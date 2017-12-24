- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:49
Столицу переполнили велогощики: сразу три гонки Race Horizon Park прошли в центре Киева
На главной улице Киева стартовали мужская и женская международные велогонки в рамках Race Horizon Park 2019. Организаторы не зря называют их самым историческим спортивным событием столицы, ведь традиция киевской велогонки посвященной Дню Киева на Крещатике началась более 60 лет назад.
В этом году под киевскими каштанами состоялись сразу три гонки в категории: мужская гонка Horizon Park Race Maidan в категории 1.2, Kyivs'ka Sotka Women Challenge, 1.2, а также любительская велогонка Критериум.
Таким образом, организаторы уже который год подряд формируют велосипедную культуру в столице и продвигают Украину в международном спортивном сообществе. В статусе международной – гонка проходит уже 9 раз.
«Велогонки Race Horizon Park – это всегда волнительно для нас как оргнаизаторов. Ведь мы говорим о событиях международного уровня. В Киев приезжают спортсмены велосипедных команд Европы, Азии и обоих континентов Америки, поэтому каждый год мы наблюдаем все больший и больший интерес к нашему мероприятию. Однако нам важно дать возможность и нашим украинским командам расти в конкурентной борьбе с мировыми спортсменами, а также набирать очки для участия в будущей Олимпиаде», – говорит Александр Башенко, Президент Федерации велосипедного спорта Украины и председатель организационного комитета Race Horizon Park.
В соревнованиях приняли участие 16 мужских и 11 женских команд. Это хорошо известные украинские команды, а также спортсмены из Беларуси, Польши, Чехии, Сербии, Казахстана, Турции. Впервые к женской гонке присоединилась команды из Бразилии и Финляндии. Таким образом, география Race Horizon Park с каждым годом расширяется. 7 украинских мужских команд боролись за подиум и очки для отбора на Олимпиаду 2020 в Японии.
Первыми на маршрут субботней гонки вышли мужские команды. Десять кругов по 13 км проехал пелотон международной гонки Horizon Park Race Maidan, в который вошли 16 команд. Дистанция для спортсменов составила 130 км. Далее за маршрутом мужской гонки, проехали девушки. Kyivs'ka Sotka Women Challenge – это задиристая трасса, длиной в 107 километров. Дополнила соревнования традиционная гонка Критериум. На старт вышли многочисленные любители. В ней приняли участие как любители спорта, так и профессионалы мирового велоспорта в категории Мастерс. Гонщики преодолели дистанцию в 40 км по динамичному и зрелищному кольцу от Бессарабской площади до Майдана Независимости.
Лучшими в гонке Horizon Park Race Maidan стали представители Белорусии и Украины:
1 место – Тимощук Владислав, Minsk Cycling Team, Белорусь
2 место – Виталий Буц, Kyiv Capital Team, Украина
3 место – Бажков Станислав - Minsk Cycling Team, Белорусь
Победу в женской гонке Kyivs'ka Sotka Women Challenge выбороли представительницы Польши та Белоруси.
1 место – Вилкос Катаржина, Mat Atom Developed, Польша
2 место – Савенка Инна, Minsk Cycling Team, Белорусь
3 место – Церах Ганна - Minsk Cycling Team, Белорусь
«Мы уже много лет сотрудничаем с Race Horizon Park. Соревнование становится более масштабным, международным, для нас это большая честь. Из года в год борьба за звание лучшего из лучших становится все жестче, а конкурсанты – все сильнее! Мы с удовольствием наблюдаем за этим развитием и рады, что Subaru традиционный автомобильный партнер», – комментирует Канеко Такаши, генеральный директор “Субару Украина”.
Традиционная субботняя гонка в этот раз прошла по измененному кольцу длиной 13 километров. Это самый длинный круг в истории Race Horizon Park. Гонщики и гонщицы преодолели улицу Крещатик и бульвар Тараса Шевченко, а потом поехали по проспекту Победы до Шулявского моста, где и развернулись.
Пресс-релиз Оргкомитета гонки Race Horizon Park
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