надеяться, что восстановление пройдет как и планировалось и не вылезут подводные камни, так как травмы были очень тяжелые.

  • дрокер
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    дрокер-Фото

    Cпасибо Гранде Кампионе! Тебя очень не хватает в пелотоне!

  • motte
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    motte-Фото

    Альберто! Тебя не хватает и это точно, как и то, что ты прав по шкиперу, он выйдет на свой уровень и возьмёт 5й тдф.

  • SportSpirit
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Содержательное интервью, прочитала с удовольствием и интересом.

     

    Спасибо Контадору за его философию гонки! 

  • veloliveuser
    Альберто Контадор о Крисе Фрум ... (8)
    veloliveuser-Фото

    оччень интересно! - закулисье глазами гуру.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 января

Brent Bookwalter (Mitchelton-Scott)

17 января

Delio Fernandez Cruz (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (46)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)