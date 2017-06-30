Race Horizon Park расширяет географию команд

Начало весны для международной велогонки Race Horizon Park — это традиционно регистрация команд и формирование пелотона гонки. Уже на первом этапе заявили о своем участии в гонке семь команд, в числе которых представители Украины, Польши, Венгрии, Дании, Норвегии, Казахстана и Узбекистана.

В числе заявившихся, постоянные участники и претенденты на лидерство: польская команда Wibatech Merx 7R; амбициозная команда из Казахстана VINO-ASTANA MOTORS; новый львовский коллектив LVIV CYCLING TEAM, в который вошли известные украинские гонщики, как опытный Сергей Гречин и молодой мастер спорта международного класса Илья Клепиков; победители Race Horizon Park Maidan-2017 датская команда AURA Energi - CK Aarhus. Вместе с тем, есть и новые коллективы, которые впервые померяются силами в пелотоне Race Horizon Park: GREEN CYCLING NORWAY из Норвегии, венгерская KŐBÁNYA CYCLING TEAM и Tashkent Cуcling Team из Узбекистана.

В состав венгерской команды вошел уже знакомый с киевской гонкой по 2015 году Криштиан Ловасси, в то время выступавший за сборную страны. Атлет в 2017 году стал чемпионом Венгрии, и может претендовать на медали и в Украине. А один из организаторов молодого коллектива из Норвегии, велогонщик Джонас Орсет, отметил, что в число участников киевской гонки их привела хорошая репутация соревнований: «Мы слышали хорошие отзывы о гонке Race Horizon Park и надеемся провести отличный уик-энд с тремя хорошо организованными соревнованиями. Рассчитываем от вас увезти в Норвегию несколько наград. С нетерпением будем ждать нашего визита в Украину!»

Для польской команды Team Wibatech Merx 7R, участие в Race Horizon Park в Киеве уже давно стало неотъемлемой частью сезона. Марек Руткевич, один из лидеров команды, в отличном настроении и в полной готовности подходит к началу сезона. Как обещает спортсмен, в этом году он постарается выиграть больше наград, в том числе, увезти медаль с киевской гонки Race Horizon Park, где в прошлом году до золотой награды его отделила одна секунда, поэтому намерен подняться со второй ступеньки: «Хотел бы улучшить свой результат, где я был вторым. На Race Horizon Park я жду хорошей гонки и высокого результата, и надеюсь, мы сможем выиграть один из заездов».

Готовятся к велогонке не только спортсмены, но также партнеры и спонсоры велогонки. Как отметили в компании «Субару Украина»: «Движение – это жизнь. Уверенно двигаясь к своей цели, мы бросаем вызов и выкладываемся на все 100%, решаем сложные задачи и достигаем все новых, недостижимых ранее вершин. Каждый день на пути к своей цели мы становимся сильнее. Subaru, не понаслышке знает, что такое дух спортивных состязаний и путь к победе! Как участник и неоднократный победитель состязаний в автоспорте, Subaru с радостью, уже который год, выступает партнером самой большой велогонки в Украине — Race Horizon Park 2018».

Пока трудно предугадать, между какими спортсменами и какими командами развернется основная борьба, ведь регистрация только стартовала, но уже радует широкая география участников, от представителей Европы до Азии. Глава организационного комитетат Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко рад постоянным участникам и новым именам в числе гостей киевской гонки: «Велогонка в международном формате пройдет уже в седьмой раз. И если первые годы мы работали на нашу репутацию, то сейчас репутация работает на нас. Не может не радовать, что именитые команды и новички с одинаковым энтузиазмом заявляются для участия, и уверены в высоком уровне проведения и организации соревнований. Лето нужно начинать в Киеве!»

Напомним, что международная велогонка Race Horizon Park 2018 пройдет в Киеве и области в течении трех дней с 1 по 3 июня, традиционно во время празднования Дня Киева. Race Horizon Park состоит из пяти соревнований категории 1.2: трех групповых велогонок для мужчин, одной групповой велогонки и одной велогонки на время для женщин.

Так, в пятницу, 1 июня, в пгт. Чабаны пройдет соревнование HORIZON PARK RACE FOR PEACE (для мужчин) по маршруту: ул.Кирова 5, 5б, ул.Круглолицкая, ул.Кирова, ул.Витянская, ул.Машиностроительная, ул.Садовая, ул.Шевченко, Велотрек. Велогонщики преодолеют 134 км, 16 кругов.

В субботу, 2 июня, по центральным улицам столицы пройдет пелотон из спортсменов мужчин и женщин. Вначале состоится заезд HORIZON PARK WOMEN CHALLENGE, женщины проедут 86.4 км, 8 кругов. А затем будут соревноваться мужчины, в рамках HORIZON PARK RACE MAIDAN, они преодолеют 115 км, 12 кругов. Маршрут велогонок одинаков: ул.Крещатик, Бесарабская площадь, бул.Тараса Шевченко, просп. Победы, ул.Щербакова, Европейская площадь.

3 июня, в воскресенье, мужские и женские соревнования пройдут уже в разных локациях. В Вышгородском районе будут соревноваться велогонщицы, в рамках индивидуальной велогонки на время VR WOMEN ITT. Они проедут дистанцию Сухолучье, Толоконь, Ясногородка и обратно, что составит 21,5 км. Мужчины же будут бороться за победу в Киеве. Маршрут HORIZON PARK CLASSIC пройдет по ул.Николая Гринченко, ул.Кировоградская, просп.Валерия Лобановского, ул.Андрея Головко, ул.Соломенская, ул. Протасов Яр. Спортсмены проедут 160 км, 20 кругов.

Пресс-релиз,

Киев, 6 апреля 2018 г.