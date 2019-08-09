Дубль Луки Мезгеца на Туре Польши-2019

Лука Мезгец – победитель 5 этапа Тура Польши-2019

31-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец сделал дубль на Туре Польши-2019, выиграв второй этап. На финише в небольшой тягун, в спринте Лука Мезгец опередил испанского гонщика команды Movistar Эдуарда Прадеса и чемпиона Великобритании, гонщика команды Ineos Бена Свифта.

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Лука Мезгец: «В Катовице я выиграл в быстром финише на спуске, сегодня, в в Бельско-Бяла, в спринте в тягун. Не могу сказать, что был самым быстрым на прошлом этапе, мне просто повезло, я набрал тогда хорошую скорость, и увидел просвет. Но в этот раз всё было по-другому. Вообще-то, перед гонкой я намечал себе этот этап, как дающий лучший шанс на победу.

Этап ехали очень медленно, поэтому я начал обсуждать с Сэмом Бьюли, предложил ему вывести двух наших ребят вперёд, чтобы дать полный газ на последнем подъёме и постараться сбросить спринтеров, или вымотать их. Поэтому мы выставили в голову пелотона двух горняков, и несколько ребят в итоге выпали.

Я отлично выбрал позицию, а команда великолепно работала на последнем круге, удерживая меня впереди. В конце всё получилось идеально. Я сел за Свифтом, потому что команда Ineos вышла вперёд на последнем километре. Пришлось очень постараться, давно я так не выкладывался. Мне надо было удержаться за ними и постараться сделать всё возможное на финише.

Сегодня был нелёгкий день для пелотона. Два дня мы скорбим. И мы никогда не забудем Бьорга. Сегодня во время этапа я всё время думал, насколько опасен наш спорт, насколько мы хрупкие. Мы сильно рискуем, иногда забывая об этом».

Джин Бейтс, спортивный директор: «Прежде всего, хочу сказать, насколько важным был вчерашний день. Снимаю шляпу перед всеми, кто смог продолжить гонку сегодня. Это был тяжёлый день после эмоционального опустошения. Но ребята проявили профессионализм, вернулись в гонку.

Сегодня мы хотели осложнить прохождение финального подъёма, поставить в трудное положение спринтеров, что ребята и сделали. Думаю, они сегодня отлично потрудились.

Впереди два сложных этапа, подъёмы трудны не из-за протяжённости, а из-за градиента, они крутые, и будут проходиться несколько раз. Мы будем работать на Микеля Ниеве, но у нас есть и другие варианты вести гонку агрессивно».