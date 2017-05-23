Жером Кузен: «Я не украл победу на 5-м этапе Париж-Ницца-2018»

Жером Кузен, Нильс Политт и Луис-Леон Санчес о 5-м этапе Париж-Ницца-2018

28-летний французский велогонщик проконтинентальной команды Direct Energie Жером Кузен (Jerome Cousin) стал победителем 5-го этапа гонки Париж-Ницца-2018. Он отобрался в отрыв, чтобы заработать очки в зачёт горной классификации, но взял не только гороховую майку, но и победу на этапе. Во время первого прохождения линии финиша 24-летний немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Нильс Политт (Nils Politt) атаковал из отрыва дня, а Жером Кузен, также находившийся в этом отрыве, поехал за ним и добрал его, а затем обошёл на финише. Луис-Леон Санчес (Astana) сохранил жёлтую майку лидера.

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Жером Кузен: «Моей задачей на этапе было отобраться в отрыв и взять майку лидера горной классификации. Я не берёг силы, у нас было тактическое соглашение, что если я поеду за горными очками, они оставят меня одного на равнине. Но когда я увидел, что победа возможна, то приложил много сил, чтобы поехать за гонщиком команды Katusha-Alpecin. Когда я его догнал, у меня начались сильные судороги. И я прекрасно видел, что на равнине он очень силён, тогда решил работать по минимуму. Я столько раз был великодушен и тратил силы в подобной ситуации, а потом меня обходили за 100 м до финиша, что я решил хотя бы на этот раз использовать другой манёвр и посмотреть, сработает ли. Я не украл победу.

В прошлом году у меня было всего 30 гоночных дней. И возвращение получилось великолепным. Теперь у нашей команды две победы на этапах. Это важно для команды, но мне надо поскорей восстановиться, потому что я должен помогать в горах Лилиану Кальмежану попасть в топ-10».

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Нильс Политт: «Мы знали, что сегодня отрыв может доехать до финиша. Сначала туда отобрались трое. Я очень хотел попасть в отрыв сегодня и стал последним, кто переложился к ним. Чувствовал себя отлично весь этап. Я попытался атаковать перед последним подъёмом, создал просвет. Парень из Direct Energie поехал со мной, но не хотел работать. Он всё время сидел на колесе. В итоге я решил, что будет лучше взять хотя бы второе место, чем вообще ничего. Я постарался атаковать ещё раз на последнем километре, потому что знал, что он быстрый, а мне хотелось избежать спринта. Но я могу быть довольным вторым местом. В пелотоне очень сильные гонщики, думаю, моя форма становится лучше перед классиками».

Луис-Леон Санчес: «Отлично, что удалось сохранить сегодня жёлтую майку, должен поблагодарить за это моих товарищей по команде, особенно Якоба Фульсанга. Обстоятельства гонки так сложились, что я стал лидером. Сейчас я ещё в жёлтой майке, но не надо забывать, что капитан нашей команды – Якоб».