Тур Польши-2019. Этап 6

Очень вовремя, в Мувистар открытые вакансии, а для ДК-С он скорее балласт. В Мувистар закончилась, наконец эпопея с многоголовыми капитанами. Потенциал то очень неплохой, попробует ездить не сам-на-сам, а с помощью команды.

Даже с точки зрения психологии должно придать дополнительные силы.