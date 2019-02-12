Алехандро Вальверде – призёр Вуэльты Валенсии-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:45
Алехандро Вальверде: «Я доволен вторым местом в генеральной классификации Вуэльты Валенсии-2019»
Алехандро Вальверде трижды побеждал на Вуэльте Валенсии, но выиграть эту гонку в 2019 году в майке действующего чемпиона мира ему не удалось. Однако 38-летний испанский гонщик команды Movistar финишировал вторым на королевском этапе с финишем на Алькосебре и завершил Вуэльту Валенсии-2019 на второй ступени подиума. В общем зачёте Алехандро Вальверде уступил 7 секунд своему близкому другу, гонщику команды Astana Йону Исагирре. Следующей гонкой действующего чемпиона мира будет Вуэльта Мурсии, где он одерживал победу пять раз в карьере.
Photo © Movistar Team/ Gomez Sport
Алехандро Вальверде: «В прошлом году мы выиграли, но и в этом году не уезжаем с гонки с пустыми руками. 2-е место на подиуме – хороший результат. Гонка была прекрасной, борьба напряжённой.
В гонке великолепный победитель – Йон, мой близкий друг, который много лет был моим товарищем по команде Movistar. В прошлом году на чемпионате мира в Инсбруке он очень мне помог. Я помню, как в Дюссельдорфе, на открывающей Тур де Франс-2017 разделке он упал на том же повороте, где я получил серьёзную травму. И то, что мы оба здесь - хороший знак. В конце концов, падения – часть нашего спорта, риск, с которым имеем дело каждый день.
Думаю, мы хорошо боролись на этой гонке как за ключевые этапы, так и в генеральной классификации. Вчерашний подъёмы был очень взрывным, на таком подъёме я не мог закрыть просвет до Йона. Я понимал, что мне почти невозможно будет отыграть время после разделки. Йейтс – заслуженный победитель королевского 4 этапа, так что я доволен и вторым местом на этапе до Алькасебре, и призовым местом в генеральной классификации».
Результаты Вуэльты Валенсии-2019
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (300)