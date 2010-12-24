Париж-Ницца-2019. Маршрут и претенденты

77-й выпуск велогонки Мирового тура Париж-Ницца (Paris-Nice) пройдёт с 10 по 17 марта. «Дорога к солнцу» стартует недалеко от Парижа и через 8 дней финиширует в Ницце, на Лазурном берегу. Организаторы не стали отступать от традиционного маршрута, где первые три этапа дают шансы спринтерам. На 4-м этапе гонщиков ждёт пять подъёмов, один из которых 1-й категории, расположеный в заключительной части дистанции. Далее 25,5 км индивидуальной разделки на 5-м этапе и на завершающих гонку этапах в борьбу вступают генеральщики.

7-й этап, предпоследний, королевский горный, с прохождением 5 подъёмов, финиширует в подъём 1-й категории Коль де Тюрини (Col de Turini) протяжённостью 14,9 км со средним градиентом 7,3% и максимальным до 14%. Этот подъём впервые появится на Париж-Ницца.



Директор гонки Париж-Ницца Франсуа Лемаршан: «Тюрини – подъём с неравномерным распределением секторов с очень большими градиентами и не слишком сложными отрезками. Кроме того, на этой дороге очень тесно расположены крутые повороты, что делает подъём очень зрелищным. В это время сезона гонщики ещё не преодолевали настолько протяжённых подъёмов, особенно после шести дней гонки, что добавит напряжения».

8-й финальный этап, традиционный короткий, протяжённостью 110-км с прохождением 6 подъёмов, три из которых 2-й категории и два - 1-й категории и финишем в Ницце.

В этом году победитель 2018 года испанский гонщик команды Movistar Марк Солер будет пытаться защитить свой титул при поддержке колумбийца Наиро Кинтаны. Британец Саймон Йейтс (Mitchelton - Scott), ставший в прошлом году 2-м, при поддержке колумбийца Эстебана Чавеса попробует улучшить свой результат. Братья Исагирре, ставшие в прошлом году 3 и 4-м, в этом году в составе новой для себя команды Astana, а также Мигель Лопес и Луис Леон Санчес, которые уже побеждали в генеральных классификациях гонок в этом году, правда это не были гонки уровня Мирового Тура, попробуют оккупировать весь пьедестал «Дороги к солнцу».

Также высокие результаты могут показать:

Эган Берналь и Михал Квятковски (Sky), Боб Юнгельс (Quick Step Floors), Серхио Энао (UAE-Team Emirates), Вилко Келдерман (Team Sunweb), Ригоберто Уран и Тиджей Ван Гардерен (BMC), Роман Барде и Тони Галлопан (AG2R La Mondiale), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) и другие.

Этапы Париж-Ницца-2019:

Этап 1. 10.03. Saint-Germain-en-Laye - Saint-Germain-en-Laye, 138.5 км

Этап 2. 11.03. Les Bréviaires - Bellegarde, 163.5 км

Этап 3. 12.03. Cepoy - Moulins/Yzeure, 200 км

Этап 4. 13.03. Vichy - Pélussin, 212 км

Этап 5. 14.03. Barbentane - Barbentane (ITT) , 25.5 км

Этап 6. 15.03. Peynier - Brignoles, 176.5 км

Этап 7. 16.03. Nice - Col de Turini, 181.5 км