Киев готовится к международной велогонке Race Horizon Park 2017

Подготовка к международной велогонке Race Horizon Park 2017 вошла в финальную фазу



Подготовка к серии традиционных международных веломногодневок Race Horizon Park в Киеве вошла в свою финальную стадию. Уже в пятницу, 26-го мая, она откроется мужской однодневкой категории 1.2 Horizon Park Race for Peace на знаменитом олимпийском кольце в Чабанах.



27-го мая, на День Киева, программа продолжится мужской гонкой Horizon Park Race Maidan (категория 1.2) со стартом и финишем на центральной улице Крещатик, а также женским стартом Horizon Park Women Challenge, который пройдет по тому же маршруту.



В воскресенье, 28-го мая, состоятся не только мужская однодневка Horizon Park Classic (категория 1.2) со стартом и финишем на улице Николая Гринченко, 4 и женская разделка VR Women ITT в Вышгородском районе Киева, но и любительский Открытый кубок Киева в категории Masters, который пройдет по трассе Horizon Park Classic в Соломенском районе Киева.



«На смену конкурсу «Евровидение» в Киев привходит «веловидение», когда Киев станет магнитом и соберет на своих улицах лучших велосипедистов 29 команд из разных стран.Это яркий маркер того, что Киев –становится центром культурной и спортивной жизни Европы», - комментирует ситуацию Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park



В самом престижном мужском сегменте для участия в Race Horizon Park зарегистрировались 22 команд, среди которых 13 зарубежных и 9 украинских. Зарубежные коллективы представлены преимущественно коллективами из Азербайджана, Беларуси, Дании, Израиля, Казахстана, Польши и США, которые и составят основную конкуренцию киевской команде Kolss Cycling Team. Коллектив под руководством Николая Скоренко, который с 2013-го года победил на абсолютно всех гонках в рамках Race Horizon Park, выйдет на старт в своем сильнейшем составе. Цвета Kolss Cycling Team в Киеве защитят Виталий Буц, Андрей Кулик, Сергей Лагкути, Андрей Василюк, Александр Поливода и Михаил Кононенко.



Именно Kolss Cycling Team, состав которой пестрит предыдущими победителями Race Horizon Park, бесспорно будет главным фаворитом всех трех киевских гонок. Тем не менее, международная конкуренция более чем серьезная и легкой прогулки у хозяев соревнований не получится. Азербайджанская команда Synergy Baku Cycling Project, одна из сильнейших команд в континентальном дивизионе, везет в Киев своего лидера Кирилла Позднякова, находящегося в сумасшедшей форме. Сильные белорусы из Minsk Cycling Club приедут со своим лидером Станиславом Божковым и сильным спринтером Сергеем Попком. Казахстанский десант из Vino – Astana Motors возглавит сильные молодые гонщики Евгений Гилич и Степан Астафьев. А поляки из Wibetech 7r Fuji выставят на старт сразу двух экс-призеров Race Horizon Park предыдущих лет, Ячека Морайко и Марека Руткевича.



«В очередной раз на старт в Киеве выйдет очень сильный международный пелотон, готовый бросить вызов хозяевам из Kolss Cycling Team. Мы очень рады, что наша киевская гонка пользуется большой популярностью у зарубежных команд, хоть, конечно, и надеемся на победу украинских спортсменов», – говорит Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. «Также очень приятно, что в рамках гонки во второй раз пройдут международные женские старты, а также традиционный любительский заезд. Я бы хотел еще раз, от лица организаторов и Федерации велоспорта Украины, поблагодарить администрации города Киева и Чабанов, а также всех наших партнеров за поддержку в организации гонки. Все вместе мы делаем Race Horizon Park визитной карточкой нашего города».



На данный момент для участия в женских стартах на Race Horizon Park уже зарегистрировались 7 зарубежных команд из 5 стран, среди которых Беларусь, Великобритания, Чехия, Израиль, Литва и Польша. Особое внимание в этом списке стоит обратить на сильный британский коллектив WNT Pro Cycling Team. Кроме того, бросить вызов украинским командам готовы крепкие национальные сборные Беларуси и Чехии, а также клуб Minsk Cycling Club, женская команда которого проводит свой первый профессиональный сезон.



Организационный комитет обращает особое внимание автомобилистов на то, что 27-го и 28-го мая по случаю проведения велогонок в Киеве будет перекрыт ряд улиц. 27-го мая с 10:00 до 18:00 будут полностью перекрыты Европейская площадь, улица Крещатик, бульвар Тараса Шевченко. Дальше гонка пойдет по Проспекту Победы вплоть до разворота на метро Нивки. Там движение будет перекрыто на пять минут во время прохождения группы. 28-го мая с 10:00 до 16:00 будут перекрыты улицы Николая Гринченко, Кировоградская, проспект Лобановского, улица Головко и Протасов Яр. Просим с пониманием отнестись к данным ограничениям.

Пресс-релиз,

22 мая 2017 года, Киев