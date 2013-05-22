Приглашения на E3 BinckBank Classic-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:20
Бельгийская классика E3 BinckBank Classic, однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 29 марта 2019 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в гонке получили 7 команд:
Cofidis (Fra)
Direct Energie (Fra)
Roompot Charles (Ned)
Israel Cycling Academy (Isr)
Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)
Wallonie-Bruxelles (Bel)
Wanty – Gobert (Bel)
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