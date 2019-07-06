Хью Карти – победитель 9 этапа Тура Швейцарии-2019

Хью Карти одержал победу на 9-м этапе Тура Швейцарии-2019 из одиночного отрыва

24-летний британский гонщик команды EF Education First Хью Карти (Hugh Carthy) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 9-й горный этап Тура Швейцарии-2019. В последний раз Хью Карти праздновал победу в 2016 году, когда выиграл Вуэльту Астурии.

9-й этап Тура Швейцарии-2019 был сокращён организаторами из-за опасности лавин на высоте 2436 м. Вместо 144 км этапа участники проехали 101 км, но этап не стал легче. На 101 км пришлось 2100 м подъёмов.

Хью Карти атаковал вместе с несколькими гонщиками на подъёме к первому перевалу, а затем поехал своей скоростью и провёл в одиночном отрыве 96 км. На финише Хью Карти опередил ближайших преследователей – Роана Денниса (Bahrain-Merida) и Эгана Берналя (Ineos) на 1 минуту 2 секунды.

Хью Карти: «Как мне удалось выиграть? Не знаю, до сих пор об этом думаю. На первом подъёме почувствовал, что с ногами, телом, головой всё в порядке. На этапе с таким рельефом едешь так, будто это разделка, каждый сам должен прикладывать усилия, и те, кто едет сзади, и те, кто находится впереди. Надо просто верить, что всё получится.

Я не планировал так проехать этап. Два дня назад на этапе с прохождением Сен-Готтарда чувствовал себя ужасно. Устал смертельно, мне просто хотелось поскорей оказаться на каникулах и закончить первую часть сезона. Но вчера на разделке нога пошла лучше. Сегодня был последний шанс, мне захотелось закончить гонку перед отдыхом на высокой ноте.

Всё ещё пытаюсь осознать, что сделал, но лично для меня эта победа принесла большое облегчение. Мы много тренировались, многим жертвовали, но победа не давалась. Мы хотели побеждать на каждой гонке, и чувствую огромное облегчение, что смог оправдать доверие товарищей по команде».