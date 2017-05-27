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Грег Ван Авермат пропустит классику Dwars door Vlaanderen-2019

Грег Ван Авермат пропустит классику Dwars door Vlaanderen-2019, чтобы лучше восстановиться к Туру Фландрии

 

 

  33-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат вместе с командой принял решение пропустить классику Dwars door Vlaanderen-2019, которая пройдёт 3 апреля, чтобы успеть лучше восстановиться к старту Тура Фландрии-2019.  

 

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды CCC: «Классики Е3 BinckBank и Гент-Вевельгем были слишком выматывающими. Мы вместе с Грегом решили, что ему лучше пропустить Дварс дор Фландерен, чтобы восстановление было более качественным.

 

  Без Грега у других гонщиков команды появится шанс и свобода бороться за результат. Михаэль Шэр, Гейс Ван Хуке, Натан Ван Хойдонк обладают большим опытом выступления на брусчатке, на этих дорогах. Мы стартуем без давления, потому что у нас не будет явного фаворита. Надеюсь, наши гонщики поедут классику в агрессивном стиле».

 

  23-летний бельгийский гонщик Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck) впервые поедет Дварс Дор Фландерен: «Я впервые поеду эту классику, но мне знакомы дороги. Так как Грег не стартует, я рад, что выбор команды пал на меня, мне дали шанс проехать свою гонку. Хочу взять из этой возможности максимум. С Гейсом Ван Хуке мы сможем поддержать друг друга, если он будет на хорошей позиции, я ему помогу. Уверен, он сделает то же самое для меня. Хотя с нами не будет такого сильного лидера как Грег, мы мотивированы показать хороший результат».

 

  Состав команды CCC на Дварс дор Фландерен-2019:  Paweł Bernas (POL), Kamil Gradek (POL), Jonas Koch (GER), Szymon Sajnok (POL), Michael Schär (SUI), Gijs Van Hoecke (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL).

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet Тур Фландрии Dwars door Vlaanderen

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:07 | Регистрация: 27.05.2017

    Грег хочет победы для новой команды, не бережет себя совсем. Так он ничего не выиграет.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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