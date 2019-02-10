Эдвальд Боассон Хаген – победитель 1 этапа Вуэльты Валенсии-2019

Эдвальд Боассон Хаген, Йон Исагирре, Тони Мартин о 1 этапе Вуэльты Валенсии-2019

Эдвальд Боассон Хаген начал сезон 2019 года с победы на 1-м этапе Вуэльты Валенсии. 31-летний норвежский гонщик преодолел дистанцию 10,2 км индивидуальной гонки на время за 12 минут 55 секунд со средней скоростью 47,8 км/ч. Ему пришлось ждать на месте победителя около 90 минут прежде, чем он смог начать праздновать победу.

По итогам гонки Эдвальд Боассон Хаген опередил на 5 секунд своего ближайшего соперника, испанского Йона Исагирре, дебютировавшего в форме гонщика казахстанской команды Astana. Тройку лучших на этапе замкнул 33-летний немецкий гонщик команды Jumbo – Visma Тони Мартинпроигравший Эдвальду Боассону Хагену 7 секунд.

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Эдвальд Боассон Хаген: «Великолепно снова взять победу, да ещё так рано в сезоне. Я был доволен своим выступлением и ощущениями от езды на разделочном велосипеде BMC. Сначала думал, что финиширую где-то рядом с «хорошим» временем, но потом начал нервничать, когда увидел, что продолжаю лидировать, и осталось всего лишь 10 гонщиков. Я счастлив, что выиграл. Не ожидал этой победы. Стартуя на гонке, не знал, в какой форме нахожусь, но я плодотворно тренировался этой зимой, надеялся на хорошее выступление.

Я следил, как едут Алехандро Вальверде и Герант Томас, но когда увидел их время, то понял, что с моим результатом всё в порядке. Мы поедем гонку день за днём. Впереди холмистые этапы, собираюсь бороться».

Йон Исагирре: «Весь этап чувствовал себя хорошо. Это моя первая гонка в команде Astana, и я доволен тем, как выступил. Я много работал зимой, упорно тренировался, мы очень хорошо поработали в тренировочных лагерях, в том числе занимались посадкой на разделочном велосипеде. Сегодня я проехал хорошую разделку. На первой части дистанции скорость была высокой, но потом всё решал подъём. Второе место в разделке – хороший для меня результат, а также для команды в начале сезона. Думаю, с таким результатом я доказал, что готов бороться за генеральную классификацию на Вуэльте Валенсии-2019».

Тони Мартин: «Я очень доволен своим результатом. После долгой зимы никогда не знаешь, в какой форме находишься в начале сезона. Всю разделку ощущения были отличными, я смог удерживать скорость. Третье место – хороший старт. Не ожидал этого, потому что подъём для меня слишком крутым. Но я удержал мощность. Сегодня для меня особенный день. Новая команда, новое оборудование. Всё для меня новое. И в этой команде я чувствую себя очень хорошо, подготовка к сезону прошла идеально».

Сьерк-Ян де Хаан (Sierk-Jan de Haan), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Это была очень сложная дистанция с 10% градиента на последних 750 метрах. Но и Тони, и Йос (Ван Эмден) хорошо выступили».