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Париж-Ницца-2019. Маршрут

Париж-Ницца-2019. Маршрут и претенденты

 

Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

77-й выпуск велогонки Мирового тура Париж-Ницца (Paris-Nice) пройдёт с 10 по 17 марта. «Дорога к солнцу» стартует недалеко от Парижа и через 8 дней финиширует в Ницце, на Лазурном берегу. Организаторы не стали отступать от традиционного маршрута, где первые три этапа дают шансы спринтерам. На 4-м этапе гонщиков ждёт пять подъёмов, один из которых 1-й категории, расположеный в заключительной части дистанции. Далее 25,5 км индивидуальной разделки на 5-м этапе и на завершающих гонку этапах в борьбу вступают генеральщики. 

 

  7-й этап, предпоследний, королевский горный, с прохождением 5 подъёмов, финиширует в подъём 1-й категории Коль де Тюрини (Col de Turini) протяжённостью 14,9 км со средним градиентом 7,3% и максимальным до 14%. Этот подъём впервые появится на Париж-Ницца.

 

 Директор гонки Париж-Ницца Франсуа Лемаршан: «Тюрини – подъём с неравномерным распределением секторов с очень большими градиентами и не слишком сложными отрезками. Кроме того, на этой дороге очень тесно расположены крутые повороты, что делает подъём очень зрелищным. В это время сезона гонщики ещё не преодолевали настолько протяжённых подъёмов, особенно после шести дней гонки, что добавит напряжения».

 

 

  8-й финальный этап, традиционный короткий, протяжённостью 110-км с прохождением 6 подъёмов, три из которых 2-й категории и два - 1-й категории и финишем в Ницце.

 

 

  В этом году победитель 2018 года испанский гонщик команды Movistar Марк Солер будет пытаться защитить свой титул при поддержке колумбийца Наиро Кинтаны. Британец Саймон Йейтс (Mitchelton - Scott), ставший в прошлом году 2-м, при поддержке колумбийца Эстебана Чавеса попробует улучшить свой результат. Братья Исагирре, ставшие в прошлом году 3 и 4-м, в этом году в составе новой для себя команды Astana, а также Мигель Лопес и Луис Леон Санчес, которые уже побеждали в генеральных классификациях гонок в этом году, правда это не были гонки уровня Мирового Тура, попробуют оккупировать весь пьедестал «Дороги к солнцу». 

 

Также высокие результаты могут показать:

   Эган Берналь и Михал Квятковски (Sky), Боб Юнгельс (Quick Step Floors), Серхио Энао (UAE-Team Emirates), Вилко Келдерман (Team Sunweb), Ригоберто Уран и Тиджей Ван Гардерен (BMC), Роман Барде и Тони Галлопан (AG2R La Mondiale), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) и другие.

 

Этапы Париж-Ницца-2019: 

 

Этап 1. 10.03. Saint-Germain-en-Laye - Saint-Germain-en-Laye, 138.5 км

 

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

Этап 2. 11.03. Les Bréviaires - Bellegarde, 163.5 км

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

 

 

Этап 3. 12.03. Cepoy - Moulins/Yzeure, 200 км

 

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

Этап 4. 13.03. Vichy - Pélussin, 212 км

 

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

Париж-Ницца-2019. Маршрут

Этап 5. 14.03. Barbentane - Barbentane (ITT), 25.5 км

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

Этап 6. 15.03. Peynier - Brignoles, 176.5 км

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

Этап 7. 16.03. Nice - Col de Turini, 181.5 км

 

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

Этап 8. 17.03. Nice – Nice, 110 км 

 

 Париж-Ницца-2019. Маршрут

Париж-Ницца-2019. Маршрут

 

 

 

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Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2019 гонка Мирового тура многодневная гонка

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  1. Бакеша

    Сегодня, 08:32 | Регистрация: 1.02.2018

    Да забудьте про Ильнура... он ни на что не претендует

    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 09:07 | Регистрация: 27.07.2011

      а кто претендует тогда по вашему?
      Ильнур молод еще..в прошлом сезоне была не пруха
      в этом посмотрим..

    2. neso...

      Сегодня, 16:14 | Регистрация: 27.09.2013

      В Эмиратах он ехал уж как-то совсем нервно.Вроде и не "мертвый" и без результата.Будем посмотреть....

  2. Бакеша

    Сегодня, 10:31 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: rude_rider
    а кто претендует тогда по вашему?
    Ильнур молод еще..в прошлом сезоне была не пруха
    в этом посмотрим..
    Все выше перечисленные велогонщики, кроме Закарина. Надо быть обьективными

    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 12:05 | Регистрация: 27.07.2011

      а обьективность основана на чем?

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Претендентов куча. Да, еще какие! С удовольствием буду смотреть если еще комментировать будет Сережа Курдюков. Каждую гонку Париж - Ницца с грустью вспоминаю Андрюшу Кивилева. Вечная ему память.

  4. Имя: Николай

    marketbk

    Сегодня, 11:20 | Регистрация: 24.12.2010

    Цитата: Бакеша
    Цитата: rude_rider
    а кто претендует тогда по вашему?
    Ильнур молод еще..в прошлом сезоне была не пруха
    в этом посмотрим..
    Все выше перечисленные велогонщики, кроме Закарина. Надо быть обьективными
    Вы смотрю - сама объективность. Перечислены супер претенденты. Ага, Ван Гардерен и Боб Юнгельс чем лучше. "Есть ощущение, что ты мил человек разжигаешь" (Практически цитата ) "Место встречи изменить нельзя"

  5. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 11:57 | Регистрация: 4.05.2017

    Цитата: Бакеша
    Цитата: rude_rider
    а кто претендует тогда по вашему?
    Ильнур молод еще..в прошлом сезоне была не пруха
    в этом посмотрим..
    Все выше перечисленные велогонщики, кроме Закарина. Надо быть обьективными

     

    Он постарается вас удивить

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9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


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Комментарии

  • neso...
    Париж-Ницца-2019. Маршрут (8)
    neso...-Фото
    В Эмиратах он ехал уж как-то совсем нервно.Вроде и не "мертвый" и без результата.Будем посмотреть....
  • VeloVelo
    Strade Bianche-2019. Маршрут (23)
    VeloVelo-Фото

    biggringood

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Strade Bianche-2019. Маршрут (23)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Camel
    Я отошел от компьютера, а на мониторе осталась вот эта фраза:
     
    Цитата: Astanaforever
    Фрумми затаился после Колумбии. Ноги пока нет...

     
    Села за компьютер жена, чтобы зайти на свой сайт и тут прочла эту фразу. Если бы видели, с каким недоумением она на меня посмотрела.
    Я все понял, но остался невозмутим. Мне интересно было, как она задаст свой вопрос. И она спросила... biggrin  "Как так-то... что с ним?"
    Я ответил: "Инвалид. Его именно за это и не любят - с одной ногой 4 Тур де Франс взял. Вот другим, двуногим, и обидно".
    Бляха муха не гоните )))))) давно так не смеялся. Ну над реакцией бедной женщины, ))))) нехочу обидеть людей с инвалидностью
  • Александра
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (10)
    Александра-Фото

    Совсем худой парнишка, руки - прутики.

  • rude_rider
    Париж-Ницца-2019. Маршрут (8)
    rude_rider-Фото
    а обьективность основана на чем?
  • дрокер
    Париж-Ницца-2019. Маршрут (8)
    дрокер-Фото

    Цитата: Бакеша
    Цитата: rude_rider
    а кто претендует тогда по вашему?
    Ильнур молод еще..в прошлом сезоне была не пруха
    в этом посмотрим..
    Все выше перечисленные велогонщики, кроме Закарина. Надо быть обьективными

     

    Он постарается вас удивить

  • marketbk
    Париж-Ницца-2019. Маршрут (8)
    marketbk-Фото
    Цитата: Бакеша
    Цитата: rude_rider
    а кто претендует тогда по вашему?
    Ильнур молод еще..в прошлом сезоне была не пруха
    в этом посмотрим..
    Все выше перечисленные велогонщики, кроме Закарина. Надо быть обьективными
    Вы смотрю - сама объективность. Перечислены супер претенденты. Ага, Ван Гардерен и Боб Юнгельс чем лучше. "Есть ощущение, что ты мил человек разжигаешь" (Практически цитата ) "Место встречи изменить нельзя"
  • Camel
    Strade Bianche-2019. Маршрут (23)
    Camel-Фото

    Я отошел от компьютера, а на мониторе осталась вот эта фраза:

     

    Цитата: Astanaforever
    Фрумми затаился после Колумбии. Ноги пока нет...

     

    Села за компьютер жена, чтобы зайти на свой сайт и тут прочла эту фразу. Если бы видели, с каким недоумением она на меня посмотрела.

    Я все понял, но остался невозмутим. Мне интересно было, как она задаст свой вопрос. И она спросила... biggrin  "Как так-то... что с ним?"

    Я ответил: "Инвалид. Его именно за это и не любят - с одной ногой 4 Тур де Франс взял. Вот другим, двуногим, и обидно".

  • Camel
    Strade Bianche-2019. Маршрут (23)
    Camel-Фото
    У меня так же. Но я не знал, что пакеты могут быть разъединены. Спасибо.
  • Camel
    Strade Bianche-2019. Маршрут (23)
    Camel-Фото
    Я не знал. Спасибо.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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