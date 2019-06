Критериум Дофине-2019. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:47

Le Puy-en-Velay - Riom, 177 км 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4:15:25 2 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 3 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 4 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 5 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 7 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 8 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 9 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 10 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 11 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 12 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 13 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 14 Jonas Koch (Ger) CCC Team 15 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 16 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 17 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 18 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 19 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 20 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe 21 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 22 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 23 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 24 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 25 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 26 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 27 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 28 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 29 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 30 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 31 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 32 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 33 Vasil Kiryienka (Blr) Team Ineos 34 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 35 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 36 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 37 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 38 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 39 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 40 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 41 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 42 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 43 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 44 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First 45 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 46 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 47 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 48 Michael Woods (Can) EF Education First 49 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 50 Simon Clarke (Aus) EF Education First 51 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 52 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 53 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 54 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 55 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 56 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 57 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 58 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 59 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 60 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 61 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 62 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 63 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 64 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 65 Wout Poels (Ned) Team Ineos 66 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 67 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 68 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 69 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 70 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 71 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 72 Stefan De Bod (Rsa) Dimension Data 73 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 74 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 75 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 76 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 77 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 78 Maxime Bouet (Fra) Arkéa Samsic 79 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 80 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 81 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 82 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 83 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 84 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 85 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 86 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 87 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 88 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 89 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 90 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 91 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 92 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 93 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 94 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 95 Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team 96 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 97 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 98 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 99 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 100 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 101 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 102 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 103 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 104 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 105 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 106 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 107 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 108 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 109 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 110 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 111 Rob Power (Aus) Team Sunweb 112 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 113 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 114 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 115 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 116 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 117 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 118 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 119 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 120 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 121 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 0:00:26 122 Dylan van Baarle (Ned) Team Ineos 123 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 124 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 125 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 126 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 127 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 128 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:36 129 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 130 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 0:00:44 131 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:00:49 132 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:00:56 133 Logan Owen (Usa) EF Education First 134 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 135 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 136 James Whelan (Aus) EF Education First 137 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:01:02 138 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 139 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:03:27 140 Natnael Berhane (Eri) Cofidis, Solutions Credits 141 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 142 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 143 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:13:10 DNF Nelson Oliveira (Por) Movistar Team DNF Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 11:52:28 2 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 0:00:03 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:20 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:24 6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 7 Michael Woods (Can) EF Education First 8 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 9 Wout Poels (Ned) Team Ineos 10 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 11 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:49 12 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:55 13 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 14 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 15 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 16 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 17 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 18 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 19 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:32 20 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 0:01:50 21 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 22 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:01:59 23 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 24 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 25 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 26 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:02:00 27 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 28 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First 29 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 30 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 31 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 32 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 33 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 34 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 35 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 36 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 37 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 38 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:27 39 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:34 40 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:03:24 41 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 42 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:04:03 43 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:05:10 44 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:05:45 45 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 46 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 47 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 48 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 0:06:11 49 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:07:29 50 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:09:01 51 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 52 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:09:28 53 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 0:09:35 54 Maxime Bouet (Fra) Arkéa Samsic 55 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 56 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 57 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 58 Rob Power (Aus) Team Sunweb 59 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:10:24 60 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:11:47 61 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 0:12:37 62 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 63 Stefan De Bod (Rsa) Dimension Data 0:12:51 64 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:14:20 65 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:14:56 66 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:14:59 67 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 68 Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team 69 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:25 70 Dylan van Baarle (Ned) Team Ineos 71 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 0:16:04 72 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:16:27 73 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:16:29 74 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 75 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 76 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 77 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 78 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 79 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:16:31 80 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 81 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:16:34 82 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:55 83 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:05 84 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:17:07 85 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:18:49 86 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:19:33 87 Logan Owen (Usa) EF Education First 0:19:45 88 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:20:09 89 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:20:19 90 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 91 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 92 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 93 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 94 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 95 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 96 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 97 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 98 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 99 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:21:10 100 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:22:45 101 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 102 Natnael Berhane (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:23:43 103 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:23:44 104 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:24:39 105 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:24:40 106 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:25:45 107 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 0:25:55 108 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 0:26:59 109 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:27:05 110 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:27:15 111 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 112 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:27:41 113 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 0:27:59 114 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 0:28:11 115 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:28:20 116 Vasil Kiryienka (Blr) Team Ineos 0:28:21 117 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 118 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:29:17 119 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:30:42 120 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:31:54 121 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:32:40 122 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 0:32:51 123 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 124 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 125 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 126 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 127 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 128 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 129 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 130 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 131 James Whelan (Aus) EF Education First 0:33:36 132 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:33:53 133 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 0:36:53 134 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:37:01 135 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 0:37:04 136 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 137 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 138 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 139 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 140 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe 141 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 142 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 143 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data Критериум Дофине-2019. Превью Результаты 1 этапа Критериума Дофине-2019 Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2019 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка Сэм Беннетт Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(7)

Просмотров

(1 456)

В тему: Критериум Дофине-2019. Этап 2

Критериум Дофине-2019. Этап 1

Rund um Koln-2019

Тур Турции-2019. Этап 1

Тур ОАЭ-2019. Этап 7

Clasica de Almeria-2019

Критериум Дофине-2018. Этап 3

Критериум Дофине-2017. Этап 7

Критериум Дофине-2017. Этап 6

Критериум Дофине-2017. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.