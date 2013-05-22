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Приглашения на E3 BinckBank Classic-2019

Бельгийская классика E3 BinckBank Classic, однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 29 марта 2019 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в гонке получили 7 команд: 

Cofidis (Fra) 
Direct Energie (Fra) 

Roompot Charles (Ned) 

Israel Cycling Academy (Isr) 

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel) 

Wallonie-Bruxelles (Bel) 
Wanty – Gobert (Bel) 

 

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Теги к статье: E3 BinckBank Classic-2019 Мировой Тур UCI однодневка wild card

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 24.12.2017

    Будем ждать новые афиши))))!!!! E3 всегда отличался

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 02:38 | Регистрация: 22.05.2013

    Русвело хоть где-то бы увидеть. 

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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