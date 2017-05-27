Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Падение и травмы гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

За 40 км до финиша 7-го этапа Вуэльты Каталонии-2019, на спуске в конце второго круга на Монтжуик (Барселона) произошёл большой завал, в который попали около 20 гонщиков. Несколько гонщиков серьёзно пострадали в результате падения. Роман Барде (AG2R), Марк Солер (Movistar), Симон Гешке (CCC), Бен О’Коннор (Dimension Data) сошли с гонки.

Для 33-летнего немецкого гонщика команды CCC Симона Гешке (Simon Geschke) Вуэльта Каталонии-2019 была лишь второй гонкой сезона. Он вернулся к соревнованиям после перелома локтя, полученного во время Вуэльты Мурсии-2019. Гешке был отправлен в больницу. Вместе с Симоном Гешке упал его товарищ по команде Лукаш Овсян (Łukasz Owsian), который получил порезы и ссадины.

Как сообщает врач команды CCC, Симон Гешке получил перелом ключицы: «Рентген показал, что у Симона сломана правая ключица. Ему потребуется операция, которую в ближайшую неделю проведут в Германии. Через пять дней после операции Симон сможет начать тренировки в помещении, на станке, а вернуться в гонки сможет через пять недель».

Симон Гешке: «Не знаю, что такое происходит в этом сезоне. Кажется, будто проклятие. Опустошён».

Photo © Simon Geschke @simongeschke

По сообщению команды AG2R La Mondiale, Тони Галлопан, попавший в завал, получил травму левого плеча. У Романа Барде травма рёбер с подозрением на перелом.

Тони Галлопан: «Мы проезжали спуск на скорости 70 км/ч, всё произошло очень быстро. Меня выбросило из седла, я пролетел через несколько велосипедов. Учитывая серьёзеность падения, последствия могли быть гораздо хуже».

Роман Барде: «Завал был жестоким, потому что произошёл на спуске, где все ехали очень быстро. Я ударился рёбрами, но могло быть ещё хуже. Сейчас жду результатов дополнительного обследования. Не ожидал такого итога мартовского блока гонок».

Стефан Губер, спортивный директор команды AG2R: «Завал был большим, такой же, в каком пострадал в прошлом году Берналь. Мы очень испугались. После Акселя (Axel Domont), который упал в пятницу, настала очередь Тони и Романа. Но последствия оказались не такими серьёзными, как опасались. Однако всё равно придётся ждать дополнительного обследования, чтобы быть полностью уверенными».