Лука Мезгец – победитель 2 этапа Тура Польши -2019

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:40
Лука Мезгец, Фернандо Гавирия, Паскаль Акерман о 2-м этапе Тура Польши-2019
31-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец (Luka Mezgec) одержал победу на 2-м этапе Тура Польши-2019. Этап завершился общим спринтом. Алекс Эдмондсон вывез Луку Мезгеца в голову группы во время прохождения круговой развязки на финальном километре. На финише в Катовице спринтеры обычно развивают очень большую скорость, так как финальная прямая идёт под спуск. Лука Мезгец поставил новый неофициальный рекорд скорости на финише - 82,16 км/ч, превзойдя прошлый рекорд Йонаса Ван Генехтена 2014 года, который развил максимальную скорость 80,8 км/ч.
Лука Мезгец опередил Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и обладателя майки лидера Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe). Паскаль Акерман сохранил жёлтую майку.
Photo ©ATCommunication/TDP
Лука Мезгец: «Это была фантастическая победа в Катовице и самый быстрый спринт на Туре Польши. Для меня это большая победа. Я приезжаю сюда семь лет, всегда был вторым, третьим, пятым, много раз попадал в топ-10, но победу взять не удавалось. Сегодня всё сошлось. Мне немного повезло, нашёл правильное колесо, а также пространство, чтобы атаковать. И выиграл.
Это моя первая победа на гонке Мирового тура за долгое время (с 2014 года). Спринт тут необычный, на высокой скорости, и последний километр – прямая, поэтому нужна была удача, точный расчёт и большая передача. Я больше не слежу за сильнейшими в спринте, потому что каждый спринт – новая игра, новая лотерея. Я знал, когда мне надо начинать, что я должен спуртовать из-за спин, потому что когда ты вторым колесом в таком спринте, делать придётся не слишком много. Но если ты открываешься ветру, то приходится работать гораздо больше».
Фернандо Гавирия: «Я разочарован, потому что, как всегда, хотел выиграть. Спринт был сложным из-за круговой развязки за километр, где я и потерял свою позицию. Потом благодаря Консонни мне удалось вернуться. Больше мне нечего сказать. Мезгец просто был сильнее, у него лучше шла нога. Мы продолжим бороться за победу. Не знаю, придёт победа здесь, на Туре Польши, или на Вуэльте Испании, мы продолжим попытки».
Паскаль Акерман: «Невозможно выигрывать каждый день. Мы помнили по прошлому году, что это самый скоростной этап в году. И он прошёл хаотично. К счастью, не было падений. В конце я оказался немного заперт, Мезгец просто выехал сзади, обойдя всех нас. Команда снова отработала потрясающе, защищала и вывозила меня идеально. Я доволен результатом, потому что защитил и майку лидера общего зачёта, и майку лучшего в очковой классификации».
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s75
Трансферные новости пелотона-2 ... (17)
Трансферные слухи вокруг Инеос. Источники - интернет-сайты, соцсети, форумы, ОБС и прочие длинные языки. Без претензий на достоверность, через неделю-месяц-два сравним.
Уходят: Эллисонд (Трек, вероятно), Роса (Аркеа, почти решено), Халворсен (Эдукейшн Ферст, весьма вероятно), Поулс (Юмбо, вероятно. также интерес со стороны Санвеб), Квятковски (ССС, еще год действующего контракта, но кто знает), Де ла Круз (Мовистар, вероятно), Москон (без комментариев). Кириенко, Кнеес, Голась - завершение карьеры (весьма сомнительно, сам Кириенко в одном из интервью сказал, что планирует гоняться еще пару лет)
Приходят: Карапаз (Мовистар, почти решено), Беноот (Лотто-С, маловероятно), Кампенаертс (Лотто-С, маловероятно), Дюмулин (Санвеб, очень маловероятно), Пидкок (Тим Виггинз, доброжелатели-соотечественники вовсю отговаривают от подобного шага), Родригес (контадоровская Комета, вроде опровергли, но кто знает), Хейтер (трековик, пока сосредоточен на подготовке к ОИ-2020), Бьерг (Аксеон-Хагенс), Донован (Тим Виггинз, вместе с Хейтером год назад гонялись стажерами в Скай), Поллит (Катюша, очень маловероятно). Третий или четвертый год сватают Ван дер Пула, но на это давно никто не обращает внимание. Макналти уже подписался c UAE.
Продление контракта: Ван Баарле (весьма вероятно), Кириенко (было бы здорово).
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Сейтмеметов сейтхалил
Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (26)
Цитата: sashaney
Пикок же в своей команде ездит, не? И по Вудсу не корректнуй пример, т.к. пришeл по травме, но из спорта выносливости. В остальном подписываюсь на 100%.
Пидкок и Донован ездят в Ле Кол ,бывший Виггинс. Кроссы ездил за сборную и клуб региональный. Оба они выросли, по юниорам ,в команде Zappis. Кстати Нокс так же.
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Серафим
Тур Польши-2019. Этап 2 (1)
В Мезгеца сегодня вселился дух Чиполлини, такой рывок с третьего ряда и такой отрыв на финише. Как то напомнил. Команда Гавирии и он сам второй этап делают все очень грамотно, но нет мощи в ногах. Состояние далеко не на 100%.
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EL-Fenomeno
Ремко Эвенепул – победитель Кл ... (12)
да уж; в этом году отметились славно все три юные дарования шоссейного (и не только) велоспорта. Причём, замечу, в разных гонках.
Старая гвардия ещё не уходит, как тут писАли , но уж точно должна считаться с этими молодыми. А ведь ещё есть Сиваков, Падун, Соса в конце концов эту армию будущих чемпионов возглавляет 22-летний Берналь)
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Eugeny1210
Тур Польши-2019. Этап 1 (6)
Цитата: rude_rider
Бора в этом году уникальна
чем не волчья стая
еще бы убрать супердорогущего Сагана а то роптать начнут оглядываясь на его зп и побегут по командам
Если убрать Сагана, то некому будет на заднем колесе по горам ездить.
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Student
Ремко Эвенепул – победитель Кл ... (12)
Цитата: velodoctor
Пока тебя не отслеживают и не знают кто ты можно одерживать аткие победы, затем, на твои атаки будут отвечать сразу.
Думаю также в следующие годы регресс. Чем ранге начнешь, тем раньше закончишь.
Страницы истории велоспорта