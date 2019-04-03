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Александр Кристофф, Джон Дегенкольб и Оливер Насен о Гент-Вевельгем-2019

Александр Кристофф  - победитель Гент-Вевельгем-2019

 

 

  31-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates Александр Кристофф одержал победу на классике Мирового тура Гент – Вевельгем-2019. Перед финальным прохождением связки Банеберга и Кеммельберга Кристофф атаковал из пелотона, но поехал не в погоню за группой лидеров, находившейся в 40 секундах, а чтобы избежать сложностей во время атак на Кеммельберге. После прохождения Кеммельберга норвежский гонщик вернулся в группу, а затем в спринте, которым завершилась классика, обошёл Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Оливера Насена (AG2R La Mondiale).

Александр Кристофф принёс команде UAE Team Emirates первую победу на крупной классике в этом сезоне.

 

Александр Кристофф, Джон Дегенкольб и Оливер Насен о Гент-Вевельгем-2019

 

Александр Кристофф, Джон Дегенкольб и Оливер Насен о Гент-Вевельгем-2019

 

Александр Кристофф, Джон Дегенкольб и Оливер Насен о Гент-Вевельгем-2019

 

  Александр Кристофф: «Я атаковал, потому что в прошлом году выпал на Кеммельберге, опасался повторения подобного. Я предвосхитил ускорения, гарантировал, что буду находиться впереди, потому что никогда не знаешь, как повернётся гонка с такими ребятами как Ван Арт и Штыбар.

 

  Я держался впереди вместе с Гавирией. За 10 км до финиша мы переговорили, решили, что в спринте буду бороться я. Он сказал, что устал. Но я ответил, что он должен попытаться, так как устали все. Но он повторил, что нога у него не идёт. Так что я попытался сам.

 

  Эта гонка не похожа на этап Тур де Франс. Я точно знаю, что на Туре буду развозить Фернандо Гавирию, последние несколько лет он один из самых быстрых ребят пелотона. У нас хорошие отношения, он отличный парень. Когда гонка полегче, он быстрее меня. Но я знаю, что в Бельгии у меня хорошо получается финишировать.

 

  Я выбрал верную позицию и постарался, чтобы меня не закрыли. Когда начал спринт, чувствовал, что мощность хорошая. А когда никого не увидел рядом с собой, то на последних ста метрах уже был уверен в победе. Я не смотрел ни на кого, не следил за другими спринтерами, а просто держал свою позицию. Если посмотрите мой спринт, то увидите, что я не сидел ни на колесе Вивиани, ни на чьём-либо ещё. Я просто сконцентрировался на себе.

 

 Этой победой я снял тяжёлый груз ожидания результата на весенних классиках.

 

  Наша команда стала намного сильней. Кроме того, мне помогла работа с тренером. В этом году я сделал тренировки менее продолжительными, но более интенсивными. Результат начал проявляться. Эти изменения в работе себя окупили. Я доволен, потому что моя форма становится всё лучше, это хороший знак перед Туром Фландрии.

 

  Конечно, Гент-Вевельгем – не то же самое, что Тур Фландрии. В пятницу мне немного не хватило, чтобы удержаться с сильнейшими. Надеюсь, что в следующее воскресенье я смогу подняться в уровне формы. Думаю, я не фаворит для Фландрии, но победа сегодня спасла мою кампанию весенних классик».

 

  Джон Дегенкольб: «Даже нейтральной зоне я уже очень нервничал. Гонка с самого старта пошла мощно. Не могу вспомнить, когда на Гент-Вевельгем был такой ветер, как сегодня. Стало понятно, что пелотон порвётся. Просто потрясающе, что в отрыве находился наш гонщик. Я боролся с самим собой, чтобы удержаться в группе после первого прохождения Кеммельберга. Потом смог восстановиться, потому что впереди, в группе Сагана находился Эдди Тёнс. Нам оставалось лишь контролировать другие команды. На Кеммельберге я уже шёл на пределе, потом выпал в следующую группу, а когда нога снова пошла, удержался. Но чтобы удержаться, приходилось бороться ещё и психологически. Когда проехали Кеммельберг в последний раз, стало легче, потому что я знал, что подъёмов больше не будет.

 

  Наша команда великолепно проехала гонку. Мы были на шаг впереди других команд, особенно Quick Step. Все знают, что Deceuninck Quick Step – главные соперники. Но когда произошёл первый разрыв, они остались за бортом. Это был хороший отрыв.

 

  В конце мы полагались на нашу мощность, и неважно было, кто покажет результат. Я сфокусировался на спринте. Мадс и Яспер атаковали, чтобы порвать группу и прикрывали атаки. Перед финишем Яспер создал небольшую группу отрыва, так что он мог показать хороший результат.

 

  Из-за ветра спринтовать было тяжело. Я следил за Вивиани, но они все оказались заперты по левой стороне. Мне пришлось коснуться тормозов, чтобы остаться по правой стороне и сохранить скорость. Алекс Кристофф потрясающе спринтовал. Он был супермощным. Я смог сесть ему на колесо. Но сегодня он был лучшим из лучших. После такой тяжёлой гонки ты спринтуешь на том, что остаётся. Я сильно потратился до этого, но такая уж это гонка. Наслаждаюсь результатом, Гент-Вевельгем получился великолепным.

 

  Фантастика, как наша команда проехала гонку. Ведь мы на стольких гонках оставались без результата. У нас сильные ребята, но все следят за нами, смотрят, что мы делаем, поэтому справляться с ситуацией не так легко.

 

  Мы очень много работали всю зиму, каждый из нас знает, что надо делать. Но когда по каким-либо причинам результат так и не приходит… Иногда нужно, как сейчас, один клик, и мы вернулись. Сегодня мы показали, как слаженно можем выступать. Мы перевернули страницу после нескольких разочарований этого сезона».

 

  Оливер Насен: «Это была настоящая гонка, ради такого мы сели на велосипед. Это классика. Сегодня от старта до финиша шли на максимуме. Такой тип гонки подходит мне больше всего. Я стал старше, и на гонках более протяжённых выступаю сильнее. В спринте использовал свой опыт. Там был встречный ветер, поэтому я вышел с колеса в последний момент. Третий раз в воскресенье я поднимаюсь на подиум (2-е место на 8-м этапе ПарижНиццы-2019, 2-е место на Милан-Сан-Ремо-2019, 3-е место на Гент-Вевельгем). Это хороший знак перед Dwars door Vlaanderen и Туром Фландрии-2019».

 

 

Результаты Гент-Вевельгем-2019

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Теги к статье: Александр Кристофф Джон Дегенкольб Оливер Насен Гент-Вевельгем Gent-Wevelgem in Flanders Fields гонка Мирового тура классика

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14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • uran
    Падение гонщиков на 7-м этапе ... (4)
    uran-Фото
    У Симона как ключицу вывернуло, бедняга, боль наверняка ужасная.
  • uran
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    uran-Фото
    Квики сегодня сделали большую часть работы по догону отрывов, все поставили на Элиа а он не смог. Бывает. Тем лучше для Кристофа.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой массовый спринт (столько человек) и это после 250км.! Правда только "чистые" спринтеры совсем не вмешались в рассборки.

    Алекс хорош, на силище давил и не подпустил никого...додавил и победил!!

    Но молодняк Ван Аэрт и Ван дер Пёль наступают, а вот ГВА чё то не пошло, всё-таки наелся 2 дня назад когда напахался похоже больше всхе на Е3.

    Цитата: gaaga777
    Лефевр наваляет своим сегодня

    ещё как)) Лампаерт 77-й в итоге и последний по времени))

    Так сказать: "Будет больно - терпи! Будут слёзы - сотри"

  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличным (даже очень) получился этот Тур Каталонии. Мне даже больше понравился нежели ТА и ПН, может потому что тут было два по настоящему высокогорных этапа и вот такая развязка среди горняков-генеральщиков на Монжуик(е).
    Интересно, захотят ли в будущем орги Вуэльты Каталонии поставить (поменять) вместо какого то равнинного этапа индивидуальную (может даже командную как на "большой" Вуэльте) разделку?

    Астана и Мигелито, а также БОРА молодцы, ну а кубок Каталонии напоминает трофей Романдии)

  • Camel
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    Camel-Фото
    Кристофф просто красив!
  • Student
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    Student-Фото

    С мобильного телефона, полная версия сайта. Нет ни каких ссылок на рейтинг.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Андеры. (1)
    ROSt-Фото

    Засилье Эстонцев и Латвийцев...

    По ходу новая фарма подъехала...

    Это наблюдается и по зимним видам ,в частности биатлону.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Юниоры (1)
    ROSt-Фото
    Латвия & Эстония ... Аттакантэ... 😗
  • gaaga777
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    gaaga777-Фото

    Лефевр наваляет своим сегодня

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 7 (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мои поздравления Лопесу и Астане. Достойная и заслуженная победа.

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