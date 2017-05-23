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Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

Жером Кузен, Нильс Политт и Луис-Леон Санчес о 5-м этапе Париж-Ницца-2018

 

 

  28-летний французский велогонщик проконтинентальной команды Direct Energie Жером Кузен (Jerome Cousin) стал победителем 5-го этапа гонки Париж-Ницца-2018. Он отобрался в отрыв, чтобы заработать очки в зачёт горной классификации, но взял не только гороховую майку, но и победу на этапе. Во время первого прохождения линии финиша 24-летний немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Нильс Политт (Nils Politt) атаковал из отрыва дня, а Жером Кузен, также находившийся в этом отрыве, поехал за ним и добрал его, а затем обошёл на финише. Луис-Леон Санчес (Astana) сохранил жёлтую майку лидера.

 

 

 

Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

 

Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

 

Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

 

Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Жером Кузен: «Моей задачей на этапе было отобраться в отрыв и взять майку лидера горной классификации. Я не берёг силы, у нас было тактическое соглашение, что если я поеду за горными очками, они оставят меня одного на равнине. Но когда я увидел, что победа возможна, то приложил много сил, чтобы поехать за гонщиком команды Katusha-Alpecin. Когда я его догнал, у меня начались сильные судороги. И я прекрасно видел, что на равнине он очень силён, тогда решил работать по минимуму. Я столько раз был великодушен и тратил силы в подобной ситуации, а потом меня обходили за 100 м до финиша, что я решил хотя бы на этот раз использовать другой манёвр и посмотреть, сработает ли. Я не украл победу.

 

  В прошлом году у меня было всего 30 гоночных дней. И возвращение получилось великолепным. Теперь у нашей команды две победы на этапах. Это важно для команды, но мне надо поскорей восстановиться, потому что я должен помогать в горах Лилиану Кальмежану попасть в топ-10».

 

 

 

Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

 Photos: Bryn Lennon/Getty Images

 

 

  Нильс Политт: «Мы знали, что сегодня отрыв может доехать до финиша. Сначала туда отобрались трое. Я очень хотел попасть в отрыв сегодня и стал последним, кто переложился к ним. Чувствовал себя отлично весь этап. Я попытался атаковать перед последним подъёмом, создал просвет. Парень из Direct Energie поехал со мной, но не хотел работать. Он всё время сидел на колесе. В итоге я решил, что будет лучше взять хотя бы второе место, чем вообще ничего. Я постарался атаковать ещё раз на последнем километре, потому что знал, что он быстрый, а мне хотелось избежать спринта. Но я могу быть довольным вторым местом. В пелотоне очень сильные гонщики, думаю, моя форма становится лучше перед классиками».

 

Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

 

  Луис-Леон Санчес: «Отлично, что удалось сохранить сегодня жёлтую майку, должен поблагодарить за это моих товарищей по команде, особенно Якоба Фульсанга. Обстоятельства гонки так сложились, что я стал лидером. Сейчас я ещё в жёлтой майке, но не надо забывать, что капитан нашей команды – Якоб».

 

 

Результаты 5 этапа Париж-Ницца-2018

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Теги к статье: Жером Кузен Jerome Cousin Нильс Политт Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 01:43 | Регистрация: 23.05.2017

    Очень корректный коментарий от Политта, но думаю он сильно расстроен.

     

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Комментарии

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: jerzyk
    88 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:02:09
    А в "генерале" без изменений?

    В окончательном протоколе у Чавеса время 0:04

    Он, Сирил Готье, Кристофер Юл-Йенсен и еще два гонщика получили нейтрализацию, поэтому и в генерале без изменений.

  • levonardo
    Жером Кузен: «Я не украл побед ... (1)
    levonardo-Фото

    Очень корректный коментарий от Политта, но думаю он сильно расстроен.

     

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Да ничего похожего )
  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Нильс отдал Кузену горные очки, если вы не в курсе.
    В замен получил игнор.

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Похоже, карьере Кузена пришел конец. 

  • hodorik
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    hodorik-Фото

    Самая подлая победа которую я видел за много летний пелотон который я видел  и это очевидно , ну а Ильнур мог отобраться в этот не безнадёжный отрыв .

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    jerzyk-Фото

    43 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:00:13

    49 Wout Poels (Ned) Team Sky

     

    88 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:02:09

    А в "генерале" без изменений?

  • Kunavi
    Перед стартом Тиррено-Адриатик ... (16)
    Kunavi-Фото
    У вас прекрасные комментарии. Захочу специально почитать.
  • aksbor
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    aksbor-Фото

    Да чего вы на бедного Кузана ополчились? На моей памяти таких случаев было множество. Это тактика. Политт мог бы бросить,но тогда потерял бы и второе место. Это дело выбора каждого. Не думаю,что после Армстронга и того,например, что Фрум преспокойно себе едет Тиррено-Адриатико (а Закарина,например,могли бы и пожизненно дисквалифицировать,не то что отстранить от соревнований) нужно вообще говорить о таких мелочах,да еще и какую-то морально-нравственную систему координат расставлять. 

  • Kunavi
    Перед стартом Тиррено-Адриатик ... (16)
    Kunavi-Фото
    Ну так два итальянца, остальные из разных стран.

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3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
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5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
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