Лука Мезгец – победитель 2 этапа Тура Польши -2019

Лука Мезгец, Фернандо Гавирия, Паскаль Акерман о 2-м этапе Тура Польши-2019

31-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец (Luka Mezgec) одержал победу на 2-м этапе Тура Польши-2019. Этап завершился общим спринтом. Алекс Эдмондсон вывез Луку Мезгеца в голову группы во время прохождения круговой развязки на финальном километре. На финише в Катовице спринтеры обычно развивают очень большую скорость, так как финальная прямая идёт под спуск. Лука Мезгец поставил новый неофициальный рекорд скорости на финише - 82,16 км/ч, превзойдя прошлый рекорд Йонаса Ван Генехтена 2014 года, который развил максимальную скорость 80,8 км/ч.

Лука Мезгец опередил Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и обладателя майки лидера Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe). Паскаль Акерман сохранил жёлтую майку.

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Лука Мезгец: «Это была фантастическая победа в Катовице и самый быстрый спринт на Туре Польши. Для меня это большая победа. Я приезжаю сюда семь лет, всегда был вторым, третьим, пятым, много раз попадал в топ-10, но победу взять не удавалось. Сегодня всё сошлось. Мне немного повезло, нашёл правильное колесо, а также пространство, чтобы атаковать. И выиграл.

Это моя первая победа на гонке Мирового тура за долгое время (с 2014 года). Спринт тут необычный, на высокой скорости, и последний километр – прямая, поэтому нужна была удача, точный расчёт и большая передача. Я больше не слежу за сильнейшими в спринте, потому что каждый спринт – новая игра, новая лотерея. Я знал, когда мне надо начинать, что я должен спуртовать из-за спин, потому что когда ты вторым колесом в таком спринте, делать придётся не слишком много. Но если ты открываешься ветру, то приходится работать гораздо больше».

Фернандо Гавирия: «Я разочарован, потому что, как всегда, хотел выиграть. Спринт был сложным из-за круговой развязки за километр, где я и потерял свою позицию. Потом благодаря Консонни мне удалось вернуться. Больше мне нечего сказать. Мезгец просто был сильнее, у него лучше шла нога. Мы продолжим бороться за победу. Не знаю, придёт победа здесь, на Туре Польши, или на Вуэльте Испании, мы продолжим попытки».

Паскаль Акерман: «Невозможно выигрывать каждый день. Мы помнили по прошлому году, что это самый скоростной этап в году. И он прошёл хаотично. К счастью, не было падений. В конце я оказался немного заперт, Мезгец просто выехал сзади, обойдя всех нас. Команда снова отработала потрясающе, защищала и вывозила меня идеально. Я доволен результатом, потому что защитил и майку лидера общего зачёта, и майку лучшего в очковой классификации».