Приглашения на Джиро д'Италия-2020

помню, он ещё выступал, когда у меня вдруг завелись к нему смешные и мелкие, как блохи, претензии. только когда он ушёл, стало действительно понятно кто это был. ты прости уж, Альберто )

очередное "Большое видится на расстоянии"

ps

Фрумыча уважаю (и Пятого ему!). но без мощемерки он против Альберто.. какбе помягче.. под большим сомнением в общем

pps

понятно - сама по себе мощемерка не сделает никого сильнее физиологического факта. и в треньках супер-полезна

но совершенно точно - многие кадры без неё в бою абсолютно беспомощны