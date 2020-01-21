Приглашения на Джиро д'Италия-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 16:45
Организаторы Джиро д’Италия объявили список команд, получивших приглашение на участие в 103-м выпуске итальянского Гран-тура. Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) 9 мая на старт Джиро д’Италия-2020 выйдут профессиональные итальянские команды (ProTeam):
Androni Giocattoli
Bardiani CSF Faizane
Vini Zabu KTM
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