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Антван Толук – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2019

Антван Толук и Эган Берналь о 6-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

 

  25-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma Антван Толук (Antwan Tolhoek) одержал победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2019. На первом горном этапе Антван Толук отобрался в многочисленный отрыв дня. Он атаковал несколько раз, но решающей стала атака за 3 км до финиша. Толук в одиночку удержал преимущество и взял первую в карьере победу. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь на финальном подъёме атаковал из проредившегося пелотона в одиночку и финишировал вторым, став новым лидером генеральной классификации.

 

Антван Толук – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2019

 

Антван Толук – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2019

 

  Антван Тулук: «Испытываю особенные чувства. Три года назад на этой гонке я выиграл майку лучшего горного гонщика, а теперь одержал первую победу в профессионалах и на гонке Мирового тура. Хочу отметить, как выступает наша команда. Здесь у нас только пять гонщиков, но мы боремся каждый день. Мой товарищ Берт-Ян Линдеман сегодня очень мощно тянул. Я счастлив, что смог завершить эту работу победой.

 

  По радио я услышал, что Берналь атаковал, но я не хотел оглядываться назад, потому что в прошлом году на Туре Калифорнии он меня обошёл. Я сказал себе, что сегодня такое не повторится. Я хотел выиграть».

 

Антван Толук – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2019

 

Антван Толук – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2019

 

 

  Эган Берналь: «Поехал на максимуме в финале, и, думаю, результат получился хорошим. План перед стартом состоял в том, чтобы перехватить жёлтую майку. И мы это сделали.

 

  Со мной очень сильная команда, они задали очень высокую скорость. Мне оставалось подождать и просто один раз мощно атаковать. Я счастлив, что у меня получилось. Мы понимали, что при таком большом отрыве будет трудно бороться за победу на этапе, но самым важным была жёлтая майка.

 

  Этот результат много значит для меня, даёт уверенность на будущее. Моей последней гонкой была Вуэльта Каталонии в марте. Вернуться и выступать на гонке Мирового тура было очень важно.  

 

  Думаю, теперь нам надо будет контролироватьгонку завтра, мы разыграем свои карты. Роан Деннис идёт вторым в общем зачёте, он очень сильный гонщик. Я проиграл ему время в разделке, и в  подъёмах он едет очень хорошо. Но мы постараемся».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2019

  

 

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Теги к статье: Антван Толук Antwan Tolhoek Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Tour de France

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Комментарии

  • VeloVelo
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (56)
    VeloVelo-Фото
    Понял ))
  • VeloVelo
    Том Дюмулин отказывается от уч ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Что ж, видимо, уже не судьба стать "Большим Чемпионом".
    Так бывает в спорте...



    Цитата: SportSpirit
    У Дюмолана и его команды было ровно 2 месяца после Джиро до Тура, но они его потратили как-то хаотично)


    Какую-то хрень вы написали, уж простите за сленг.. 

  • M-07
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    M-07-Фото

    Пока записей этого этапа нигде не найти, так как трансляций не было на Евроспорте и Матче, но Матч Арена покажет запись ночью в 1:35 и утром в 7:55 по Москве, после чего и должны появиться записи этапа. Придётся ждать утра. Я сам не нашёл трансляций прямого эфира, поэтому жду, пока появится повтор где-нибудь. А пока результаты приходится пролистывать.

  • Адриен
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    Адриен-Фото
    Комментарии Кожевниковой надо воспринимать как АТТРАКЦИОН, отдельное от самих событий, происходящих в гонке, ШОУ. Человек ТАК умудряется употреблять явно неизвестные ей понятия и выражения, что невольно вспоминается персонаж Ильфа и Петрова, помните - "Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом..."
  • GTX
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    GTX-Фото
    Цитата: З.О.Ж
    Где можно повтор посмотреть??
    В гугле tiz cycling, на английском правда, но после рассуждений Кожевниковой об высоких материях велоспорта, не зная что Меркса звать Эдди, а не Фредди и т. п., то все очень даже гуд
  • З.О.Ж
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    З.О.Ж-Фото
    Где можно повтор посмотреть??
  • Arciv
    Том Дюмулин отказывается от уч ... (5)
    Arciv-Фото
    Короче Тур Берналь возьмёт
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    kwwk-Фото

    Господа, если не тяжело, то бросте ссылку для просмотра завтрашнего этапа. Спасибо.

  • Arciv
    ZLM Tour-2019. Этап 1 (4)
    Arciv-Фото
    Дилан продолжает погоню за Алафилипом. Ну а Киттелю всё равно найдётся место. Джиро, Вуэльта. Плюс такие гонки,как Тур Швейцарии. Календарь большой
  • Arciv
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    Arciv-Фото
    Толук мололец. Очередная победа Джамбо)

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