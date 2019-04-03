Александр Кристофф, Джон Дегенкольб и Оливер Насен о Гент-Вевельгем-2019

Александр Кристофф - победитель Гент-Вевельгем-2019

31-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates Александр Кристофф одержал победу на классике Мирового тура Гент – Вевельгем-2019. Перед финальным прохождением связки Банеберга и Кеммельберга Кристофф атаковал из пелотона, но поехал не в погоню за группой лидеров, находившейся в 40 секундах, а чтобы избежать сложностей во время атак на Кеммельберге. После прохождения Кеммельберга норвежский гонщик вернулся в группу, а затем в спринте, которым завершилась классика, обошёл Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Оливера Насена (AG2R La Mondiale).

Александр Кристофф принёс команде UAE Team Emirates первую победу на крупной классике в этом сезоне.

Александр Кристофф: «Я атаковал, потому что в прошлом году выпал на Кеммельберге, опасался повторения подобного. Я предвосхитил ускорения, гарантировал, что буду находиться впереди, потому что никогда не знаешь, как повернётся гонка с такими ребятами как Ван Арт и Штыбар.

Я держался впереди вместе с Гавирией. За 10 км до финиша мы переговорили, решили, что в спринте буду бороться я. Он сказал, что устал. Но я ответил, что он должен попытаться, так как устали все. Но он повторил, что нога у него не идёт. Так что я попытался сам.

Эта гонка не похожа на этап Тур де Франс. Я точно знаю, что на Туре буду развозить Фернандо Гавирию, последние несколько лет он один из самых быстрых ребят пелотона. У нас хорошие отношения, он отличный парень. Когда гонка полегче, он быстрее меня. Но я знаю, что в Бельгии у меня хорошо получается финишировать.

Я выбрал верную позицию и постарался, чтобы меня не закрыли. Когда начал спринт, чувствовал, что мощность хорошая. А когда никого не увидел рядом с собой, то на последних ста метрах уже был уверен в победе. Я не смотрел ни на кого, не следил за другими спринтерами, а просто держал свою позицию. Если посмотрите мой спринт, то увидите, что я не сидел ни на колесе Вивиани, ни на чьём-либо ещё. Я просто сконцентрировался на себе.

Этой победой я снял тяжёлый груз ожидания результата на весенних классиках.

Наша команда стала намного сильней. Кроме того, мне помогла работа с тренером. В этом году я сделал тренировки менее продолжительными, но более интенсивными. Результат начал проявляться. Эти изменения в работе себя окупили. Я доволен, потому что моя форма становится всё лучше, это хороший знак перед Туром Фландрии.

Конечно, Гент-Вевельгем – не то же самое, что Тур Фландрии. В пятницу мне немного не хватило, чтобы удержаться с сильнейшими. Надеюсь, что в следующее воскресенье я смогу подняться в уровне формы. Думаю, я не фаворит для Фландрии, но победа сегодня спасла мою кампанию весенних классик».

Джон Дегенкольб: «Даже нейтральной зоне я уже очень нервничал. Гонка с самого старта пошла мощно. Не могу вспомнить, когда на Гент-Вевельгем был такой ветер, как сегодня. Стало понятно, что пелотон порвётся. Просто потрясающе, что в отрыве находился наш гонщик. Я боролся с самим собой, чтобы удержаться в группе после первого прохождения Кеммельберга. Потом смог восстановиться, потому что впереди, в группе Сагана находился Эдди Тёнс. Нам оставалось лишь контролировать другие команды. На Кеммельберге я уже шёл на пределе, потом выпал в следующую группу, а когда нога снова пошла, удержался. Но чтобы удержаться, приходилось бороться ещё и психологически. Когда проехали Кеммельберг в последний раз, стало легче, потому что я знал, что подъёмов больше не будет.

Наша команда великолепно проехала гонку. Мы были на шаг впереди других команд, особенно Quick Step. Все знают, что Deceuninck Quick Step – главные соперники. Но когда произошёл первый разрыв, они остались за бортом. Это был хороший отрыв.

В конце мы полагались на нашу мощность, и неважно было, кто покажет результат. Я сфокусировался на спринте. Мадс и Яспер атаковали, чтобы порвать группу и прикрывали атаки. Перед финишем Яспер создал небольшую группу отрыва, так что он мог показать хороший результат.

Из-за ветра спринтовать было тяжело. Я следил за Вивиани, но они все оказались заперты по левой стороне. Мне пришлось коснуться тормозов, чтобы остаться по правой стороне и сохранить скорость. Алекс Кристофф потрясающе спринтовал. Он был супермощным. Я смог сесть ему на колесо. Но сегодня он был лучшим из лучших. После такой тяжёлой гонки ты спринтуешь на том, что остаётся. Я сильно потратился до этого, но такая уж это гонка. Наслаждаюсь результатом, Гент-Вевельгем получился великолепным.

Фантастика, как наша команда проехала гонку. Ведь мы на стольких гонках оставались без результата. У нас сильные ребята, но все следят за нами, смотрят, что мы делаем, поэтому справляться с ситуацией не так легко.

Мы очень много работали всю зиму, каждый из нас знает, что надо делать. Но когда по каким-либо причинам результат так и не приходит… Иногда нужно, как сейчас, один клик, и мы вернулись. Сегодня мы показали, как слаженно можем выступать. Мы перевернули страницу после нескольких разочарований этого сезона».

Оливер Насен: «Это была настоящая гонка, ради такого мы сели на велосипед. Это классика. Сегодня от старта до финиша шли на максимуме. Такой тип гонки подходит мне больше всего. Я стал старше, и на гонках более протяжённых выступаю сильнее. В спринте использовал свой опыт. Там был встречный ветер, поэтому я вышел с колеса в последний момент. Третий раз в воскресенье я поднимаюсь на подиум (2-е место на 8-м этапе ПарижНиццы-2019, 2-е место на Милан-Сан-Ремо-2019, 3-е место на Гент-Вевельгем). Это хороший знак перед Dwars door Vlaanderen и Туром Фландрии-2019».