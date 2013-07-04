Вуэльта Валенсии-2019. Йон Исагирре выигрывает общий зачет

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:01
Вуэльта Валенсии. Йон Исагирре выигрывает общий зачет, Пельо Бильбао 3-й, «Астана» - лучшая команда
Команда «Астана» успешно завершила свою первую в 2019 году европейскую гонку, записав на свой счет дебютную победу в новом сезоне. На испанской многодневке «Вуэльта Валенсии», завершившейся сегодня, «Астана» делегировала сразу двух гонщиков на финальный подиум: Йон Исагирре стал итоговым победителем гонки, а Пельо Бильбао занял третье призовое место.
Кроме этого, казахстанская команда одержала победу в общекомандной классификации испанской многодневки.
Photo credit: © Tim De Waele/Getty Images
- Я очень рад своей победе, но, я должен сказать, что это командный успех, не только мой. Мы проехали эту гонку очень здорово, как единая команда, и в каждый момент гонки я ощущал поддержку своих товарищей по команде. Мы смогли взять от этой гонки практически максимум: моя победа в общем зачете, третье место Пельо Бильбао и общекомандный успех «Астаны». Фантастика! Я начал этот сезон с целью выиграть хотя бы одну гонку, и уже в Валенсии у меня это получилось. Кроме того, я испытываю особенные чувства оттого, что победил в майке «Астаны», я горжусь этим, - сказал Йон Исагирре.
- Я думаю, что лучшее начало сезона трудно себе представить. Я доволен собственным результатом и, конечно, я рад за Йона Исагирре, который одержал победу. Мой результат в этой гонке доказывает, что я очень хорошо поработал в течение межсезонья. Вместе с командой мы провели два очень продуктивных тренировочных сбора в декабре и январе, где был выполнен огромный объем работы вместе с нашими тренерами и велоинженерами. Сейчас, на «Вуэльте Валенсии» вся проделанная работа дает свои первые плоды. После такого мощного старта я надеюсь продолжить двигаться вперед и на следующих гонках, - сказал Пельо Бильбао.
- Это заслуженная победа для нашей команды. Мы провели очень хорошую неделю здесь, в регионе Валенсия, и вся команда продемонстрировала очень высокий уровень. На этой гонке было очень много сильных и звездных соперников, и этот факт делает наш успех еще весомее и престижнее. Сегодняшний этап получился немного нервным из-за ветра, высокой скорости и завала в финале, но мы смогли провести его без проблем. Я очень рад нашему результату в этой гонке и хочу поздравить всю команду с успехом! – сказал Дмитрий Седун, спортивный директор команды «Астана».
Заключительный, 5-й этап «Вуэльты Валенсии» протяженностью всего 88 км, несмотря на завал на заключительном километре, ожидаемо завершился спринтом на улицах Валенсии. Голландский гонщик Дилан Груневеген стал победителем этапа, опередив норвежца Александра Кристоффа и итальянца Маттео Трентина. Гонщик «Астаны» Магнус Корт финишировал 15-м.
Итоговый подиум «Вуэльты Валенсии» выглядит следующим образом: 1-е место – Йон Исагирре, 2-е место – Алехандро Вальверде (+0.07), 3-е место – Пельо Бильбао (+0.07).
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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Oha
Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
Цитата: Astanaforever
Цитата: Oha
Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html
Спасибо. Поизучаю.
Цитата: Sm1T
Цитата: Oha
Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
У меня та же проблемма.Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс.В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера.А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.
Вот и я пока жду. Уходить с Билайна не хочу - несколько причин, пакет услуг, все устраивает. Пока общаюсь с ними, пишу заявки - говорят что ситуацию мониторить и пока все так как есть. Об изменениях сообщат. Я так понимаю всем пофиг - убрали и ладно. Поизучаю конкурентов, благо их сейчас много.
Цитата: Walther
Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.
Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался.
Спасибо за направление в котором копать. Пакет ТВ каналов с функцией записи было удобно. Теперь и смотреть без Eurosport нечего.
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EL-Fenomeno
Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
Улётный финиш, Грёневеген напомнил былого Кэва, так мощно выстрел из 5-6 места и взял этап как и обещал/хотел. А Мезгец мог и сам брать этап (все ведь бросились за Алексом и Маттео), но не поверил в себя.
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Вроде все целые после падения? Я не понял кто спровоцировал, академия?
Мне тоже кажется что упал первым кто то из синих, но не факт что из них. Толкового повтора и не было, все сосредоточились на том, как Дилан вылетает и берёт победу)
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Astanaforever
Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
Цитата: Oha
Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html
-
Walther
Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.
Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался.
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Sm1T
Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
Цитата: Oha
Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
У меня та же проблемма.
Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс.
В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский.
Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера.
А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.
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