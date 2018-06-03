В официальную программу Race Horizon Park 2018 вошли две любительские гонки категории Masters

Оргкомитет гонки Race Horizon Park и Федерация велоспорта Украины в 2018 году объединили свои усилия в популяризации Мастерс и ветеранского спорта, результатом чего стало введение в программу соревнований Race Horizon Park 2018 двух гонок в категории Мастерс, которые пройдут 2 и 3 июня.

Председатель оргкомитета Race Horizon Park, Президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко сказал: «Мы и в прошлые годы, понимая важность для спортсменов, которые перешли в старшие возрастные группы, участия в гонках высокого класса, включали Masters в соревнования Race Horizon Park. В этом году мы проводим две совершенно разные гонки для Мастерс: в субботу пелотон гонки Masters стартует на Крещатике и проедет по той же трассе, где будет соревноваться элита, с разницей лишь в длине дистанции, у Masters она составит 57 км (элита едет 133 км); в воскресенье мы стартуем от здания бизнес-центра Horizon Park, и там уже у каждой возрастной категории будет своя дистанция – максимальная длина трасы составит 96 км».

По международным правилам заявиться для участия в гонке Masters может каждый, кто сам относит себя к этой категории гонщиков. Но, как правило, участвовать приходят подготовленные спортсмены, так как трассы Masters на Race Horizon Park требуют от спортсмена профессионализма в прохождении сложного рельефа. Так что зрелищность гонки и конкуренция за подиум участникам и болельщикам гарантирована.

Условия участия спортсменов и ветеранов велоспорта в гонках Masters в ходе Race Horizon Park 2018 мы попросили прокомментировать Генерального директора Федерации велосипедного спорта Украины, Олега Ярошенко: «В этом году мы хотим придать масштабность велосипедному спорту. Сейчас мы делаем определенные шаги для воплощения этой идеи, и проведение двух гонок Masters в рамках гонок Race Horizon Park призваны помочь этой цели. Это прекрасная возможность заявить о себе и нам, как организаторам, и гонщикам –участникам. При этом мы хотим, чтобы участие в гонке смогли принять все, кому это интересно, и предусмотрели все для удобства и безопасности спортсменов».

В числе того, что касается удобства участников, отметим возможность предварительной электронной регистрации на гонку Masters на сайте Федерации велоспорта Украины – на данный момент этой возможностью уже воспользовались 35 гонщиков. 1 июня мандатная комиссия в гостинице «Украина» будет принимать заявки участников, где организаторы также ожидают существенного прибавления количества гонщиков категории Masters. Условием участия является наличие медицинской справки, страховки и лицензии ФВУ. Для тех спортсменов, кто не является членом федерации, также предусмотрена возможность получения одноразовой лицензии.

Судейскую бригаду из шести судей, которые будут обслуживать гонки Masters, возглавит судья национальной категории Наталья Пьянковская. Для регистрации точного времени пересечения финишной прямой будет использоваться фотофиниш, так что можно сказать, что организаторы предусмотрели все детали для того, чтобы все соревнования Race Horizon Park 2018 прошли на самом высоком профессиональном уровне.

Напомним, за три дня гонки состоится пять мужских стартов и два женских: в пятницу, 1 июня, в п.г.т. Чабаны, пройдет мужская гонка Horizon Park Race for Peace; субботу, 2 июня в 8 утра от КМДА стартуют мужчины, которые соревнуются в категории Masters; в 10-45 на маршрут отправятся женские команды в Horizon Park Women Challenge. По той же трассе с 14.00 проедет мужской коллектив гонщиков, которые поборются за подиум в Horizon Park Race Maidan. В заключительный день соревнований, 3 июня, в 9 утра от бизнес-центра Horizon Park стартуют гонщики разных врозрастных групп в Masters; в 11-30 на той же локации состоится начало гонки Horizon Park Classic. В это время пелотон женской гонки VR Women ITT проедет дистанцию, основание которой положил нынешний Губернатор Киевской области Александр Горган, в с. Сухолучье Вышгородского района.

Race Horizon Park (http://www.racehorizonpark. com/) — международная велогонка на шоссе, категории 1.2, проходящей в Украине в течение трех дней во время празднования Дня Киева. Включает три групповые однодневки для мужчин, одну групповую велогонку и одну велогонку на время для женщин. Участие в соревнованиях принимают многие известные иностранных команд со всего мира, а также украинские спортсмены.

Маршрут велогонки проходит по центральным улицам столицы, а также в области. В субботу велогонка проходит на Крещатике и Майдане Независимости и является главным спортивным событием празднования дня города.

Пресс-релиз Оргкомитета гонки Race Horizon Park

