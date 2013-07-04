Вуэльта Валенсии-2019. Йон Исагирре выигрывает общий зачет

gaaga777

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13) его кто-то из мувистар спровоцировал. перестраивался

Oha

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13) Цитата: Astanaforever Цитата: Oha Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон? Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html



Цитата: Sm1T Цитата: Oha Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон? У меня та же проблемма.Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс.В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера.А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц. У меня та же проблемма.Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс.В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера.А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.



Цитата: Walther Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.

Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался. Спасибо за направление в котором копать. Пакет ТВ каналов с функцией записи было удобно. Теперь и смотреть без Eurosport нечего. Спасибо. Поизучаю.Вот и я пока жду. Уходить с Билайна не хочу - несколько причин, пакет услуг, все устраивает. Пока общаюсь с ними, пишу заявки - говорят что ситуацию мониторить и пока все так как есть. Об изменениях сообщат. Я так понимаю всем пофиг - убрали и ладно. Поизучаю конкурентов, благо их сейчас много.Спасибо за направление в котором копать. Пакет ТВ каналов с функцией записи было удобно. Теперь и смотреть без Eurosport нечего.

VeloVelo

Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3) "Астане" и болельщикам команды Поздравления!

С Победой!

Sezar

Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (7) Как по мне базово он отстает от обоих. Но пока он может быть сильнее на 3 недельных гонках.. и то ситуативно. Портос короче:).

EL-Fenomeno

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13) Улётный финиш, Грёневеген напомнил былого Кэва, так мощно выстрел из 5-6 места и взял этап как и обещал/хотел. А Мезгец мог и сам брать этап (все ведь бросились за Алексом и Маттео), но не поверил в себя. Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Вроде все целые после падения? Я не понял кто спровоцировал, академия?

Мне тоже кажется что упал первым кто то из синих, но не факт что из них. Толкового повтора и не было, все сосредоточились на том, как Дилан вылетает и берёт победу) Мне тоже кажется что упал первым кто то из синих, но не факт что из них. Толкового повтора и не было, все сосредоточились на том, как Дилан вылетает и берёт победу)

EL-Fenomeno

Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3) Двойной успех Астаны Тройной успех Испании (вот орги то рады)

Astanaforever

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13) Цитата: Oha Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон? Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html

Walther

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13) Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.

Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался.

Astanaforever

Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3) Вальверде красавчик...в его то годы.

Sm1T

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13) Цитата: Oha Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон? У меня та же проблемма. Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс. В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера. А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц. У меня та же проблемма. Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс. В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера. А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.