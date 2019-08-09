Тур Польши-2019. Этап 6

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:30
Zakopane - Koscielisko, 160 км
1. Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma
2. Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos
3. Jai Hindley (Aus) Team Sunweb
4. Sergio Higuita (Col) EF Education First
5. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
6. Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale
7. Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe
8. Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos
9. Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
10. Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates
Генеральная классификация после 6 этапа:
1. Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma
Результаты 1 этапа Тура Польши-2019
Результаты 2 этапа Тура Польши-2019
Результаты 3 этапа Тура Польши-2019
Результаты 4 этапа Тура Польши-2019
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