Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2019

Роан Деннис, Мацей Боднар, Петер Саган, Майкл Мэттьюс о 1-м этапе Тура Швейцарии-2019

На 1-м этапе Тура Швейцарии-2019 действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом, 29-летний австралийский гонщик команды Bahrain-Merida Роан Деннис опередил чемпиона Польши в гонке с раздельным стартом, 34-летнего польского гонщика команды Bora-hansgrohe Мацея Боднара на 14 сотых секунды.

На промежуточной отсечке график Денниса не был лучшим - первые 4,9 км дистанции он преодолел за 5 минут и 20 секунд со средней скоростью 55,125 км/ч, уступив лидеру Марку Хирши (Marc Hirschi) на отсечке 5 секунд.

Роан Деннис преодолел дистанцию 1 этапа протяженностью 9.5 км со средней скоростью 52,615 км/ч. Победа на 1-м этапе принесла Роану Деннису жёлтую майку лидера.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Роан Деннис: «Трудная была разделка, для меня она стала своего рода психологической битвой, потому что за последние месяцы мои результаты были далеки от того, что я ожидал. Наконец, сегодня мне удалось одержать победу. Великолепное чувство, когда возвращаешься на верхнюю ступень подиума. Завтра я поеду в жёлтой майке. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы её защитить. Но, как и два года назад, возможно, смогу быть лидером не больше, чем один день, потому что бонусными секундами на финише 2-го этапа может воспользоваться мой соотечественник Майкл Мэттьюс. На предпоследнем этапе Тура Швейцарии-2019 снова будет разделка. Я уверен, что смогу повторить сегодняшнее выступление».

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Мацей Боднар: «Думаю, начало Тура Швейцарии-2019 получилось хорошим. Я доволен своим выступлением сегодня, моя форма за последние несколько дней улучшилась. Мы очень тщательно подготовились к разделке. Считаю, что проиграть чемпиону мира доли секунды – хороший знак, хотя, конечно, в идеале хотелось бы выиграть. Мне надо было быстрее проходить повороты или немного больше продавить на другом отрезке, но всё это часть игры. Впереди долгая гонка, с завтрашнего дня буду работать на команду, чтобы мы показали самые лучшие результаты».

Майкл Мэттьюс: «Я доволен выступлением. Мы очень близко подошли к победе, финишировали всего в секунде от победителя. Посмотрим, что будет завтра. С нетерпением жду хорошую неделю гонки на Туре Швейцарии».

Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Из-за неблагоприятного прогноза погоды мы решили, что Вилко, Майкл и Сёрен должны стартовать как можно раньше. К сожалению, Вилко упал во время разделки, но, к счастью, кажется, он в порядке. Майкл и Сёрен оба мощно прошли дистанцию, финишировали третьим и четвёртым. Досадно, что погода начала портиться во время этапа, и ветер поменял направление».

Петер Саган (финишировал 7-м): «Это мой первый день в гонке после Тура Калифорнии-2019 и увеличенного периода тренировок на высоте. Поэтому сегодня для меня был своего рода вызов. Но я чувствовал себя хорошо, особенно в финале короткой дистанции. Я финишировал в топ-10, но Тур Швейцарии только начинается, это тяжёлая гонка, будем бороться каждый день».