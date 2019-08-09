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Дубль Луки Мезгеца на Туре Польши-2019

Лука Мезгец – победитель 5 этапа Тура Польши-2019

 

 

  31-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец сделал дубль на Туре Польши-2019, выиграв второй этап. На финише в небольшой тягун, в спринте Лука Мезгец опередил испанского гонщика команды Movistar  Эдуарда Прадеса и чемпиона Великобритании, гонщика команды Ineos Бена Свифта.

 

 

Дубль Луки Мезгеца на Туре Польши-2019

 

 

Photo ©ATCommunication/TDP

 

  Лука Мезгец: «В Катовице я выиграл в быстром финише на спуске, сегодня, в в Бельско-Бяла, в спринте в тягун. Не могу сказать, что был самым быстрым на прошлом этапе, мне просто повезло, я набрал тогда хорошую скорость, и увидел просвет. Но в этот раз всё было по-другому. Вообще-то, перед гонкой я намечал себе этот этап, как дающий лучший шанс на победу.

 

Этап ехали очень медленно, поэтому я начал обсуждать с Сэмом Бьюли, предложил ему вывести двух наших ребят вперёд, чтобы дать полный газ на последнем подъёме и постараться сбросить спринтеров, или вымотать их. Поэтому мы выставили в голову пелотона двух горняков, и несколько ребят в итоге выпали.

 

  Я отлично выбрал позицию, а команда великолепно работала на последнем круге, удерживая меня впереди. В конце всё получилось идеально. Я сел за Свифтом, потому что команда Ineos вышла вперёд на последнем километре. Пришлось очень постараться, давно я так не выкладывался.  Мне надо было удержаться за ними и постараться сделать всё возможное на финише.

 

  Сегодня был нелёгкий день для пелотона. Два дня мы скорбим. И мы никогда не забудем Бьорга. Сегодня во время этапа я всё время думал, насколько опасен наш спорт, насколько мы хрупкие. Мы сильно рискуем, иногда забывая об этом».

 

  Джин Бейтс, спортивный директор: «Прежде всего, хочу сказать, насколько важным был вчерашний день. Снимаю шляпу перед всеми, кто смог продолжить гонку сегодня. Это был тяжёлый день после эмоционального опустошения. Но ребята проявили профессионализм, вернулись в гонку.

Сегодня мы хотели осложнить прохождение финального подъёма, поставить в трудное положение спринтеров, что ребята и сделали. Думаю, они сегодня отлично потрудились.

 

Впереди два сложных этапа, подъёмы трудны не из-за протяжённости, а из-за градиента, они крутые, и будут проходиться несколько раз. Мы будем работать на Микеля Ниеве, но у нас есть и другие варианты вести гонку агрессивно».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Польши-2019

 

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Теги к статье: Лука Мезгец Luka Mezgec Тур Польши Tour de Pologne гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Польши-2019. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото
    Он же уходил, 2 года провел в команде ОАЭ. Там у него дела не пошли и в прошлом году его не стали продлять. Он какое-то время пометался, пытаясь найти другую команду, но безуспешно. А в Скай видать либо у него, либо у его агента связи есть, пристроили. Но на следующий год у него контракта нет, поэтому надо как-то доказывать свою полезность.
  • Shega
    Врач команды Lotto Soudal назв ... (2)
    Shega-Фото
    Может быть, это шероховатости перевода. Думаю, врач имел ввиду, что даже если бы гонщик мгновенно после травмы оказался в больнице, риск его потерять всё-равно был бы так же велик из-за слишком большой кровопотери.
    В больнице спонтанные разрывы печени могут быть только при её очень тяжелой патологии. От какого-либо физического воздействия, от сильного напряжения мышц пресса. Но это явно из другой области.
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (3)
    VeloVelo-Фото

    "...ему было глубоко и задумчиво наплевать..."

    "за широкими спинами голландских женщин самого Бауке не видно было, не то что ребенка".


    Ольга, это уже Литература, однако! Супер.
    Вам публиковаться надо. Не шучу )

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Микст... Теперь и в велошоссе...

    Папа просил передать, что театр закрывается, нас всех тошнит...

  • VeloVelo
    Врач команды Lotto Soudal назв ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Возможно, это было вызвано тем, как упал Бьорг..."

    Так что же все-таки послужило тому, что разорвалась печень?
    Что значит "Возможно" ???
    Какие еще варианты могут быть в этом случае?

    Даже в больнице может быть у пациента разрыв печени?
    Почему в больнице это может быть? От чего?

  • VeloVelo
    Команда Cofidis подписала конт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    А может лучше пьесы?

  • VeloVelo
    Тур Польши-2019. Этап 5 (5)
    VeloVelo-Фото

    Скай всё еще держит Бена Свифта. Ну надо же? 

  • close2you
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (1)
    close2you-Фото
    Чувствую уровень российского велоспорта... раньше наши брали золото ...
  • SSS
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (70)
    SSS-Фото
    Челиос всю жизнь в шлеме играл. И это игрок одной эпохи с Ягром)
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (3)
    Earl57-Фото

    А я вот сегодня за Молему порадовалась. Он прям светился от простого человеческого счастья и ему было глубоко и задумчиво наплевать, сколько было соперников и какого они уровня. Не припомню, когда он еще так радостно улыбался. Хотел дочку на подиум взять, но там не протолкнуться было. И за широкими спинами голландских женщин самого Бауке не видно было, не то что ребенка)))

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