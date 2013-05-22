Приглашения на E3 BinckBank Classic-2019

когда не захотел выйти за майкой, а она обиделась и ушла..

смотрел на Оскара и трудно было поверить, что наблюдал за ним ещё на вуэльте-2002, где он лидировал несско этапов, но оказался лишь 4-м генералом. - это было (для меня) во всех смыслах в прошлой жизни. а он всё гоняет. и как гоняет! просто невероятно