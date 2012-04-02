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Международная велогонка Race Horizon Park 2017 впервые пройдет по самому длинному городскому кольцу в 19 км

Международная велогонка Race Horizon Park 2017 впервые пройдет по городскому кольцу в 19 км

 

С 26-го по 28-е мая в Киеве в шестой раз состоится серия международных велогонок Race Horizon Park. Как и в прошлом году, программа соревнований будет состоять из пяти однодневных гонок. Мужчины будут состязаться в рамках уже привычных для них стартов категории 1.2: Horizon Park Race for Peace (26 мая), Horizon Park Race Maidan (27 мая) и Horizon Park Race Classic (28 мая), тогда как 27-го и 28-го мая соответственно второй год подряд пройдут женские гонки Horizon Park Women Challenge и VR Women ITT.

 

 

На данный момент для участия в мужских гонках в рамках Race Horizon Park зарегистрировались 19  команд из 12 стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кувейт, Польша, Чехия, Сербия, Кувейт, США.

Главными конкурентами для украинского велоклуба Kolss-BDC, который с 2013-го года выигрывал абсолютно все гонки в рамках традиционных киевских стартов, предположительно станут Synergy Baku Cycling Project из Азербайджана, Minsk Cycling Club из Беларуси, GM Europa OVINI из Италии и Wibatech 7r Fuji из Польши.

 

В свою очередь, для участия в женских соревнованиях уже заявились пять иностранных велоклубов из Беларуси, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Израиля, самым ярким из которых является известная британская команда WNT Pro Cycling Team.

 

«Украинские любители велоспорта увидят в Киеве уникальный по своему разнообразию и качеству международный пелотон, – с гордостью говорит Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. — Сегодня мы достигли того этапа в развитии гонки, когда мы как организаторы не просто больше не уговариваем зарубежные команды приехать к нам. Теперь мы решаем, кто достоин выйти на старт в Киеве, а кто нет. Думаю, это отчетливо говорит о том успехе, которого мы добились с Race Horizon Park за последние шесть лет».

 

Впрочем, несмотря на то, что киевская гонка с каждым годом все больше набирает популярность у зарубежных участников, Александр Башенко не спешит поднимать категорийность соревнований. Причина лежит в заботе о развитии украинского велоспорта: «Нынешняя категория гонок в рамках Race Horizon Park, 1.2 от Международного союза велосипедистов, на бумаге не слишком высока. Но только с такой категорией огромное количество региональных украинских команд могут приехать в Киев, чтобы посостязаться с профессионалами со всего мира и набрать бесценный для них опыт. Если бы общий уровень украинского велоспорта был выше, мы бы давно заявили Race Horizon Park как минимум под категорию 1.1. Это не вопрос желания организаторов, принципиально мы только «за», но не сейчас».

Как и год назад, открывающая серию киевских стартов Horizon Park Race for Peace  (26 мая) пройдет в пгт. Чабаны по отремонтированному «Олимпийскому кольцу», на котором долгие годы тренировались сборная Советского Союза, а позже и Украины. Участники преодолеют  16 колец и проедут в целом 134 километровую дистанцию. «Для нас принимать Race Horizon Park это большая честь, — отмечает Александр Киризлиев, глава Чабанского поселкового совета. — Мы очень рады, что жители Чабанов второй год подряд увидят велоспорт самого высокого уровня. Но для нас это не просто велогонка, а еще и стимул к дальнейшему ремонту дорог и расширению границ Киева. Horizon Park Race for Peace – это очередной знак того, что за чертой города Киева жизнь не заканчивается».

 

Визитной карточкой Race Horizon Park 2017 вновь станет субботняя гонка, Horizon Park Race Maidan (27 мая), традиционно проходящая в День Киева. В этом году субботний старт сохранил свою изюминку, проезд по Майдану Независимости, Европейской площади и всей улице Крещатик, но серьезно изменил само кольцо: теперь гонщики проедут рекордный по длине круг в 19 км вплоть до Проспекта Победы и м. Нивки (всего 8 кругов, суммарно 154 км). Ежегодно Horizon Park Race Maidan посещают десятки тысяч зрителей, что не может не радовать Алексея Трофимова, начальника  управления молодежи и спорта КМДА: «Мы всегда поддерживали и будем поддерживать проведение велогонок в Киеве. Мы как город очень рады предоставить наши дороги для гонщиков и всячески помочь в организации. Race Horizon Park — это не только популяризация велоспорта в Украине, но и большой ивент, который создает туристическую привлекательность Киева во всем мире. В этом плане велоспорт играет для нас огромную роль: к примеру, незадолго до Race Horizon Park, 20-го мая, мы откроем обновленный киевский велотрек».

Воскресная гонка Horizon Park Classic (28 мая) пройдет по классическому маршруту в Соломенском районе Киева со стартом и финишем у бизнес-центра Horizon Park Business Center на улице Николая Гринченко, 4. Гонщики преодолеют 96 км в 12 кругах.  «Именно с этой гонки в 2011-м году, тогда еще на национальном уровне, и началась история Race Horizon Park, — говорит глава организационного комитета Александр Башенко, для которого старт в воскресенье является домашним. — Поэтому она и носит гордое название Classic: к ней привыкли, ее полюбили и тренеры, и гонщики. Но это очень сложный маршрут, рассчитанный в первую очередь на горняков. И до финиша на Horizon Park Classic редко доезжает хотя бы половина пелотона».

 

По аналогии с прошлым годом, женская гонка Horizon Park Women Challenge (27 мая) состоится на том же кольце, что и мужская Horizon Park Race Maidan. Гонщицы проедут 12 кругов, 72 км общая дистанция. А велогонка с раздельным стартом VR Women ITT (28 мая) традиционно состоится в Вышгородском районе города Киева. Но немного по укороченному маршруту: Сухолучье, Толокунь, Ясногородка и обратно, всего 28,8 км.

«В прошлом году мы довольно спонтанно включили женские соревнования в календарь Race Horizon Park. Украинским спортсменкам нужно было набирать очки, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, поэтому мы решили им пойти на встречу, — объясняет Александр Башенко. — Эксперимент полностью удался, поэтому мы теперь будем проводить женские старты каждый год. Это огромная возможность для украинских велосипедисток проявить себя на домашней арене».

 

Пресс-релиз,

25 апреля 2017 года, Киев

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Теги к статье: Велоспорт Украины Race Horizon Park Европа-Тур однодневка Киев женский велоспорт

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  1. Имя: Евгений

    jeka-kiev

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 2.04.2012

    Бог в помощь! Гонка живёт, развивается - это радует! Плюс дорожное покрытие кое-где ремонтируется, что тоже радует, а то Виталик в этом году уж очень термоядерную соль зимой сыпал... многие дороги в хлам..., но не будем о боксе :-))) Надо будет прийти, поболеть и деткам показать. Тут категорийность абсолютно пофик - когда смотришь вживую, то болеешь за всех и адреналин, эмоции зашкаливают. И пацанов всегда очень стимулирует, сам не по наслышке знаю... В общем, кто может - приходите!

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Комментарии

  • jeka-kiev
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    jeka-kiev-Фото
    Скучно? Поставьте себя на его место... Ну я не его фанат, но он 3-кратный!!! Он уже легенда! А может стать ого-го... ТУР расставит все точки над i. Желаю Крису подиума!
  • jeka-kiev
    Международная велогонка Race H ... (1)
    jeka-kiev-Фото
    Бог в помощь! Гонка живёт, развивается - это радует! Плюс дорожное покрытие кое-где ремонтируется, что тоже радует, а то Виталик в этом году уж очень термоядерную соль зимой сыпал... многие дороги в хлам..., но не будем о боксе :-))) Надо будет прийти, поболеть и деткам показать. Тут категорийность абсолютно пофик - когда смотришь вживую, то болеешь за всех и адреналин, эмоции зашкаливают. И пацанов всегда очень стимулирует, сам не по наслышке знаю... В общем, кто может - приходите!
  • ungvar
    Состав команды Bardiani-CSF на ... (3)
    ungvar-Фото

    Внезапно Пирацци уже 30 лет. А еще недавно был молодым перспективным горняком. В иные годы состав Бардиани был посильнее. В этом же расчет чисто на отрывы Боэма, Пирацци и молодых. Руффони будет конечно в спринтах биться, но вряд ли у него есть шанс на этап. 

  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    velodoctor-Фото

    Фелине что-то невероятное выдал. Гонщик уникальный. Жаль его на Джиро не будет. Он и удержать может майку завтра, шансов мало, но по Вуэльте то понимтся, что горы он отлично терпит.

     

     

    То что многие не рисковали, понятно. Ильнур то после определенных событий совсем уж тихоходом стал. Но лишний риск сейчас точно не нужен.

     

    Ну и кстати вспомните  Как пино на туре Альп всегда вперед на спусках выходил, где как не на таких гонках по чуть-чуть набирать, прибавлять в своих слабых местах. Машин встречных нет, только тут и надо по идее.   

     

     

  • Александра
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    Александра-Фото

    Цитата: rude_rider

     а так все силы на тур

    Такова политика Скай. Безукоризненная и скучная.

  • rude_rider
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    rude_rider-Фото

    тем более кинтана приедет после джира

    все возможно

     

    а так все силы на тур а потом будет посмотреть что да как

  • Костя К
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    Костя К-Фото

    И Ильнур тоже.

  • Sm1T
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    Sm1T-Фото

    Тур+Вуэльта. как пить дать готовится к этому

  • evgeny1330
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    evgeny1330-Фото

    Такое ощущение, что Фрум и Порт разделки разучились ездить.

  • RVL
    Тур Романдии-2017. Превью (11)
    RVL-Фото
    я включился (повезло!) на Васе точь в точь....было мокро

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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