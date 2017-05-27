Грег Ван Авермат пропустит классику Dwars door Vlaanderen-2019, чтобы лучше восстановиться к Туру Фландрии

33-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат вместе с командой принял решение пропустить классику Dwars door Vlaanderen-2019, которая пройдёт 3 апреля, чтобы успеть лучше восстановиться к старту Тура Фландрии-2019.

Фабио Бальдато, спортивный директор команды CCC: «Классики Е3 BinckBank и Гент-Вевельгем были слишком выматывающими. Мы вместе с Грегом решили, что ему лучше пропустить Дварс дор Фландерен, чтобы восстановление было более качественным.

Без Грега у других гонщиков команды появится шанс и свобода бороться за результат. Михаэль Шэр, Гейс Ван Хуке, Натан Ван Хойдонк обладают большим опытом выступления на брусчатке, на этих дорогах. Мы стартуем без давления, потому что у нас не будет явного фаворита. Надеюсь, наши гонщики поедут классику в агрессивном стиле».

23-летний бельгийский гонщик Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck) впервые поедет Дварс Дор Фландерен: «Я впервые поеду эту классику, но мне знакомы дороги. Так как Грег не стартует, я рад, что выбор команды пал на меня, мне дали шанс проехать свою гонку. Хочу взять из этой возможности максимум. С Гейсом Ван Хуке мы сможем поддержать друг друга, если он будет на хорошей позиции, я ему помогу. Уверен, он сделает то же самое для меня. Хотя с нами не будет такого сильного лидера как Грег, мы мотивированы показать хороший результат».

Состав команды CCC на Дварс дор Фландерен-2019: Paweł Bernas (POL), Kamil Gradek (POL), Jonas Koch (GER), Szymon Sajnok (POL), Michael Schär (SUI), Gijs Van Hoecke (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL).