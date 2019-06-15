Антван Толук – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2019

Антван Толук и Эган Берналь о 6-м этапе Тура Швейцарии-2019

25-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma Антван Толук (Antwan Tolhoek) одержал победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2019. На первом горном этапе Антван Толук отобрался в многочисленный отрыв дня. Он атаковал несколько раз, но решающей стала атака за 3 км до финиша. Толук в одиночку удержал преимущество и взял первую в карьере победу. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь на финальном подъёме атаковал из проредившегося пелотона в одиночку и финишировал вторым, став новым лидером генеральной классификации.

Антван Тулук: «Испытываю особенные чувства. Три года назад на этой гонке я выиграл майку лучшего горного гонщика, а теперь одержал первую победу в профессионалах и на гонке Мирового тура. Хочу отметить, как выступает наша команда. Здесь у нас только пять гонщиков, но мы боремся каждый день. Мой товарищ Берт-Ян Линдеман сегодня очень мощно тянул. Я счастлив, что смог завершить эту работу победой.

По радио я услышал, что Берналь атаковал, но я не хотел оглядываться назад, потому что в прошлом году на Туре Калифорнии он меня обошёл. Я сказал себе, что сегодня такое не повторится. Я хотел выиграть».

Эган Берналь: «Поехал на максимуме в финале, и, думаю, результат получился хорошим. План перед стартом состоял в том, чтобы перехватить жёлтую майку. И мы это сделали.

Со мной очень сильная команда, они задали очень высокую скорость. Мне оставалось подождать и просто один раз мощно атаковать. Я счастлив, что у меня получилось. Мы понимали, что при таком большом отрыве будет трудно бороться за победу на этапе, но самым важным была жёлтая майка.

Этот результат много значит для меня, даёт уверенность на будущее. Моей последней гонкой была Вуэльта Каталонии в марте. Вернуться и выступать на гонке Мирового тура было очень важно.

Думаю, теперь нам надо будет контролироватьгонку завтра, мы разыграем свои карты. Роан Деннис идёт вторым в общем зачёте, он очень сильный гонщик. Я проиграл ему время в разделке, и в подъёмах он едет очень хорошо. Но мы постараемся».