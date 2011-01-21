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Команда Movistar оштрафована в полном составе на 1 минуту

Победа в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017 отдана команде BMC

 

  Президент международного судейского комитета UCI на основании протеста,  поданного командами BMC, Trek-Segafredo, Sky после завершения командной гонки на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017, оштрафовал команду Movistar в полном составе на 1 минуту. Это решение было принято утром, перед стартом 3-го этапа, после пересмотра дела.

 

 

 

Напомним, что сначала за подталкивание товарищей по команде были оштрафованы три гонщика Movistar – Хосе-Хоакин Рохас, Нельсон Оливейра и Андрей Амадор.

 

Международный союз велосипедистов подтвердил, что победителем 2-го этапа, командной гонки на время 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017 теперь является команда BMC. Лидером общего зачёта стал Бен Херманс (BMC)

 

Таким образом, испанская команда Movistar перемещается на третье место с отставанием в 58 секунд от команды BMC.

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Теги к статье: Movistar BMC TTT Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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  1. DIM

    Сегодня, 13:54 | Регистрация: 13.10.2012

    Тоже был немало удивлён вчерашним результатом гонки в исполнении Мувистар. Оказывается безобидные подталкивания нехило влияют на результат!

     

  2. tim147

    Сегодня, 14:03 | Регистрация: 7.09.2014

    Прочел на cyclingnews.com и не поверил глазам - оказывается французская ( в соответствии с которой принималось решение вчера) и английская (по которой решение принято сегодня) версии правил UCI принципиально отличаются друг от друга! Полный бред! Перефразируя Вильяма нашего Шекспира - "Неладно что-то в велосипедном королевстве"!!!

  3. DV

    Сегодня, 14:16 | Регистрация: 28.05.2014

    Ну не знаю. Похоже на придерживание,чтобы не врезаться.

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:34 | Регистрация: 4.07.2011

    Все правильно!

    Под давлением мировой общественности имеющих отношение к велоспорту и фанов правда восторжествовала...теперь перекроился генерал и все встало по пределам...гьнка началась заново и все кучно вместе...красиво....войдет в историю, двоих раздели за день!

    drinks

  5. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 14:41 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: motte
    Все правильно!
    Под давлением мировой общественности имеющих отношение к велоспорту и фанов правда восторжествовала...теперь перекроился генерал и все встало по пределам...гьнка началась заново и все кучно вместе...красиво....войдет в историю, двоих раздели за день!
    drinks
    Двоих раздели за день))) хоть в блокнот записуй.

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:46 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Student
    хоть в блокнот записуй.

    записуй, дружище, непременно запИсуйdash

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 16:35 | Регистрация: 21.01.2011

      Бгооо!! Привет, Миш!
      Кривые завороты от оргов уже утомили

  7. Имя: Марсель

    Марс

    Сегодня, 15:36 | Регистрация: 4.02.2017

    а у скольки гонщиков за два этапа лидерская майка побывала?будет чем гордиться,сидя в старости в гостинной,потягивая винцо))я был лидером многодневной гонки Вуэльта Каталония-вот и майка есть в подтверждение))в командной гонке "подталкивание" своего сокомандника-обычный технический приём-это же не трек-где руками смены передают.ну можно и на треке  запретить

  8. Имя: Александр

    Medved

    Сегодня, 16:09 | Регистрация: 27.05.2014

    Я, конечно, ТТТ не ездил, но на подталкивание не очень похоже, Рохас (?или кто это) просто смены пропускал... давайте тогда штрафовать команду победителя гран-тура на 21 этапе, у них у всех, я думаю, фотка найдется, где они обхватившись за плечи едут.

    Решение судей в угоду интриге.

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 16:36 | Регистрация: 21.01.2011

      в угоду, скорее, ВМС

  9. Имя: Сергей

    serg80050

    Сегодня, 16:57 | Регистрация: 4.06.2015

    Интересно, на официальном сайте до сих пор нет инфы по этому поводу. И там до сих пор Мувики и Вальверде числятся лидерами ...

  10. RVL

    Сегодня, 17:48 | Регистрация: 30.08.2012

    а как по мне, когда идешь на пределе, после смены весьма не легко сесть на колесо последнего. тут помощь определенная была. но с другой стороны, "отдыхать" на колесе приходится на одну смену меньше, что увеличивает нагрузку. 

  11. Danny

    Сегодня, 20:03 | Регистрация: 18.03.2017

    Это, типа, заградотряд)))

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    velodoctor-Фото

    Де Гент готовится к 5 этапу, не иначе.popcorm 

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    evgeny1330-Фото

    Сегодня на финише была классическая картина- "Бодался теленок с дубом". В роли дуба- Вальверде.

  • Danny
    Команда Movistar оштрафована в ... (13)
    Danny-Фото

    Это, типа, заградотряд)))

  • igorfoto71
    Роан Деннис, Тибо Пино, Петер ... (1)
    igorfoto71-Фото

    Надо было справа объезжать acute

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    Скай упирался, а Фрум пока сыроват. А Вальвердо как всегда на высоте.

  • djick
    Роан Деннис: "Результат на Ти ... (1)
    djick-Фото

    Рэспект и удачи. думаю его максимум это топ-3, но если он выиграет гранд-тур буду только рад за него, как и за Дюмулина. возможно это не реально, а такой гонщик как Бредли немного хитрил, чтобы этого достич, не зря ведь столько слухов и скандалов ходит, но Роану только терпенья и удачи!

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    motte-Фото

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги. 

    Крестоносцы тоже так шли, пока не напоролись....



    Что сказать, El Bala выдал свое, зтап заточен под него

  • motte
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (6)
    motte-Фото

    Искренне за Луценко,

    честно, порадовал парень ибо совсем мы перестаем видеть "родных"

    Спасибо, Алексей!

  • velodoctor
    Gazprom – RusVelo планирует за ... (3)
    velodoctor-Фото

    Русвело так едет, потому что половина там как у христа за пазухой. Парни знают что на родине сейчас единицы способны достойно ехать. Черкасов мб. Они и не парятся. Очень любопытно кого в состав на Джиро возьмут, молодых или статусных в ковычках. 

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2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
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