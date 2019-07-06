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Хью Карти – победитель 9 этапа Тура Швейцарии-2019

Хью Карти одержал победу на 9-м этапе Тура Швейцарии-2019 из одиночного отрыва

 

 

  24-летний британский гонщик команды EF Education First Хью Карти (Hugh Carthy) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 9-й горный этап Тура Швейцарии-2019. В последний раз Хью Карти праздновал победу в 2016 году, когда выиграл Вуэльту Астурии.

 

9-й этап Тура Швейцарии-2019 был сокращён организаторами из-за опасности лавин на высоте 2436 м. Вместо 144 км этапа участники проехали 101 км, но этап не стал легче. На 101 км пришлось 2100 м подъёмов.

 

  Хью Карти атаковал вместе с несколькими гонщиками на подъёме к первому перевалу, а затем поехал своей скоростью и провёл в одиночном отрыве 96 км. На финише Хью Карти опередил ближайших преследователей – Роана Денниса (Bahrain-Merida) и Эгана Берналя (Ineos) на 1 минуту 2 секунды.

 

Хью Карти – победитель 9 этапа Тура Швейцарии-2019

 

 

  Хью Карти: «Как мне удалось выиграть? Не знаю, до сих пор об этом думаю. На первом подъёме почувствовал, что с ногами, телом, головой всё в порядке. На этапе с таким рельефом едешь так, будто это разделка, каждый сам должен прикладывать усилия, и те, кто едет сзади, и те, кто находится впереди. Надо просто верить, что всё получится.

 

  Я не планировал так проехать этап. Два дня назад на этапе с прохождением Сен-Готтарда чувствовал себя ужасно. Устал смертельно, мне просто хотелось поскорей оказаться на каникулах и закончить первую часть сезона. Но вчера на разделке нога пошла лучше. Сегодня был последний шанс, мне захотелось закончить гонку перед отдыхом на высокой ноте.

 

  Всё ещё пытаюсь осознать, что сделал, но лично для меня эта победа принесла большое облегчение. Мы много тренировались, многим жертвовали, но победа не давалась. Мы хотели побеждать на каждой гонке, и чувствую огромное облегчение, что смог оправдать доверие товарищей по команде».

 

 

Результаты 9 этапа Тура Швейцарии-2019

  

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Теги к статье: Хью Карти Hugh Carthy Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Elfstedenronde-2019 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: velodoctor
    Берналь то тоже кроссмен бывший)
    МТБ
  • uran
    Elfstedenronde-2019 (4)
    uran-Фото
    Насер шестой, короток век спринтера.
  • velodoctor
    Elfstedenronde-2019 (4)
    velodoctor-Фото
    Берналь то тоже кроссмен бывший)
  • 56X11
    Elfstedenronde-2019 (4)
    56X11-Фото
    Опять кроссмен победил,поди скоро на цк подготовку все перейдут
  • 56X11
    ZLM Tour-2019. Этап 4 (1)
    56X11-Фото
    Закрывают своими широкими плечами,низкорослого Австралийца.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавец ,просто молодец !!! Очень рад за победителя, шикарная гонка получилась ,очень интересная ,насыщенная и зрелищная
  • Серафим
    Тур Швейцарии-2019. Этап 9 (3)
    Серафим-Фото

    Я тут уже намекал, меня хозяева не слушают. Нет, просто ждут, пока черная полоса пройдет и контракт у Карти закончится.

     

      До конца 20 года у него контракт.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну это и есть ,одна из лучших витрин молодёжного велоспорта, а Эйнер Рубио все таки выиграл этап сегодня, подиум весь колумбийский, и даже 4 место !!! Уйдет в квикстеп))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Словении-2019. Этап 5 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавец Арчбольд, ушёл ,вернулся и уже третий ,молодец
  • Anna P.
    La Route d’Occitanie - La Depe ... (1)
    Anna P.-Фото

    Таким я Вальверде еще не видела.

    Он не усушенный, он - отощавщий до костей. Может, это перебор?

    Подготовка к Туру налицо.

    И все равно, в майке ЧМ выиграл гонку. Мы поздравляем и рады за него.

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