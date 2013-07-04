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Вуэльта Валенсии-2019. Йон Исагирре выигрывает общий зачет

Вуэльта Валенсии. Йон Исагирре выигрывает общий зачет, Пельо Бильбао 3-й, «Астана» - лучшая команда

 



Команда «Астана» успешно завершила свою первую в 2019 году европейскую гонку, записав на свой счет дебютную победу в новом сезоне. На испанской многодневке «Вуэльта Валенсии», завершившейся сегодня, «Астана» делегировала сразу двух гонщиков на финальный подиум: Йон Исагирре стал итоговым победителем гонки, а Пельо Бильбао занял третье призовое место.

Кроме этого, казахстанская команда одержала победу в общекомандной классификации испанской многодневки.

 

 

Вуэльта Валенсии-2019. Йон Исагирре выигрывает общий зачет

 Photo credit: © Tim De Waele/Getty Images



- Я очень рад своей победе, но, я должен сказать, что это командный успех, не только мой. Мы проехали эту гонку очень здорово, как единая команда, и в каждый момент гонки я ощущал поддержку своих товарищей по команде. Мы смогли взять от этой гонки практически максимум: моя победа в общем зачете, третье место Пельо Бильбао и общекомандный успех «Астаны». Фантастика! Я начал этот сезон с целью выиграть хотя бы одну гонку, и уже в Валенсии у меня это получилось. Кроме того, я испытываю особенные чувства оттого, что победил в майке «Астаны», я горжусь этим, - сказал Йон Исагирре.

- Я думаю, что лучшее начало сезона трудно себе представить. Я доволен собственным результатом и, конечно, я рад за Йона Исагирре, который одержал победу. Мой результат в этой гонке доказывает, что я очень хорошо поработал в течение межсезонья. Вместе с командой мы провели два очень продуктивных тренировочных сбора в декабре и январе, где был выполнен огромный объем работы вместе с нашими тренерами и велоинженерами. Сейчас, на «Вуэльте Валенсии» вся проделанная работа дает свои первые плоды. После такого мощного старта я надеюсь продолжить двигаться вперед и на следующих гонках, - сказал Пельо Бильбао.

- Это заслуженная победа для нашей команды. Мы провели очень хорошую неделю здесь, в регионе Валенсия, и вся команда продемонстрировала очень высокий уровень. На этой гонке было очень много сильных и звездных соперников, и этот факт делает наш успех еще весомее и престижнее. Сегодняшний этап получился немного нервным из-за ветра, высокой скорости и завала в финале, но мы смогли провести его без проблем. Я очень рад нашему результату в этой гонке и хочу поздравить всю команду с успехом! – сказал Дмитрий Седун, спортивный директор команды «Астана».

Заключительный, 5-й этап «Вуэльты Валенсии» протяженностью всего 88 км, несмотря на завал на заключительном километре, ожидаемо завершился спринтом на улицах Валенсии. Голландский гонщик Дилан Груневеген стал победителем этапа, опередив норвежца Александра Кристоффа и итальянца Маттео Трентина. Гонщик «Астаны» Магнус Корт финишировал 15-м.

Итоговый подиум «Вуэльты Валенсии» выглядит следующим образом: 1-е место – Йон Исагирре, 2-е место – Алехандро Вальверде (+0.07), 3-е место – Пельо Бильбао (+0.07).

 


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Йон Исагирре Astana Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Вальверде красавчик...в его то годы.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 4.01.2015

    Двойной успех Астаны kaz Тройной успех Испании (вот орги то рады) esp

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:43 | Регистрация: 4.07.2013

    "Астане" и болельщикам команды Поздравления!
    С Победой!

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Clasica de Almeria

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Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

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UAE Tour

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Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • gaaga777
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    gaaga777-Фото
    его кто-то из мувистар спровоцировал. перестраивался
  • Oha
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Oha-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html
    Спасибо. Поизучаю.

    Цитата: Sm1T
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    У меня та же проблемма.Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс.В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера.А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.
    Вот и я пока жду. Уходить с Билайна не хочу - несколько причин, пакет услуг, все устраивает. Пока общаюсь с ними, пишу заявки - говорят что ситуацию мониторить и пока все так как есть. Об изменениях сообщат. Я так понимаю всем пофиг - убрали и ладно. Поизучаю конкурентов, благо их сейчас много.

    Цитата: Walther
    Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.
    Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался.
    Спасибо за направление в котором копать. Пакет ТВ каналов с функцией записи было удобно. Теперь и смотреть без Eurosport нечего.
  • VeloVelo
    Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3)
    VeloVelo-Фото

    "Астане" и болельщикам команды Поздравления!
    С Победой!

  • Sezar
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (7)
    Sezar-Фото

    Как по мне базово он отстает от обоих. Но пока он может быть сильнее на 3 недельных гонках.. и то ситуативно. Портос короче:).

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Улётный финиш, Грёневеген напомнил былого Кэва, так мощно выстрел из 5-6 места и взял этап как и обещал/хотел. А Мезгец мог и сам брать этап (все ведь бросились за Алексом и Маттео), но не поверил в себя.

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Вроде все целые после падения? Я не понял кто спровоцировал, академия?

    Мне тоже кажется что упал первым кто то из синих, но не факт что из них. Толкового повтора и не было, все сосредоточились на том, как Дилан вылетает и берёт победу)

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Двойной успех Астаны kaz Тройной успех Испании (вот орги то рады) esp

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    Вот здесь бесплатно.http://telego19.net/eurosport-1.html
  • Walther
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Walther-Фото
    Евроспорт плейер, если нужен только евроспорт, или edem.tv+ottplayer, если нужно много каналов хороших и разных, и будет счастье.
    Тоже было IP-tv от Билайна. Отказался.
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2019. Йон Иса ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Вальверде красавчик...в его то годы.
  • Sm1T
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 5 (13)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Oha
    Поздравляю Астану с победой!Позвольте вопрос, велобольные, не совсем по теме?Подсел я на трансляции велоспорта на Eurosport. Но случилось неприятное, мой тв-провайдер (Билайн) отключил Евроспорт совсем. И платно и бесплатно - просто расторгли договор и все. На Евроспорте говорят - пишите в Билайн, мы готовы делиться трансляциями. И даже просят долбить заявками ТВпровайдера.В Билайн говорят обратное - Евроспорт не даёт трансляцию.Понятно что вопрос финансовый и мутят обе стороны.Но что делать? Есть ли у кого схожие проблемы и как надавить на тех и других? Как им показать что и они нам нужны и мы им? Может у кого есть контакты Евроспорте.ру? Почта или телефон?
    У меня та же проблемма. Это Билайн виноват, а не Евроспорт. Они отключили все каналы холдинга Дискавери (куда входит Еврик), а до этого точно так же отключили все каналы Фокс. В общем отключили все самое хорошее, тк оно стоит своих денег. Взамен поставили какой-то мусор дешманский. Я еще немного подожду, если не исправятся то перейду на другого провайдера. А пока Евроспорт плеер через соньку4 смотрю, за 8 евро в месяц.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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