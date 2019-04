Флеш Валлонь-2019. Результаты Категория:

Дата:

Сегодня, 17:25 Ans - Mur de Huy, 195,5 км 1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 4:55:14 2 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:00 3 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:06 4 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:00:08 5 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 6 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 7 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 8 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 9 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:00:11 10 Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data 11 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 12 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 14 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 15 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma 16 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 17 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:15 18 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:19 19 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:00:23 20 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:00:25 21 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 22 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:30 23 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:00:36 24 Jesús Herrada (Esp) Cofidis Solutions Crédits 0:00:38 25 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:00:42 26 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:45 27 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 28 Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:56 29 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:01:24 30 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:01:45 31 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 32 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:47 33 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 34 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 35 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 36 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - FDJ 0:01:57 37 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:59 38 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 0:02:01 39 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 40 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:02:02 41 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:02:06 42 Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin 0:02:07 43 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team 0:02:29 44 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 45 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 46 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:02:41 47 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:03:22 48 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 49 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 50 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:04:52 51 Lawrence Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 0:05:36 52 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 0:05:45 53 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:06:01 54 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida 0:06:19 55 Michael Woods (Can) EF Education First 56 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 0:06:24 57 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 58 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 59 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 60 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:06:27 61 Mario Gonzalez Salas (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:06:30 62 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 0:06:47 63 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:07:26 64 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:07:27 65 Luis Angel Maté Mardones (Esp) Cofidis Solutions Crédits 66 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 67 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 68 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 0:07:33 69 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:07:34 70 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 71 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 72 Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:07:37 73 José Gonçalves (Por) Team Katusha Alpecin 0:07:40 74 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 0:07:47 75 Nathan Brown (Usa) EF Education First 0:07:48 76 Thomas Degand (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 77 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:07:57 78 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:08:00 79 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 80 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 81 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 82 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 83 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 84 Enrico Battaglin (Ita) Team Katusha Alpecin 0:08:22 85 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:08:50 86 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:08:54 87 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:09:15 88 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:09:49 89 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 90 Ruben Guerreiro (Por) Team Katusha Alpecin 0:10:29 91 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 0:10:53 92 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 93 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 0:10:58 94 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 95 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 96 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 97 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:11:10 98 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:11:18 99 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:37 100 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 0:11:38 101 Sean Bennett (Usa) EF Education First 0:11:55 102 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:16:45 DNF Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling DNF Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling DNF Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling DNF Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling DNF Lukasz Owsian (Pol) CCC Team DNF Josef Cerný (Cze) CCC Team DNF William Barta (Usa) CCC Team DNF James Whelan (Aus) EF Education First DNF Alex Howes (Usa) EF Education First DNF Ion Izaguirre Insausti (Esp) Astana Pro Team DNF Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates DNF Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ DNF Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy DNF Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates DNF Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates DNF Lawson Craddock (Usa) EF Education First DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias DNF Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Bart De Clercq (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy DNF Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy DNF Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy DNF David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky DNF Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Jaime Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team DNF Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step DNF Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck - Quick Step DNF Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step DNF Sergio Rodriguez Reche (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha Alpecin DNF Michal Golas (Pol) Team Sky DNF Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott DNF Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Steff Cras (Bel) Team Katusha Alpecin DNF Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida DNF Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida DNF Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida DNF Grega Bole (Slo) Bahrain Merida DNF Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits DNF Dmitrii Strakhov (Rus) Team Katusha Alpecin DNF Florian Stork (Ger) Team Sunweb DNF Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data DNF Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data DNF Diego Rosa (Ita) Team Sky DNF Edward Dunbar (Irl) Team Sky DNF Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale DNF Imanol Erviti (Esp) Movistar Team DNF Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo DNF Adam Yates (Gbr) Mitchelton - Scott DNF Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb DNF Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb DNF Dion Smith (Nzl) Mitchelton - Scott DNF Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott DNF Daryl Impey (Rsa) Mitchelton - Scott DNF Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott DNF Benjamin King (Usa) Team Dimension Data DNF Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Флеш Валлонь Fleche Wallonne гонка Мирового тура классика Жулиан Алафилипп Арденнские классики



