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Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Падение и травмы гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

 

  За 40 км до финиша 7-го этапа Вуэльты Каталонии-2019, на спуске в конце второго круга на Монтжуик (Барселона) произошёл большой завал, в который попали около 20 гонщиков. Несколько гонщиков серьёзно пострадали в результате падения. Роман Барде (AG2R), Марк Солер (Movistar), Симон Гешке (CCC), Бен О’Коннор (Dimension Data) сошли с гонки.

 

Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

  

Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

Падение гонщиков на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

 

Для 33-летнего немецкого гонщика команды CCC Симона Гешке (Simon Geschke) Вуэльта Каталонии-2019 была лишь второй гонкой сезона. Он вернулся к соревнованиям после перелома локтя, полученного во время Вуэльты Мурсии-2019. Гешке был отправлен в больницу. Вместе с Симоном Гешке упал его товарищ по команде Лукаш Овсян (Łukasz Owsian), который получил порезы и ссадины.  

 

  Как сообщает врач команды CCC, Симон Гешке получил перелом ключицы: «Рентген показал, что у Симона сломана правая ключица. Ему потребуется операция, которую в ближайшую неделю проведут в Германии. Через пять дней после операции Симон сможет начать тренировки в помещении, на станке, а вернуться в гонки сможет через пять недель».

 

Симон Гешке: «Не знаю, что такое происходит в этом сезоне. Кажется, будто проклятие. Опустошён».

 

Photo © Simon Geschke @simongeschke

 

 

По сообщению команды AG2R La Mondiale, Тони Галлопан, попавший в завал, получил травму левого плеча. У Романа Барде  травма рёбер с подозрением на перелом.

 

  Тони Галлопан: «Мы проезжали спуск на скорости 70 км/ч, всё произошло очень быстро. Меня выбросило из седла, я пролетел через несколько велосипедов. Учитывая серьёзеность падения, последствия могли быть гораздо хуже».

 

  Роман Барде: «Завал был жестоким, потому что произошёл на спуске, где все ехали очень быстро. Я ударился рёбрами, но могло быть ещё хуже. Сейчас жду результатов дополнительного обследования. Не ожидал такого итога мартовского блока гонок».

 

  Стефан Губер, спортивный директор команды AG2R: «Завал был большим, такой же, в каком пострадал в прошлом году Берналь. Мы очень испугались. После Акселя (Axel Domont), который упал в пятницу, настала очередь Тони и Романа. Но последствия оказались не такими серьёзными, как опасались. Однако всё равно придётся ждать дополнительного обследования, чтобы быть полностью уверенными».

 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 15:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Барде сильно пострадал.Кудус вроде в порядке. Скорейшего выздоровления им.

  2. Бакеша

    Вчера, 16:23 | Регистрация: 1.02.2018

    Да, как раз Кудуса не хватало Лопеса в дальнейшей развязке этапа

    Лопесу

  3. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 18:02 | Регистрация: 4.01.2018

    Гешке, как перешел в ССС - все. Как-будто карма плохая пошла - сплошные падения, сходы, переломы.

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:18 | Регистрация: 27.05.2017

    У Симона как ключицу вывернуло, бедняга, боль наверняка ужасная.

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Комментарии

  • uran
    Падение гонщиков на 7-м этапе ... (4)
    uran-Фото
    У Симона как ключицу вывернуло, бедняга, боль наверняка ужасная.
  • uran
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    uran-Фото
    Квики сегодня сделали большую часть работы по догону отрывов, все поставили на Элиа а он не смог. Бывает. Тем лучше для Кристофа.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой массовый спринт (столько человек) и это после 250км.! Правда только "чистые" спринтеры совсем не вмешались в рассборки.

    Алекс хорош, на силище давил и не подпустил никого...додавил и победил!!

    Но молодняк Ван Аэрт и Ван дер Пёль наступают, а вот ГВА чё то не пошло, всё-таки наелся 2 дня назад когда напахался похоже больше всхе на Е3.

    Цитата: gaaga777
    Лефевр наваляет своим сегодня

    ещё как)) Лампаерт 77-й в итоге и последний по времени))

    Так сказать: "Будет больно - терпи! Будут слёзы - сотри"

  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличным (даже очень) получился этот Тур Каталонии. Мне даже больше понравился нежели ТА и ПН, может потому что тут было два по настоящему высокогорных этапа и вот такая развязка среди горняков-генеральщиков на Монжуик(е).
    Интересно, захотят ли в будущем орги Вуэльты Каталонии поставить (поменять) вместо какого то равнинного этапа индивидуальную (может даже командную как на "большой" Вуэльте) разделку?

    Астана и Мигелито, а также БОРА молодцы, ну а кубок Каталонии напоминает трофей Романдии)

  • Camel
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    Camel-Фото
    Кристофф просто красив!
  • Student
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    Student-Фото

    С мобильного телефона, полная версия сайта. Нет ни каких ссылок на рейтинг.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Андеры. (1)
    ROSt-Фото

    Засилье Эстонцев и Латвийцев...

    По ходу новая фарма подъехала...

    Это наблюдается и по зимним видам ,в частности биатлону.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Юниоры (1)
    ROSt-Фото
    Латвия & Эстония ... Аттакантэ... 😗
  • gaaga777
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    gaaga777-Фото

    Лефевр наваляет своим сегодня

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 7 (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мои поздравления Лопесу и Астане. Достойная и заслуженная победа.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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