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Race Horizon Park расширяет географию команд

Race Horizon Park расширяет географию команд

 

  Начало весны для международной велогонки Race Horizon Park — это  традиционно регистрация команд и формирование пелотона гонки. Уже на первом этапе заявили о своем участии в гонке семь команд, в числе которых представители Украины, Польши, Венгрии, Дании, Норвегии, Казахстана и Узбекистана.

 

  В числе заявившихся, постоянные участники и претенденты на лидерство: польская команда Wibatech Merx 7R; амбициозная команда из Казахстана VINO-ASTANA MOTORS; новый львовский коллектив LVIV CYCLING TEAM, в который вошли известные украинские гонщики, как опытный Сергей Гречин и молодой мастер спорта международного класса Илья Клепиков; победители Race Horizon Park Maidan-2017 датская команда AURA Energi - CK Aarhus. Вместе с тем, есть и новые коллективы, которые впервые померяются силами в пелотоне Race Horizon Park: GREEN CYCLING NORWAY из Норвегии, венгерская KŐBÁNYA CYCLING TEAM и Tashkent Cуcling Team из Узбекистана.

 

 

 

  В состав венгерской команды вошел уже знакомый с киевской гонкой по 2015 году Криштиан Ловасси, в то время выступавший за сборную страны. Атлет в 2017 году стал чемпионом Венгрии, и может претендовать на медали и в Украине. А один из организаторов молодого коллектива из Норвегии, велогонщик Джонас Орсет, отметил, что в число участников киевской гонки их привела хорошая репутация соревнований: «Мы слышали хорошие отзывы о гонке Race Horizon Park и надеемся провести отличный уик-энд с тремя хорошо организованными соревнованиями. Рассчитываем от вас увезти в Норвегию несколько наград.  С нетерпением будем ждать нашего визита в Украину!»

 

  Для польской команды Team Wibatech Merx 7R, участие в Race Horizon Park в Киеве уже давно стало неотъемлемой частью сезона. Марек Руткевич, один из лидеров команды, в отличном настроении и в полной готовности подходит к началу сезона. Как обещает спортсмен, в этом году он постарается выиграть больше наград, в том числе, увезти медаль с киевской гонки Race Horizon Park, где в прошлом году до золотой награды его отделила одна секунда, поэтому намерен подняться со второй ступеньки: «Хотел бы улучшить свой результат, где я был вторым. На Race Horizon Park я жду хорошей гонки и высокого результата, и надеюсь, мы сможем выиграть один из заездов».  

 

  Готовятся к велогонке не только спортсмены, но также партнеры и спонсоры велогонки. Как отметили в компании «Субару Украина»: «Движение – это жизнь. Уверенно двигаясь к своей цели, мы бросаем вызов и выкладываемся на все 100%, решаем сложные задачи и достигаем все новых, недостижимых ранее вершин. Каждый день на пути к своей цели мы становимся сильнее. Subaru, не понаслышке знает, что такое дух спортивных состязаний и путь к победе! Как участник и неоднократный победитель состязаний в автоспорте, Subaru с радостью, уже который год, выступает партнером самой большой велогонки в Украине — Race Horizon Park 2018».

 

Race Horizon Park расширяет географию команд

 

  Пока трудно предугадать, между какими спортсменами и какими командами развернется основная борьба, ведь регистрация только стартовала, но уже радует широкая география участников, от представителей Европы до Азии.  Глава организационного комитетат Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко рад постоянным участникам и новым именам в числе гостей киевской гонки: «Велогонка в международном формате пройдет уже в седьмой раз. И если первые годы мы работали на нашу репутацию, то сейчас репутация работает на нас. Не может не радовать, что именитые команды и новички с одинаковым энтузиазмом заявляются для участия, и уверены в высоком уровне проведения и организации соревнований. Лето нужно начинать в Киеве!»

 

  Напомним, что международная велогонка Race Horizon Park 2018 пройдет в Киеве и области в течении трех дней с 1 по 3 июня, традиционно во время празднования Дня Киева. Race Horizon Park состоит из пяти соревнований категории 1.2: трех групповых велогонок для мужчин, одной групповой велогонки и одной велогонки на время для женщин.

 

  Так, в пятницу, 1 июня, в пгт. Чабаны пройдет соревнование HORIZON PARK RACE FOR PEACE (для мужчин) по маршруту: ул.Кирова 5, 5б, ул.Круглолицкая, ул.Кирова, ул.Витянская, ул.Машиностроительная, ул.Садовая, ул.Шевченко, Велотрек. Велогонщики преодолеют 134 км, 16 кругов.

 

  В субботу, 2 июня, по центральным улицам столицы пройдет пелотон из спортсменов мужчин и женщин. Вначале состоится заезд HORIZON PARK WOMEN CHALLENGE, женщины проедут 86.4 км, 8 кругов. А затем будут соревноваться мужчины, в рамках HORIZON PARK RACE MAIDAN, они преодолеют 115 км, 12 кругов. Маршрут велогонок одинаков: ул.Крещатик, Бесарабская площадь, бул.Тараса Шевченко, просп. Победы, ул.Щербакова, Европейская площадь.

 

  3 июня, в воскресенье, мужские и женские соревнования пройдут уже в разных локациях. В Вышгородском районе будут соревноваться велогонщицы, в рамках индивидуальной велогонки на время VR WOMEN ITT. Они проедут дистанцию Сухолучье, Толоконь, Ясногородка и обратно, что составит 21,5 км. Мужчины же будут бороться за победу в Киеве. Маршрут HORIZON PARK CLASSIC пройдет по ул.Николая Гринченко, ул.Кировоградская, просп.Валерия Лобановского, ул.Андрея Головко, ул.Соломенская, ул. Протасов Яр. Спортсмены проедут 160 км, 20 кругов. 

 

Пресс-релиз,

Киев, 6 апреля 2018 г.

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Теги к статье: Велоспорт Украины Race Horizon Park Европа-Тур однодневка Киев женский велоспорт

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Почему нет никаких гонок в России, кроме своего национального чемпионата? Такие базы и предпосылки..!! Слили велоспорт в стране.

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Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Race Horizon Park расширяет ге ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Почему нет никаких гонок в России, кроме своего национального чемпионата? Такие базы и предпосылки..!! Слили велоспорт в стране.
  • raspik
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (9)
    raspik-Фото
    Ну если бы автор проявил хоть чуточку грамотности, тактичности и уважения, то написал хотя бы "многим". А так со второго абзаца "всем" даже читать не хочется.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    кстати и правда неудобно.
    потому предложение Администрации сайта-вешайте кликабельными иконками профили этапа,которые проходят сегодня.
    хотя бы профили.
  • Darik
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (9)
    Darik-Фото
    Цитата: velostar
    Ранее было уже превью всех этапов
    Вам удобно сидеть листать в "прошлое" и смотреть превью всех этапов см.?
  • 3NSN
    Врач команды Quick Step Floors ... (11)
    3NSN-Фото
    Вы же видели профиль чемпионата мира. Мне очень нравиться Петя, как гонщик и личность в велоспорте. Но не думаю, что он сможет для Инсбрука стать топовым горняком. Или это ирония?)))
  • 0x5F375A86
    Врач команды Quick Step Floors ... (11)
    0x5F375A86-Фото

    Хаха, а Кристоф наверное читает это и заедает горе тортиком.

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 4 (16)
    Earl57-Фото

    Нибали сошел с Басков.

    По той же причине, что и Дюмулан пару лет назад сошел с Джиро - натер то место, которым сидят. Врачи решили, что не стоит рисковать перед Арденнами.

  • vvr
    Сборная Австралии преодолела р ... (6)
    vvr-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    ... все таки люди в определённый момент должны ехать больше 70!!!! Кмч

     

    есть видео на сайте австралийской федерации, но у меня не показывает.

     

    прикинул в черне максимальную скорость - 65 км/ч должно было хватить для компенсации первых двух кругов.

  • sixpack
    Circuit Cycliste Sarthe - Pays ... (2)
    sixpack-Фото

    на Козончука бочку кактили. Мол, зачем он. А он лидер команды, лучше всех русвеловцев заезжает уже не первый раз.

  • ЧОРНЫЙ
    Врач команды Quick Step Floors ... (11)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Просто ешьте меньше парни, и будете ехать лучше! Особенно на весенних классиках!) Лучше бы доктор, ты рассказал про добавки в пищу)))

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3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
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7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
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