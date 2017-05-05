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Киев готовится к международной велогонке Race Horizon Park 2017

Подготовка к  международной велогонке Race Horizon Park 2017 вошла в финальную фазу


  Подготовка к серии традиционных международных веломногодневок Race Horizon Park в Киеве вошла в свою финальную стадию. Уже в пятницу, 26-го мая, она откроется мужской однодневкой категории 1.2 Horizon Park Race for Peace на знаменитом олимпийском кольце в Чабанах.

  27-го мая, на День Киева, программа продолжится мужской гонкой Horizon Park Race Maidan (категория 1.2) со стартом и финишем на центральной улице Крещатик, а также женским стартом Horizon Park Women Challenge, который пройдет по тому же маршруту.

  В воскресенье, 28-го мая, состоятся не только мужская однодневка Horizon Park Classic (категория 1.2) со стартом и финишем на улице Николая Гринченко, 4 и женская разделка VR Women ITT в Вышгородском районе Киева, но и любительский Открытый кубок Киева в категории Masters, который пройдет по трассе Horizon Park Classic в Соломенском районе Киева.

 

Киев готовится к международной велогонке Race Horizon Park 2017


  «На смену конкурсу «Евровидение» в Киев привходит «веловидение», когда Киев станет магнитом и соберет на своих улицах лучших велосипедистов  29 команд из разных стран.Это яркий маркер того, что Киев –становится центром культурной и спортивной жизни Европы»,  - комментирует ситуацию Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park

  В самом престижном мужском сегменте для участия в Race Horizon Park зарегистрировались 22 команд, среди которых 13 зарубежных и 9 украинских. Зарубежные коллективы представлены преимущественно коллективами из Азербайджана, Беларуси, Дании, Израиля, Казахстана, Польши и США, которые и составят основную конкуренцию киевской команде Kolss Cycling Team. Коллектив под руководством Николая Скоренко, который с 2013-го года победил на абсолютно всех гонках в рамках Race Horizon Park, выйдет на старт в своем сильнейшем составе. Цвета Kolss Cycling Team в Киеве защитят Виталий Буц, Андрей Кулик, Сергей Лагкути, Андрей Василюк, Александр Поливода и Михаил Кононенко.

  Именно Kolss Cycling Team, состав которой пестрит предыдущими победителями Race Horizon Park, бесспорно будет главным фаворитом всех трех киевских гонок. Тем не менее, международная конкуренция более чем серьезная и легкой прогулки у хозяев соревнований не получится. Азербайджанская команда Synergy Baku Cycling Project, одна из сильнейших команд в континентальном дивизионе, везет в Киев своего лидера Кирилла Позднякова, находящегося в сумасшедшей форме. Сильные белорусы из Minsk Cycling Club приедут со своим лидером Станиславом Божковым и сильным спринтером Сергеем Попком. Казахстанский десант из Vino – Astana Motors возглавит сильные молодые гонщики Евгений Гилич и Степан Астафьев. А поляки из Wibetech 7r Fuji выставят на старт сразу двух экс-призеров Race Horizon Park предыдущих лет, Ячека Морайко и Марека Руткевича.

  «В очередной раз на старт в Киеве выйдет очень сильный международный пелотон, готовый бросить вызов хозяевам из Kolss Cycling Team. Мы очень рады, что наша киевская гонка пользуется большой популярностью у зарубежных команд, хоть, конечно, и надеемся на победу украинских спортсменов», – говорит Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. «Также очень приятно, что в рамках гонки во второй раз пройдут международные женские старты, а также традиционный любительский заезд. Я бы хотел еще раз, от лица организаторов и Федерации велоспорта Украины, поблагодарить администрации города Киева и Чабанов, а также всех наших партнеров за поддержку в организации гонки. Все вместе мы делаем Race Horizon Park визитной карточкой нашего города».

  На данный момент для участия в женских стартах на Race Horizon Park уже зарегистрировались 7 зарубежных команд из 5 стран, среди которых Беларусь, Великобритания, Чехия, Израиль, Литва и Польша. Особое внимание в этом списке стоит обратить на сильный британский коллектив WNT Pro Cycling Team. Кроме того, бросить вызов украинским командам готовы крепкие национальные сборные Беларуси и Чехии, а также клуб Minsk Cycling Club, женская команда которого проводит свой первый профессиональный сезон.

  Организационный комитет обращает особое внимание автомобилистов на то, что 27-го и 28-го мая по случаю проведения велогонок в Киеве будет перекрыт ряд улиц. 27-го мая с 10:00 до 18:00 будут полностью перекрыты Европейская площадь, улица Крещатик, бульвар Тараса Шевченко. Дальше гонка пойдет по Проспекту Победы вплоть до разворота на метро Нивки. Там движение будет перекрыто на пять минут во время прохождения группы. 28-го мая с 10:00 до 16:00 будут перекрыты улицы Николая Гринченко, Кировоградская, проспект Лобановского, улица Головко и Протасов Яр. Просим с пониманием отнестись к данным ограничениям.

 

Пресс-релиз,

22 мая 2017 года, Киев

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4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Meilleur
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    Meilleur-Фото

    Тактика и где-то даже удача будут иметь огромное значение. Очень многое так же решит, что предпримут Нибали, Пино, Молемма и остальные, когда атакует Кинтана. Попробуют во что бы то ни стало зацепиться с риском отвалиться напрочь или больше положатся на плавный темп Димулена и попытаются работать вместе с ним. При любых атаках заранее сверхважно вокруг кого соберется бОльшая и более сплоченная группа, вокруг атающих или догоняющих. :)

  • крыс хрум
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    крыс хрум-Фото
    А как Вам такой вариант:Сначала вываливается Амадор потом Анакона а потом и сам Кинтана.
  • aksbor
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    aksbor-Фото

    Тут главное не отрыв не отпустить,а как можно больше выиграть у конкурентов-генеральщиков. Поэтому,думаю,отрыв на этот раз отпустят довольно далеко, а Мувистар врубит обороты на последней горе. Это в случае,если будет классический сценарий. Но на этой Джиро классические сценарии,как видно,не в почете...

  • ungvar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    ungvar-Фото

    Мортиролло в этом году проста как никогда. Думаю, в нее будут колхозить. Задачей Мовистар на первых 60 километрах должно быть отправить парочку своих в отрыв дня. Отрыв должен быть большой и представительный. Наверняка там будут ребята типа Ланды, Кошты и Фраиле. Раздача начтеся из Стельвио. Там Мовистар должны изолировать Тома от всех грегори. А на Умбраиле вдарить из всех орудий Сначала Амадор и/или Анакона, а потом и сам Кинтана. Этап длинный, очень высокий и очень тежелый. Укатать может кого угодно.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот и первое НАСТОЯЩЕЕ испытание для всех (не только для ТД, но для него вдвойне), в т ч. и для Гавирии. Не думаю, что кто капнет на Мортиролото тот на Стельвио доберёт, так как после спуска с Чима Скарпони сразу же пойдёт подъем на Стельвио (сначала не категорийный, правда, но потом...целых 22 км. " все выше и выше и выше"). Мало? Получите ещё и сложновыговариваемый Умбраиль (Джьоджо) heat А это уже как Блокхайус, только с одним "маленьким НО": в ногах велогонщиков будет Мортироло и Стельвио и почти 200 км. в пути. Кстати после коварного спуска почти сразу же и финиш, так что самые смелые могут и рискнуть. Не думаю также, что при спуске со Стельвио кто то будет рисковать, опыт Крюйсвика и Закарина прошлой Джиро в уме будут держать все (надеемся что и голландец и россиянин "заблокируют" те очень неприятные воспомниания и мандраж прошлогодних падений при спуске).

    222 км. и 3 супер-горы - желаю всем хорошенько сегодня отдохнуть, а завтра пусть победит сильнейший. 

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    и снова мы видим что?) а то,что и Стельвио и Мортиролло вполне педолябеле)
    в общем завтра нас ждет большое и красивое зрелище) я уверен в этом.
    главное без падений и проколов. 

    Поддержу юмор и скажу, что это вообще самые педалябеле перевалы на этой Джиро, даже Гавирия будет щелкать их не боясь попасть в ан_лимит))

    А если серьезно, то да: пускай все обойдётся без падений и вылетов

  • djick
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    djick-Фото

    я думаю на этом тяжелом этапе и Movistar и Bahrein будут бомбить с самого начала. иного выхода у них нет. если так и будет, то шансов у отрыва нет.

  • 0x5F375A86
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    0x5F375A86-Фото

    Посмотрел на альтиметрию и сразу ощутил острую боль в ногах.

  • EL-Fenomeno
    Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Ад ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    В том эпзоде, где упал Наиор Кинтана ещё пару челоыек могли запросто "втюрится" в технчику Мовистара едва-едва оттормозились и вырулили, а некотоыре вообще останавливались дабы не влететь в авто
    https://www.youtube.com/watch?v=jClytOgHpx0

  • djick
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    djick-Фото
    спасибо! пропустил сообщение о кеше. работает)
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Как сказал недавно Саша - velo velo =Дюмолан еще не выиграл , а Нибали и Кинтана еще не проиграли.= Этап эпичный и вполне возможно все может перевернуться с ног на голову. Сценариев может быть много ,поэтому предсказывать не буду, болею за Нибали.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
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8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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