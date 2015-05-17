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Нильс Экхофф: «Я опустошён, считаю, что я боролся»

UCI опубликовал видеозапись, объясняющую дисквалификацию Нильса Экхоффа

 

   Международный союз  велосипедистов (UCI) опубликовал видеозапись, на основании которой был дисквалифицирован Нильс Экхофф, первым пересёкший финишную черту в групповой гонке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2019. UCI пояснил, что видеозапись была получена судьями только после финиша, поэтому голландский гонщик не был дисквалифицирован во время гонки.

 

Нильс Экхофф: «Я опустошён, считаю, что я боролся»

 

 В заявлении Международного союза велосипедистов говорится: «Гонщик был дисквалифицирован за то, что ехал за автомобилем более двух минут (пункт 4.7 статьи 2.12.007). Максимальное наказание, предусмотренное в статье, соответствовало времени, проведённому за автомобилем. Решение было принято комиссарами после гонки на основе видеозаписи, сделанной с камеры мотоцикла и предоставленной судьям. Решение было принято лишь после того, как в соответствии с надлежащей процедурой руководители гонки тщательно изучили видеозапись и выслушали объяснения велогонщика и команды».

 

Первоначально UCI не собирались опубликовывать видеозапись, объяснив прессе лишь, что Экхофф следовал за техничкой более 30 секунд.

 

 

 

 

  Нильс Экхофф: «Я опустошён. Мне тяжело, не знаю, что теперь могу сделать. Моё руководство ищет возможности. Я считаю, что это нечестно. Я упал, у меня оказалось вывихнуто (смещено) плечо. Его поставили на место, но у меня возникли и проблемы с велосипедом, поэтому всё заняло больше времени. Потом я вернулся.

 

  Машина подвезла меня к каравану, после чего я поехал к пелотону самостоятельно. Когда я упал, до финиша оставалось ещё 125 км. Гонку ещё можно было продолжать. Считаю, что я боролся. Должна быть возможность быть возвращённым в караван. Я не думал, что рискую.

 

 Через 15 или 20 минут после финиша мне сказали подойти к машине жюри. Сначала я не понял, что происходит, начал нервничать, потому что мне никто ничего не говорил.

 

Они показали мне видеозапись, сказали, что ещё не приняли решения. Они хотели показать это мне, а я получил возможность рассказать им свою версию. Потом я вернулся в тент, увидел, что там уже находится Пидкок. Через минуту мне сказали, что я дисквалифицирован из-за нанесения ущерба имиджу велоспорта.

 

Я просто заплакал, почувствовал себя беспомощным, не понимал, что мне делать. Они просто оставили меня в тенте. Я сидел там, и мне просто хотелось уехать домой.

 

Я поговорил со своими менеджерами (SEG Cycling), они ищут варианты. Они считают, что UCI не должен так поступать. Посмотрим. Я думал, что представители национальной федерации велоспорта пошли к жюри, но они не собирались ничего предпринимать. Мой менеджмент будет думать о вариантах действий».

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Теги к статье: Нильс Экхофф UCI андеры Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 17.05.2015

    К правилам, к законам нельзя подходить ИЗБИРАТЕЛЬНО. Сегодня трактовать так, завтра - эдак. Если наказывать - то ВСЕХ и каждого за аналогичные нарушения. А когда одних наказываю, "незамечая" подобное у других - это уже бардак. Помните, знаменитый "забег" Фрума. В правилах однозначно прописано, что это - нарушение. Но... Принимая во внимание то и это, войдя в положение   - простили, закрыли глаза - как и ДРУГИЕ "разногласия" с правилами у этого спортсмена... Так почему же   Экхоффу не считать себя обманутым и обиженным, раз одним можно, а ему - нет ? Или ПРАВО НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ надо "заслужить" принадлежнастью к определенной команде, определенным гражданством и суммой титулов ?

    1. Camel

      Сегодня, 20:49 | Регистрация: 29.01.2017

      Солидарен с вами. Убежден, жюри просто обязаны были рассмотреть степень нарушения Правил именно во время гонки, а не после финиша, поскольку Правила были нарушены в процессе, а не в результате. У них, у жюри, на это было 125 км. Но они все 125 км жевали сопли, как дети, а парень в это время пахал, как конь. Зачем было рассматривать запись? Разве без записи не видно, что его подвозили? Разве гонщик виноват в том, что какой-то редиска неправильно поставил машину? Парень из-за этого покалечился физически, наверняка получил психологическую травму, повредил велосипед. Но после этого нашел в себе силы ликвидировать отрыв и победить! Не чемпион ли мира он после этого?
      Да, подвезли. Да, это нарушение. Но где вы были раньше, когда прос*рали автонарушителя? Где было ваше долбаное жюри, когда велогонщик рисковал жизнью, доверяя вам? Это ведь вы убеждали всех участников, что безопасность на трассе обеспечена. Это ведь вы запрещаете радиосвязь, мотивируя тем, что она является фактом перестраховки, поскольку на трассе настолько все безопасно, что радиосвязь становится просто бременем для велогонщика. Безопасность ваша оказалась пшиком. Гонщик мог лишиться жизни, передоверившись вам.
      Спортсмена наказали. И как наказали!!! Отобрали у него все то, к чему он стремился многие годы! Он готовился, тренировался, пренебрегал всем тем, что мог себе позволить, но не позволял, поскольку он ВЕЛОГОНЩИК, он едет на чемпионат мира, он потенциальный призер и, возможно, победитель! Он - Спортсмен! А вы взяли и растоптали многие годы подготовки. Вы отобрали у него мечту. И отдали другому. Который не падал. Которому повезло не упасть из-за нарушения каким-то ненормальным ПДД. И который оказался на финише слабее.

      Надеюсь, с Экхоффом контракт подпишет нормальная, сильная профессиональная команда. Он достоин. Он - чемпион мира!

      P.S. Лично я против радиосвязи, гонщик должен самостоятельно думать в гонке и принимать соответствующие решения. Но случай с Экхоффом совершенно дикий.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:08 | Регистрация: 15.04.2018

    Капец,тупо отняли победу. Судьи должны предупреждать,что долго едешь,тем более он после паления и за 125км. Обидно очень

  3. Имя: Константин

    Костя К

    Сегодня, 20:56 | Регистрация: 27.05.2015

    Все по делу. Не надо сравнивать нарушения разных гонцов. В данном случае нарушение было? Было. Все. Вопрос закрыт.

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Это было нечто . Войдёт в историю . Хотя после прошлогоднего мира где она финишировала с поломанным коленом ,60 км !!!!
  • Костя К
    Нильс Экхофф: «Я опустошён, сч ... (4)
    Костя К-Фото

    Все по делу. Не надо сравнивать нарушения разных гонцов. В данном случае нарушение было? Было. Все. Вопрос закрыт.

  • Camel
    Нильс Экхофф: «Я опустошён, сч ... (4)
    Camel-Фото
    Солидарен с вами. Убежден, жюри просто обязаны были рассмотреть степень нарушения Правил именно во время гонки, а не после финиша, поскольку Правила были нарушены в процессе, а не в результате. У них, у жюри, на это было 125 км. Но они все 125 км жевали сопли, как дети, а парень в это время пахал, как конь. Зачем было рассматривать запись? Разве без записи не видно, что его подвозили? Разве гонщик виноват в том, что какой-то редиска неправильно поставил машину? Парень из-за этого покалечился физически, наверняка получил психологическую травму, повредил велосипед. Но после этого нашел в себе силы ликвидировать отрыв и победить! Не чемпион ли мира он после этого?
    Да, подвезли. Да, это нарушение. Но где вы были раньше, когда прос*рали автонарушителя? Где было ваше долбаное жюри, когда велогонщик рисковал жизнью, доверяя вам? Это ведь вы убеждали всех участников, что безопасность на трассе обеспечена. Это ведь вы запрещаете радиосвязь, мотивируя тем, что она является фактом перестраховки, поскольку на трассе настолько все безопасно, что радиосвязь становится просто бременем для велогонщика. Безопасность ваша оказалась пшиком. Гонщик мог лишиться жизни, передоверившись вам.
    Спортсмена наказали. И как наказали!!! Отобрали у него все то, к чему он стремился многие годы! Он готовился, тренировался, пренебрегал всем тем, что мог себе позволить, но не позволял, поскольку он ВЕЛОГОНЩИК, он едет на чемпионат мира, он потенциальный призер и, возможно, победитель! Он - Спортсмен! А вы взяли и растоптали многие годы подготовки. Вы отобрали у него мечту. И отдали другому. Который не падал. Которому повезло не упасть из-за нарушения каким-то ненормальным ПДД. И который оказался на финише слабее.

    Надеюсь, с Экхоффом контракт подпишет нормальная, сильная профессиональная команда. Он достоин. Он - чемпион мира!

    P.S. Лично я против радиосвязи, гонщик должен самостоятельно думать в гонке и принимать соответствующие решения. Но случай с Экхоффом совершенно дикий.
  • Arciv
    Нильс Экхофф: «Я опустошён, сч ... (4)
    Arciv-Фото
    Капец,тупо отняли победу. Судьи должны предупреждать,что долго едешь,тем более он после паления и за 125км. Обидно очень
  • Arciv
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    Arciv-Фото
    Давай Ван дер Пул,удачи.
  • Адриен
    Нильс Экхофф: «Я опустошён, сч ... (4)
    Адриен-Фото

    К правилам, к законам нельзя подходить ИЗБИРАТЕЛЬНО. Сегодня трактовать так, завтра - эдак. Если наказывать - то ВСЕХ и каждого за аналогичные нарушения. А когда одних наказываю, "незамечая" подобное у других - это уже бардак. Помните, знаменитый "забег" Фрума. В правилах однозначно прописано, что это - нарушение. Но... Принимая во внимание то и это, войдя в положение   - простили, закрыли глаза - как и ДРУГИЕ "разногласия" с правилами у этого спортсмена... Так почему же   Экхоффу не считать себя обманутым и обиженным, раз одним можно, а ему - нет ? Или ПРАВО НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ надо "заслужить" принадлежнастью к определенной команде, определенным гражданством и суммой титулов ?

  • Николай Н.
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Да, женская гонка удалась, интрига была до финиша. Голландки порвали всех.

  • cmap_nep
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    cmap_nep-Фото
    А мне Анна Ван Дер Брегген больше понравилась. Вначале сработала на команду, потом на себя.
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    RVL-Фото
    представители многих топовых команд были в отрывах..вероятно, попытки андердогов догнать были ..но..были пресечены
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    uran-Фото
    Вопрос: зачем все остальные приехали на ЧМ? В пелотоне не было даже попыток догнать отрыв.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
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