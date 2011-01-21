Команда Movistar оштрафована в полном составе на 1 минуту

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 13:12
Победа в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017 отдана команде BMC
Президент международного судейского комитета UCI на основании протеста, поданного командами BMC, Trek-Segafredo, Sky после завершения командной гонки на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017, оштрафовал команду Movistar в полном составе на 1 минуту. Это решение было принято утром, перед стартом 3-го этапа, после пересмотра дела.
What do you think about the 3", 2", 1" of penalty for Rojas, Amador & Oliveira (Movistar) because of this action? pic.twitter.com/tg219iTull— Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) 21 марта 2017 г.
Напомним, что сначала за подталкивание товарищей по команде были оштрафованы три гонщика Movistar – Хосе-Хоакин Рохас, Нельсон Оливейра и Андрей Амадор.
Международный союз велосипедистов подтвердил, что победителем 2-го этапа, командной гонки на время 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017 теперь является команда BMC. Лидером общего зачёта стал Бен Херманс (BMC)
Таким образом, испанская команда Movistar перемещается на третье место с отставанием в 58 секунд от команды BMC.
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