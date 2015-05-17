Нильс Экхофф: «Я опустошён, считаю, что я боролся»

UCI опубликовал видеозапись, объясняющую дисквалификацию Нильса Экхоффа

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал видеозапись, на основании которой был дисквалифицирован Нильс Экхофф, первым пересёкший финишную черту в групповой гонке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2019. UCI пояснил, что видеозапись была получена судьями только после финиша, поэтому голландский гонщик не был дисквалифицирован во время гонки.

В заявлении Международного союза велосипедистов говорится: «Гонщик был дисквалифицирован за то, что ехал за автомобилем более двух минут (пункт 4.7 статьи 2.12.007). Максимальное наказание, предусмотренное в статье, соответствовало времени, проведённому за автомобилем. Решение было принято комиссарами после гонки на основе видеозаписи, сделанной с камеры мотоцикла и предоставленной судьям. Решение было принято лишь после того, как в соответствии с надлежащей процедурой руководители гонки тщательно изучили видеозапись и выслушали объяснения велогонщика и команды».

Первоначально UCI не собирались опубликовывать видеозапись, объяснив прессе лишь, что Экхофф следовал за техничкой более 30 секунд.

Нильс Экхофф: «Я опустошён. Мне тяжело, не знаю, что теперь могу сделать. Моё руководство ищет возможности. Я считаю, что это нечестно. Я упал, у меня оказалось вывихнуто (смещено) плечо. Его поставили на место, но у меня возникли и проблемы с велосипедом, поэтому всё заняло больше времени. Потом я вернулся.

Машина подвезла меня к каравану, после чего я поехал к пелотону самостоятельно. Когда я упал, до финиша оставалось ещё 125 км. Гонку ещё можно было продолжать. Считаю, что я боролся. Должна быть возможность быть возвращённым в караван. Я не думал, что рискую.

Через 15 или 20 минут после финиша мне сказали подойти к машине жюри. Сначала я не понял, что происходит, начал нервничать, потому что мне никто ничего не говорил.

Они показали мне видеозапись, сказали, что ещё не приняли решения. Они хотели показать это мне, а я получил возможность рассказать им свою версию. Потом я вернулся в тент, увидел, что там уже находится Пидкок. Через минуту мне сказали, что я дисквалифицирован из-за нанесения ущерба имиджу велоспорта.

Я просто заплакал, почувствовал себя беспомощным, не понимал, что мне делать. Они просто оставили меня в тенте. Я сидел там, и мне просто хотелось уехать домой.

Я поговорил со своими менеджерами (SEG Cycling), они ищут варианты. Они считают, что UCI не должен так поступать. Посмотрим. Я думал, что представители национальной федерации велоспорта пошли к жюри, но они не собирались ничего предпринимать. Мой менеджмент будет думать о вариантах действий».