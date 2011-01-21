Команда Movistar оштрафована в полном составе на 1 минуту

Победа в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017 отдана команде BMC

Президент международного судейского комитета UCI на основании протеста, поданного командами BMC, Trek-Segafredo, Sky после завершения командной гонки на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017, оштрафовал команду Movistar в полном составе на 1 минуту. Это решение было принято утром, перед стартом 3-го этапа, после пересмотра дела.

What do you think about the 3", 2", 1" of penalty for Rojas, Amador & Oliveira (Movistar) because of this action? pic.twitter.com/tg219iTull — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) 21 марта 2017 г.

Напомним, что сначала за подталкивание товарищей по команде были оштрафованы три гонщика Movistar – Хосе-Хоакин Рохас, Нельсон Оливейра и Андрей Амадор.

Международный союз велосипедистов подтвердил, что победителем 2-го этапа, командной гонки на время 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017 теперь является команда BMC. Лидером общего зачёта стал Бен Херманс (BMC)

Таким образом, испанская команда Movistar перемещается на третье место с отставанием в 58 секунд от команды BMC.