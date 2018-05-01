Велогонкой мира в Чабанах открылась серия международных гонок Race Horizon Park 2018

Под Киевом, в пгт. Чабаны стартовала «Велогонка Мира», первая из серии международных велогонок Race Horizon Park 2018. Начиная с 2014-го года, традиционные киевские старты открываются «Велогонкой мира», мужской однодневкой категории 1.2 Международного союза велосипедистов (UCI) под официальным названием Horizon Park Race For Peace.

«Это совсем не случайность, что у нашей пятничной гонки именно такое название. Оно появилось в 2014-м году и стало реакцией на трагические события, которые происходили и продолжают происходить в нашей стране», – говорит Александр Башенко, Президент Федерации велосипедного спорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. «Они затронули и велоспорт. Так в Донецке теперь не могут проводиться традиционные соревнования Гран-при Донецка, а Крым и вовсе был главным местом для тренировок наших ведущих велосипедистов. Но с помощью Horizon Park Race For Peace мы обращаемся не только к велосообществу: мы хотим в эти непростые для Украины времена подарить праздник всему Киеву и всей Украине».

Первоначально гонка Horizon Park Race For Peace проходила в Голосеевском районе города Киева, но уже два года, как она поменяла прописку и переехала в пгт. Чабаны. Благодаря этому Федерации велоспорта Украины совместно с сельским советом Чабанов удалось осуществить давнюю задумку: отремонтировать знаменитое «Олимпийское кольцо», которое было построено для тренировок советских велосипедистов к Олимпийским играм 1980-го года. После развала СССР эта легендарная трасса долгое время пустовала, в результате чего была частично разрушена. И если в 2016 году на «Олимпийском кольце» был проведен преимущественно косметический ремонт, то в 2017-ом трассу отремонтировали основательно, и теперь гонка ежегодно возвращается на этот маршрут.

«Уже в третий раз принимать у себя Race Horizon Park – это большая честь для нас», – отмечает Александр Киризлиев, глава поселкового совета Чабанов. «Жители Чабанов уже с нетерпением ждут начала соревнований, - велогонка самого высокого уровня уже стала визитной карточкой нашего поселка. Но для нас престижные соревнования - не только зрелище, но и стимул к дальнейшему развитию: ремонту дорог, улучшению инфраструктуры и благоустройству. Гонка Horizon Park Race For Peace в пгт. Чабаны своей идеологией подтверждает то, что за пределами города Киева жизнь не заканчивается, и мы очень рады быть частью этого процесса и этой команды».

Однодневная гонка Horizon Park Race For Peace стартовала в пгт. Чабаны на улице Кирова. Гонщики проехали 10 кругов протяженностью в 16 километров. Таким образом, общая дистанция Horizon Park Race for Peace составила 160 километров. В гонке принимают участие 18 команд, 11 зарубежных коллективов из 7 стран, и 7 - украинских. Среди них национальная сборная Украины, молодые перспективные команды Киева, Львова и Тернополя, три команды представляют юг нашей страны – две одесские, «Атлет» и «Пальмира», и «Николаев-ЦОП»; а также сильные международные команды Astana – Vino Motors (Казахстан), Minsk Cycling Club (Беларусь), Synergy Baku Cycling Project (Азербайджан) и Wibatech Merx 7R (Польша), много интересных зарубежных коллективов, которые впервые станут участниками киевской гонки Race Horizon Park. Главным судьей Race Horizon Park 2018 стал известный комиссар UCI, судья из Греции Владимирос Петсас.

Победителями первого дня в велогонке Horizon Park Race For Peace стали:

Фредерик МАФФ, Дания, Team AURA Energi – CK AARUS - I место,

Егор Дементьев, KUOTA, Испания - II место,

Владислав ДУБОВСКИЙ, Национальная сборная Беларуси - III место,

Вместе с наградами гонщики получили очки международного рейтинга: 40, 30 и 25 соответственно.

Пресс-релиз Оргкомитета гонки Race Horizon Park