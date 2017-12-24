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Три гонки Race Horizon Park прошли в центре Киева

Столицу переполнили велогощики: сразу три гонки Race Horizon Park прошли в центре Киева

 

На главной улице Киева стартовали мужская и  женская международные велогонки в рамках Race Horizon Park 2019.  Организаторы не зря называют их самым историческим спортивным событием столицы, ведь традиция киевской велогонки посвященной Дню Киева на Крещатике началась более 60 лет назад.

В этом году под киевскими каштанами состоялись сразу три гонки в категории: мужская гонка Horizon Park Race Maidan в категории 1.2,  Kyivs'ka Sotka Women Challenge, 1.2, а также любительская велогонка Критериум.

Таким образом, организаторы уже который год подряд формируют велосипедную культуру в столице и продвигают Украину в международном спортивном сообществе. В статусе международной – гонка проходит уже 9 раз.

 

Три гонки Race Horizon Park прошли в центре Киева

 

 «Велогонки Race Horizon Park – это всегда волнительно для нас как оргнаизаторов. Ведь мы говорим о событиях международного уровня. В Киев приезжают спортсмены   велосипедных команд Европы, Азии и обоих континентов Америки, поэтому каждый год мы наблюдаем все больший и больший интерес к нашему мероприятию.  Однако нам важно дать возможность и нашим украинским командам расти в конкурентной борьбе с мировыми спортсменами, а также набирать очки для участия в будущей Олимпиаде», – говорит Александр Башенко, Президент Федерации велосипедного спорта Украины и председатель организационного комитета Race Horizon Park.

 

В соревнованиях приняли участие 16 мужских и 11 женских команд. Это  хорошо известные украинские команды, а также спортсмены из Беларуси, Польши, Чехии, Сербии, Казахстана, Турции. Впервые  к женской гонке присоединилась команды из Бразилии и Финляндии. Таким образом, география Race Horizon Park с каждым годом расширяется. 7 украинских мужских команд боролись за подиум и очки для отбора на Олимпиаду 2020 в Японии.

 

Три гонки Race Horizon Park прошли в центре Киева

 

Первыми на маршрут субботней гонки вышли мужские команды. Десять кругов по 13 км проехал пелотон международной гонки Horizon Park Race Maidan, в который вошли 16 команд.  Дистанция для спортсменов составила 130 км. Далее за маршрутом мужской гонки, проехали  девушки.  Kyivs'ka Sotka Women Challenge – это задиристая трасса, длиной в 107 километров.        Дополнила соревнования традиционная гонка  Критериум. На старт вышли многочисленные любители. В ней приняли участие как любители спорта, так и профессионалы  мирового велоспорта в категории Мастерс. Гонщики преодолели дистанцию в 40 км по динамичному и зрелищному кольцу от Бессарабской площади до Майдана Независимости.

 

Лучшими в гонке Horizon Park Race Maidan стали представители Белорусии и Украины:

 

1 место – Тимощук Владислав, Minsk Cycling Team, Белорусь

2 место – Виталий Буц, Kyiv Capital Team, Украина

3 место – Бажков Станислав - Minsk Cycling Team, Белорусь

 

Победу в женской гонке Kyivs'ka Sotka Women Challenge выбороли представительницы Польши та Белоруси.

1 место – Вилкос Катаржина, Mat Atom Developed, Польша

2 место – Савенка Инна, Minsk Cycling Team, Белорусь

3 место – Церах Ганна - Minsk Cycling Team, Белорусь

 

Три гонки Race Horizon Park прошли в центре Киева

 

«Мы уже много лет сотрудничаем с Race Horizon Park. Соревнование становится более масштабным, международным, для нас это большая честь. Из года в год борьба за звание лучшего из лучших становится все жестче, а конкурсанты – все сильнее! Мы с удовольствием наблюдаем за этим развитием и рады, что Subaru традиционный автомобильный партнер», – комментирует Канеко Такаши, генеральный директор “Субару Украина”.

 

Традиционная субботняя гонка в этот раз прошла по измененному кольцу длиной 13 километров. Это самый длинный круг в истории Race Horizon Park. Гонщики и гонщицы преодолели улицу Крещатик и бульвар Тараса Шевченко, а потом поехали по проспекту Победы до Шулявского моста, где и развернулись.

 

Пресс-релиз Оргкомитета гонки Race Horizon Park

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Теги к статье: Race Horizon Park UCI Europe Tour однодневная гонка

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:44 | Регистрация: 24.12.2017

    Молодцв

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сохранил белую м ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото
    Золотые слова.
  • AndreyEst
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%
    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

    Очень бы этого хотелось.Нибали должен уже на деле показать,кто есть кто,а Рогличу тоже пора что-то сделать перед днем отдыха.

    Тем более Гавия,к сожалению,отпала.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Cyrill-Фото

    Про Нибса - нельзя ничего говорить до конца предпоследнего этапа, акула - она и есть акула, одной капельки крови хватит ... И если даже словенец капнет на самой последней горе - минуту-полторы Нибс ему привезёт ...

    Про Зака - истина в мелочах...кофточку на подъёмах надо хоть чуточку прикрывать, чтобы в любой момент закрыть на полную (утеплиться) ... кто вчера кроме Зака ехал на высоту 2200 "нараспашку"???... по-моему только Лопес...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%

    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

  • астана супер
    Дубль и розовая майка Ричарда ... (1)
    астана супер-Фото
    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    А этот состав за идею ездит?) За флаг)
    Братьев как-то подписали. Че уж прибедняться.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Три гонки Race Horizon Park пр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцв
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    Нет абсолютно ничего опасного. Джиро его на 99%.
    Как правильно сказал Курдюков маршрут строили под Нибали, а забыли про Роглича, которому подходит еще больше.
    Но атаковать будет т.к. иначе такие как Нибали будут говорить, что чемпион не настоящий!
    Будет атака на третьей неделе на хорошем (эпических там нет) этапе.
  • Оригинальный ник
    Ричард Карапас – победитель 14 ... (5)
    Оригинальный ник-Фото
    Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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