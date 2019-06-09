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Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2019

Роан Деннис, Мацей Боднар, Петер Саган, Майкл Мэттьюс о 1-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

  На 1-м этапе Тура Швейцарии-2019 действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом, 29-летний австралийский гонщик команды Bahrain-Merida Роан Деннис опередил чемпиона Польши в гонке с раздельным стартом, 34-летнего польского гонщика команды Bora-hansgrohe Мацея Боднара на 14 сотых секунды.

 

  На промежуточной отсечке график Денниса не был лучшим - первые 4,9 км дистанции он преодолел за 5 минут и 20 секунд со средней скоростью 55,125 км/ч, уступив лидеру Марку Хирши (Marc Hirschi) на отсечке 5 секунд.   

 

  Роан Деннис преодолел дистанцию 1 этапа протяженностью 9.5 км со средней скоростью 52,615 км/ч. Победа на 1-м этапе принесла Роану Деннису жёлтую майку лидера.

 

Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2019

  Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

  Роан Деннис: «Трудная была разделка, для меня она стала своего рода психологической битвой, потому что за последние месяцы мои результаты были далеки от того, что я ожидал. Наконец, сегодня мне удалось одержать победу. Великолепное чувство, когда возвращаешься на верхнюю ступень подиума. Завтра я поеду в жёлтой майке. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы её защитить. Но, как и два года назад, возможно, смогу быть лидером не больше, чем один день, потому что бонусными секундами на финише 2-го этапа может воспользоваться мой соотечественник Майкл Мэттьюс. На предпоследнем этапе Тура Швейцарии-2019 снова будет разделка. Я уверен, что смогу повторить сегодняшнее выступление».

 

Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2019

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Мацей Боднар: «Думаю, начало Тура Швейцарии-2019 получилось хорошим. Я доволен своим выступлением сегодня, моя форма за последние несколько дней улучшилась. Мы очень тщательно подготовились к разделке. Считаю, что проиграть чемпиону мира доли секунды – хороший знак, хотя, конечно, в идеале хотелось бы выиграть. Мне надо было быстрее проходить повороты или немного больше продавить на другом отрезке, но всё это часть игры. Впереди долгая гонка, с завтрашнего дня буду работать на команду, чтобы мы показали самые лучшие результаты».

 

  Майкл Мэттьюс: «Я доволен выступлением. Мы очень близко подошли к победе, финишировали всего в секунде от победителя. Посмотрим, что будет завтра. С нетерпением жду хорошую неделю гонки на Туре Швейцарии».

 

  Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Из-за неблагоприятного прогноза погоды мы решили, что Вилко, Майкл  и Сёрен должны стартовать как можно раньше. К сожалению, Вилко упал во время разделки, но, к счастью, кажется, он в порядке. Майкл и Сёрен оба мощно прошли дистанцию, финишировали третьим и четвёртым. Досадно, что погода начала портиться во время этапа, и ветер поменял направление».

 

  Петер Саган (финишировал 7-м): «Это мой первый день в гонке после Тура Калифорнии-2019 и увеличенного периода тренировок на высоте. Поэтому сегодня для меня был своего рода вызов. Но я чувствовал себя хорошо, особенно в финале короткой дистанции. Я финишировал в топ-10, но Тур Швейцарии только начинается, это тяжёлая гонка, будем бороться каждый день».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2019

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Bahrain-Merida Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Этап 7 (13)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Фульса. Луценко удивил, молодец.

  • Arciv
    Ваут Пулс – победитель 7 этапа ... (2)
    Arciv-Фото
    Пулсу надо уходить в другую команду и быть капитаном на ГТ. В Иноес его просто укатывают. Он заслужил повышения
  • hodorik
    Ваут Пулс – победитель 7 этапа ... (2)
    hodorik-Фото

    Ну и , где Новости ....

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья
  • am14
    Том Дюмулин сошёл с Критериума ... (5)
    am14-Фото
    Говорили про маленький металлический осколок, оставшийся под кожей, - это постоянный источник воспаления. Нужно срочно вырезать его, отдохнуть пару недель и забыть о Туре. Иначе запущенная травма может загубить перспективы дальнейшей успешной карьеры. Но видимо, мудрому менеджменту команды виднее. А может и генеральному спонсору...
  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2019. Маршрут (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Томас и Берналь...ну посмотрим "кто кого"))
    Из претендентов на призовой подиум выделю ещё Поццовиво и Келдермана, а также Кошту.
    Ещё будет инетересно посмотреть на Ару в горах; да и вообще сможет ли итальянец проехать полностью 9-дневный ТШ (и не сойти в горах).

    Цитата: close2you
    Пантано завязал из-за допинга ?

    да, из-за позитива ЕПО. А ведь неплохой горняк, помню его победу на горном этапе ТдФ в майке уже не существующего ИАМа

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю, т.е. не уверен, но мне кажется при таких травмах я скорей всего бы такой боли не выдержал. Не могу даже представить что поЧуствовал Фрум в момент удара и первые минуты после краша, это ужас.

    Судя по фотке выглядит Крис довольно таки свежо, но очень сильно поломанынй внутри (в прямом смысле слова), посему здоровья и еще раз ЗДОРОВЬЯ!
    Наверное впервые в жизни будет смотреть ТдФ по ТВ на больничной койке палаты №?

  • kellys68
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    kellys68-Фото

    Фруми, держись-ты один из лучших велогонщиков современности! Скорейшего тебе выздоровления, и новых красивых побед!!!

  • GTX
    Тур Бельгии-2019. Этап 4 (1)
    GTX-Фото
    Эвенпул завтра может стать самым молодым победителем в истории Тура Бельгии, а рекорд, внимание, установлен в 1913 году - 20 лет.
  • AAA
    Том Дюмулин сошёл с Критериума ... (5)
    AAA-Фото
    Боль вернулась...
    Похоже на Туре он не боец.
    Жаль конечно.
    Желаю скорейшего полного восстановления.

    Боль вернулась...
    Похоже на Туре он не боец.
    Жаль конечно.
    Желаю скорейшего полного восстановления.

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