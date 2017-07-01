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Тактическая победа Kolss в гонке андеров на Чемпионате Украины в Буковеле

Тактическая победа Kolss в гонке андеров на Чемпионате Украины в Буковеле



  Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле перешагнул свой экватор. И на четвертый день соревнований настоящее марафонское испытание ждало андеров – гонщиков до 23 лет.
 
  По сравнению со вчерашней гонкой юниоров андеры ехали на 38 километров больше и дистанция групповой гонки составила солидные 144 километра. Усложнял ситуацию и сильный дождь, который шел с самого утра. А потому никто из фаворитов не рискнул сразу броситься вперед, а в отрыв уехали гонщики, которые изначально не считались претендентами на победу. Всё изменилось во второй половине гонки.

 

Тактическая победа Kolss в гонке андеров на Чемпионате Украины в Буковеле

 Тактическая победа Kolss в гонке андеров на Чемпионате Украины в Буковеле

 Тактическая победа Kolss в гонке андеров на Чемпионате Украины в Буковеле

 

 
  Дождь закончился, и фавориты приступили к действию. Атаковал Анатолий Будяк – гонщик, который пропустил полтора года из-за дисквалификации, и вернулся в гонки более опытным и зрелым. Но его атаку поймал Владислав Солтасюк. Ему еще нет и 20, но он уже выступает за взрослый состав Kolss и даже неплохо проявил себя в этом году на гонке в Польше. Будяк пытался уехать в подъемы, но Солтасюк не отставал, а на последней сотне метров сумел опередить Анатолия в финишном спринте! Третьим финишировал прошлогодний чемпион Тимур Малеев. Он почти догнал дуэт беглецов, но ему не хватило всего 10 секунд!

 
  Отметим, что самый известный украинский андер Марк Падун (5-е место молодежной версии Джиро этого года) не стартовал, так как решил испробовать свои силы в гонке элиты.

 

Тактическая победа Kolss в гонке андеров на Чемпионате Украины в Буковеле

 Тактическая победа Kolss в гонке андеров на Чемпионате Украины в Буковеле


 
  Президент команды Kolss Николай Скоренко рассказал о тактике команды: «В отличии от гонок элиты, где у нас обычно есть численное преимущество, в андерах у нас было всего три человека, и мы не могли действовать с позиции силы. Надо было вести гонку тактически расчетливо. Мы отправили в ранний отрыв Юрия Бурченю, чтобы он отвлекал на себя внимание других команд и им приходилось работать. Юрий отлично справился со своей задачей, очень долго работал впереди и даже в итоге смог заехать в десятке. Ну а уже когда пошли главные разборки, Владислав Солтасюк поехал за Анатолием Будяком. Мы прекрасно знали, что Будяк - сильный горный гонщик и за ним надо держаться. Солтасюк очень грамотно сидел у него на колесе, когда Будяк шел в гору, а на финише переспринтовал его. Приятно одерживать такие тактические победы».

   Поделился своим мнением по поводу формата чемпионата и спортивный директор Kolss Михаил Суралёв: «В Буковеле хорошая трасса, очень сложная, селективная. Но всё же я думаю, что 144 километра по таким горам – это очень много для андеров. По сути получается, что это 3000 метров перепад высот. Даже по меркам Тур де Франс или Джиро это огромная цифра. В итоге за результат боролись примерно 5-6 человек, а для остальных это была своего рода гонка на выживание, все доезжали по одному. Ехать 5 часов по горам – это слишком. Я считаю, что если сократить дистанцию на несколько кругов, то гонка ничего не потеряла бы в плане зрелищности, но зато не было бы такой работы на износ для молодого организма».

 

Итоговые результаты групповой гонки у андеров:

1.  Владислав Солтасюк (Киев, Kolss) – 5:11:34
2.  Анатолий Будяк (Донецкая обл., ISD) + 0:01
3.  Тимур Малеев (Донецкая обл.) +0:11

 

 


Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины

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Теги к статье: Велоспорт Украины Чемпионат Украины по велоспорту Kolss Cycling Team Владислав Солтасюк

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