Команда Movistar оштрафована в полном составе на 1 минуту

Президент международного судейского комитета UCI на основании протеста, поданного командами BMC, Trek-Segafredo, Sky после завершения командной гонки на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017, оштрафовал команду Movistar в полном составе на 1 минуту. Это решение было принято утром, перед стартом 3-го этапа, после пересмотра дела.

