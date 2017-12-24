Ричи Порт пропускает гонку Париж-Ницца-2019

Ричи Порт отказался от участия в гонке Париж-Ницца-2019

34-летний австралийский велогонщик команды Trek – Segafredo Ричи Порт отказался от участия в гонке Париж-Ницца-2019, которая пройдёт с 10 по 17 марта. Ричи Порт является двукратным победителем этой французской велогонки Мирового тура (2013 и 2015), но в этом году бронхит помешал ему подойти к Париж-Ницце в хорошей форме.

Вместо Париж-Ниццы Ричи Порт примет участие в Вуэльте Каталонии (25 – 31 марта), победителем которой становился в 2015 году.

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После победы на этапе и подиума Тура Даун Андер-2019 и пятого места в гонке Herald Sun Tour Ричи Порт не смог побороться за высокие места в генеральной классификации на недавно завершившимся Туре ОАЭ-2019, где австралийский гонщик финишировал в итоге 50-м в общем зачёте.

Врач команды Trek-Segafredo Скотт Мейджер (Scott Major): «После гонки Jayco Herald Sun Tour бронхит стал причиной регресса в процессе подготовки Ричи к весенним гонкам. Выступление Ричи на Туре ОАЭ-2019 это показало. Учитывая обстоятельства, к сожалению, стартовать на Париж-Ницце-2019 для Ричи слишком рано».

Ричи Порт: «Париж-Ницца была важной целью начала сезона и для меня лично, и для команды. Я выигрывал эту гонку в 2013 и 2015, с нетерпением ждал возвращения на неё, хотел бороться за третью победу. Мне очень жаль, что в этом году не получится на ней стартовать. Мне бы хотелось поблагодарить команду за понимание. Я уверен, что после хорошего блока тренировок, который завершу в конце марта, буду готов выступать на самом высоком уровне на Вуэльте Каталонии-2019».