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Алехандро Вальверде – призёр Вуэльты Валенсии-2019

Алехандро Вальверде: «Я доволен вторым местом в генеральной классификации Вуэльты Валенсии-2019»

 

 

   Алехандро Вальверде трижды побеждал на Вуэльте Валенсии, но выиграть эту гонку в 2019 году в майке действующего чемпиона мира ему не удалось. Однако 38-летний испанский гонщик команды Movistar финишировал вторым на королевском этапе с финишем на Алькосебре и завершил Вуэльту Валенсии-2019 на второй ступени подиума. В общем зачёте Алехандро Вальверде уступил 7 секунд своему близкому другу, гонщику команды Astana Йону Исагирре. Следующей гонкой действующего чемпиона мира будет Вуэльта Мурсии, где он одерживал победу пять раз в карьере.

 

 

Алехандро Вальверде – призёр Вуэльты Валенсии-2019

  Photo © Movistar Team/ Gomez Sport

Алехандро Вальверде – призёр Вуэльты Валенсии-2019

 

 

  Алехандро Вальверде: «В прошлом году мы выиграли, но и в этом году не уезжаем с гонки с пустыми руками. 2-е место на подиуме – хороший результат. Гонка была прекрасной, борьба напряжённой.

 

  В гонке великолепный победитель – Йон, мой близкий друг, который много лет был моим товарищем по команде Movistar. В прошлом году на чемпионате мира в Инсбруке он очень мне помог. Я помню, как в Дюссельдорфе, на открывающей Тур де Франс-2017 разделке он упал на том же повороте, где я получил серьёзную травму. И то, что мы оба здесь - хороший знак. В конце концов, падения – часть нашего спорта, риск, с которым имеем дело каждый день.

 

  Думаю, мы хорошо боролись на этой гонке как за ключевые этапы, так и в генеральной классификации. Вчерашний подъёмы был очень взрывным, на таком подъёме я не мог закрыть просвет до Йона. Я понимал, что мне почти невозможно будет отыграть время после разделки. Йейтс – заслуженный победитель королевского 4 этапа, так что я доволен и вторым местом на этапе до Алькасебре, и призовым местом в генеральной классификации».

 

 

Результаты Вуэльты Валенсии-2019

  

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка

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Tour of Oman

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17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

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UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • gaaga777
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    gaaga777-Фото
    его кто-то из мувистар спровоцировал. перестраивался
  • Oha
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Oha-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html
    Спасибо. Поизучаю.

    Цитата: Sm1T
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    У меня та же проблемма.Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс.В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера.А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.
    Вот и я пока жду. Уходить с Билайна не хочу - несколько причин, пакет услуг, все устраивает. Пока общаюсь с ними, пишу заявки - говорят что ситуацию мониторить и пока все так как есть. Об изменениях сообщат. Я так понимаю всем пофиг - убрали и ладно. Поизучаю конкурентов, благо их сейчас много.

    Цитата: Walther
    Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.
    Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался.
    Спасибо за направление в котором копать. Пакет ТВ каналов с функцией записи было удобно. Теперь и смотреть без Eurosport нечего.
  • VeloVelo
    Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3)
    VeloVelo-Фото

    "Астане" и болельщикам команды Поздравления!
    С Победой!

  • Sezar
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (7)
    Sezar-Фото

    Как по мне базово он отстает от обоих. Но пока он может быть сильнее на 3 недельных гонках.. и то ситуативно. Портос короче:).

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Улётный финиш, Грёневеген напомнил былого Кэва, так мощно выстрел из 5-6 места и взял этап как и обещал/хотел. А Мезгец мог и сам брать этап (все ведь бросились за Алексом и Маттео), но не поверил в себя.

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Вроде все целые после падения? Я не понял кто спровоцировал, академия?

    Мне тоже кажется что упал первым кто то из синих, но не факт что из них. Толкового повтора и не было, все сосредоточились на том, как Дилан вылетает и берёт победу)

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Двойной успех Астаны kaz Тройной успех Испании (вот орги то рады) esp

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html
  • Walther
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Walther-Фото
    Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.
    Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался.
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Вальверде красавчик...в его то годы.
  • Sm1T
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    У меня та же проблемма. Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс. В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера. А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.

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Amund Grondahl Jansen (Team Jumbo - Visma)

Joris Nieuwenhuis (Team Sunweb)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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