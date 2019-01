Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. Этап 3 Категория:

Дата:

Вчера, 07:20 Pocito – Pocito, 12 км, ITT 1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:13:41 2 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:00:12 3 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 4 Felix Grobschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:16 5 Winner Anacona (Col) Movistar Team 6 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 0:00:21 7 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:26 8 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 0:00:28 9 Laureano Rosas (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:00:30 10 Oscar Sevilla (Esp) Medellin 0:00:31 11 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:00:33 12 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:38 13 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:40 14 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:00:44 15 Gino Mader (Sui) Dimension Data 0:00:47 16 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting Tavira 0:00:48 17 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:49 18 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 19 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:54 20 Daniel Diaz (Arg) Municipalidad de Pocito 0:00:56 21 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:00 22 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 0:01:06 23 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:01:07 24 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 0:01:09 25 Ricardo Escuela (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 26 Giovanni Visconti (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:01:10 27 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:01:12 28 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 29 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 30 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep 0:01:13 31 Tiago Machado (Por) Sporting Tavira 0:01:14 32 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:01:15 33 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 34 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:01:16 35 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:17 36 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:01:20 37 Alejandro Osorio (Col) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 0:01:21 38 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:01:22 39 Enzo Moyano (Arg) Municipalidad de Pocito 0:01:23 40 Ignacio Prado (Mex) Mexico 0:01:24 41 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:01:25 42 Alejandro Marque (Esp) Sporting Tavira 43 Fabio Duarte (Col) Medellin 44 Nicola Toffali (Ita) Sporting Tavira 0:01:26 45 Danilo Wyss (Sui) Dimension Data 0:01:27 46 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:01:28 47 Jose Martinez (Arg) Argentina 0:01:30 48 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 49 Robigzon Oyola (Col) Medellin 0:01:32 50 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 51 Mauricio Graziani (Arg) Municipalidad de Rawson 0:01:33 52 Sebastian Castaño (Col) Beltramitsa Hoppla PF 0:01:35 53 Magno Do Prado (Bra) Brasil 0:01:36 54 Ruben Ramos (Arg) Argentina 55 Cesar Paredes (Col) Medellin 0:01:37 56 Leandro Messineo (Arg) Asociacon Civil Mardan 57 Dayer Quintana (Col) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:01:39 58 Cristhian Montoya (Col) Medellin 59 Antonio Cabrera (Chi) Chile 60 Maximiliano Navarrete (Arg) Argentina 0:01:40 61 Alonso Gamero (Per) Peru 0:01:43 62 Lauro Cesar Mouro (Bra) Brasil 0:01:44 63 Imerio Cima (Ita) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 0:01:46 64 Miguel Florez (Col) Androni Giacattoli-Sidermec 0:01:47 65 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:01:48 66 Rene Corella (Mex) Start Cycling Team 0:01:49 67 Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacon Civil Mardan 68 Luis Villalobos (Mex) Mexico 0:01:50 69 Nelson Soto (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:51 70 Weimar Roldan (Col) Medellin 0:01:54 71 Jairo Rios (Arg) Argentina 72 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermac 0:01:55 73 Matus Stocek (Svk) Beltramitsa Hoppla PF 74 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:01:56 75 André Gonzáles (Per) Peru 0:01:57 76 Ricardo Paredes (Chi) Chile 77 Felipe Peñaloza (Chi) Chile 0:01:58 78 Efren Santos (Mex) Mexico 0:02:00 79 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 80 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:02:03 81 Renato Tapia (Per) Peru 82 Juan Melivillo (Arg) Municipalidad de Pocito 0:02:04 83 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 84 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:02:05 85 Eduardo Corte (Mex) Mexico 0:02:09 86 Jose Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito 87 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:02:10 88 Nahuel Soares (Uru) Uruguay 0:02:11 89 Ottavio Dotti (Ita) Beltramitsa Hoppla PF 0:02:12 90 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:02:13 91 Simone Velasco (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:02:14 92 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:02:15 93 Freddy Gonzales (Bol) Start Cycling Team 0:02:16 94 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:02:17 95 Ruben Acosta (Col) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 96 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera 97 Damiano Cima (Ita) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 98 Andre Gohr (Bra) Brasil 0:02:18 99 Royner Navarro (Per) Peru 0:02:19 100 Robert Mendez (Uru) Uruguay 101 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 0:02:20 102 Orlando Garibay (Mex) Mexico 103 Ruben) Rojas (Arg) Municipalidad de Pocito 0:02:24 104 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:02:25 105 Tommaso Bramati (Ita) Biesse Carrera 106 Wilson Pena (Col) Beltramitsa Hoppla PF 107 Emilio Perez (Cub) Cuba 108 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 0:02:27 109 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:28 110 Jon Irisarri (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:29 111 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 0:02:33 112 Ivan Santaromita (Ita) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 113 Dario Diaz (Arg) Asociacon Civil Mardan 114 Gabriel Juarez (Arg) Municipalidad de Rawson 0:02:34 115 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 116 Miguel Alvarez (Mex) Mexico 0:02:35 117 Felix Nodarse (Cub) Cuba 0:02:36 118 José Mendes (Por) Sporting Tavira 119 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:02:37 120 Alain Quispe (Per) Peru 0:02:38 121 Manuel Belletti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:02:40 122 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 123 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:02:42 124 Raul Colombo (Ita) Biesse Carrera 125 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltramitsa Hoppla PF 0:02:43 126 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 0:02:45 127 Ignacio Espinoza (Chi) Start Cycling Team 0:02:46 128 Oscar Bazan (Arg) Start Cycling Team 0:02:47 129 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 0:02:48 130 Alessandro Ferreira (Bra) Brasil 131 Edoardo Zardini (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:02:50 132 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera 133 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:02:51 134 Luca Pacioni (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:02:54 135 Leandro Velardez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:02:56 136 Yans Carlos Arias (Cub) Cuba 0:02:58 137 Diego Ferryra (Chi) Chile 0:02:59 138 Adrian Richeze (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:03:01 139 Bernardo Leon (Bol) Start Cycling Team 0:03:03 140 Francisco Monte (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:03:04 141 Edison Bravo (Chi) Chile 0:03:05 142 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito 0:03:08 143 Emiliano Contreras (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:03:10 144 Luciano Montivero (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:03:11 145 Luiz Morosini (Bra) Brasil 0:03:12 146 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting Tavira 0:03:15 147 Matteo Furlan (Ita) Beltramitsa Hoppla PF 0:03:19 148 Sergio J. Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson 149 Cesar Garate (Per) Peru 0:03:21 150 Eduardo Villanueva (Arg) Start Cycling Team 151 Guillermo Brunetta (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:03:24 152 Higiño Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson 0:03:28 153 Diego Rodriguez (Uru) Uruguay 0:03:34 154 Diego Jamen (Uru) Uruguay 0:03:35 155 Oscar Gomez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:03:45 156 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:54 157 Alejandro Parra (Cub) Cuba 0:03:56 158 Victor Arroyo (Arg) Argentina 0:04:04 159 Agustin Fraysse (Arg) Argentina 0:04:11 160 Cristopher Mansilla (Chi) Chile 0:04:30 161 Sebastian Cianci (Arg) Argentina 0:04:57 Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 7:15:16 2 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 0:00:18 3 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:00:22 4 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 5 Felix Grobschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:26 6 Winner Anacona (Col) Movistar Team 7 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:32 8 Laureano Rosas (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:00:40 9 Oscar Sevilla (Esp) Medellin 0:00:41 10 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:44 11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:48 12 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:00:54 13 Gino Mader (Sui) Dimension Data 0:00:57 14 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting Tavira 0:00:58 15 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:59 16 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:01:01 17 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:01:04 18 Daniel Diaz (Arg) Municipalidad de Pocito 0:01:06 19 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:10 20 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:01:17 21 Ricardo Escuela (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:01:19 22 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:01:22 23 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:01:26 24 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:27 25 Enzo Moyano (Arg) Municipalidad de Pocito 0:01:33 26 Danilo Wyss (Sui) Dimension Data 0:01:37 27 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:01:38 28 Tiago Machado (Por) Sporting Tavira 0:01:40 29 Mauricio Graziani (Arg) Municipalidad de Rawson 0:01:43 30 Sebastian Castaño (Col) Beltramitsa Hoppla PF 0:01:45 31 Ruben Ramos (Arg) Argentina 0:01:46 32 Cesar Paredes (Col) Medellin 0:01:47 33 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:01:48 34 Alejandro Osorio (Col) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 35 Alonso Gamero (Per) Peru 0:01:52 36 Miguel Florez (Col) Androni Giacattoli-Sidermec 0:01:57 37 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:02:04 38 Cristhian Montoya (Col) Medellin 0:02:07 39 Fabio Duarte (Col) Medellin 0:02:17 40 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:02:23 41 Ruben Acosta (Col) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 0:02:27 42 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:28 43 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 0:02:30 44 Robigzon Oyola (Col) Medellin 0:02:31 45 Ruben) Rojas (Arg) Municipalidad de Pocito 0:02:34 46 Leandro Messineo (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:02:36 47 Alejandro Marque (Esp) Sporting Tavira 0:02:39 48 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:02:40 49 Luis Villalobos (Mex) Mexico 0:02:42 50 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 0:02:43 51 André Gonzáles (Per) Peru 0:02:49 52 Dayer Quintana (Col) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:02:53 53 Eduardo Corte (Mex) Mexico 0:02:57 54 Ottavio Dotti (Ita) Beltramitsa Hoppla PF 0:03:04 55 Nelson Soto (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:05 56 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:03:08 57 Lauro Cesar Mouro (Bra) Brasil 0:03:15 58 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 59 Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:03:20 60 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 0:03:25 61 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:03:29 62 Orlando Garibay (Mex) Mexico 0:03:34 63 Renato Tapia (Per) Peru 64 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltramitsa Hoppla PF 0:03:35 65 Jon Irisarri (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:43 66 Ricardo Paredes (Chi) Chile 0:03:46 67 Gabriel Juarez (Arg) Municipalidad de Rawson 0:03:48 68 Royner Navarro (Per) Peru 0:03:50 69 Maximiliano Navarrete (Arg) Argentina 0:03:51 70 Matus Stocek (Svk) Beltramitsa Hoppla PF 0:03:54 71 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:04:04 72 Weimar Roldan (Col) Medellin 0:04:10 73 Miguel Alvarez (Mex) Mexico 0:04:14 74 Giovanni Visconti (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:04:24 75 Jose Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito 0:04:25 76 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep 0:04:27 77 Oscar Bazan (Arg) Start Cycling Team 0:04:36 78 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 0:04:39 79 Nicola Toffali (Ita) Sporting Tavira 0:04:40 80 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:04:46 81 Magno Do Prado (Bra) Brasil 0:04:50 82 Antonio Cabrera (Chi) Chile 0:04:53 83 Imerio Cima (Ita) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 0:05:00 84 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:05:06 85 Damiano Cima (Ita) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 86 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermac 0:05:09 87 Felix Nodarse (Cub) Cuba 0:05:25 88 Cesar Garate (Per) Peru 0:05:29 89 Felipe Peñaloza (Chi) Chile 0:05:39 90 Matteo Furlan (Ita) Beltramitsa Hoppla PF 91 Efren Santos (Mex) Mexico 0:05:41 92 Ignacio Espinoza (Chi) Start Cycling Team 0:05:43 93 Oscar Gomez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:05:44 94 Juan Melivillo (Arg) Municipalidad de Pocito 0:05:45 95 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 0:05:49 96 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:05:50 97 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:05:53 98 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 99 Wilson Pena (Col) Beltramitsa Hoppla PF 0:06:23 100 Luiz Morosini (Bra) Brasil 0:06:26 101 Rene Corella (Mex) Start Cycling Team 0:06:27 102 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 103 Jairo Rios (Arg) Argentina 0:06:32 104 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:06:43 105 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:06:51 106 Freddy Gonzales (Bol) Start Cycling Team 0:06:54 107 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:07:04 108 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 0:07:05 109 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:07:17 110 Ignacio Prado (Mex) Mexico 0:07:31 111 Francisco Monte (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:07:42 112 Luciano Montivero (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:07:58 113 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:08:09 114 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 0:08:25 115 Dario Diaz (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:08:40 116 Alain Quispe (Per) Peru 0:08:45 117 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:08:49 118 Edoardo Zardini (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:08:57 119 Yans Carlos Arias (Cub) Cuba 0:09:05 120 Adrian Richeze (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:09:08 121 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito 0:09:15 122 Leandro Velardez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:09:24 123 Higiño Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson 0:09:27 124 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:09:36 125 Diego Rodriguez (Uru) Uruguay 0:09:41 126 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:09:43 127 Ivan Santaromita (Ita) Nippo Vinia-Fantini-Faiz 0:09:51 128 Alejandro Parra (Cub) Cuba 0:10:03 129 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:10:40 130 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:10:47 131 Sergio J. Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson 0:10:50 132 Simone Velasco (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:11:01 133 Andre Gohr (Bra) Brasil 0:11:03 134 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:06 135 Robert Mendez (Uru) Uruguay 136 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:11:21 137 Diego Ferryra (Chi) Chile 0:11:46 138 Jose Martinez (Arg) Argentina 0:12:14 139 Nahuel Soares (Uru) Uruguay 0:12:53 140 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera 0:12:59 141 Tommaso Bramati (Ita) Biesse Carrera 0:13:07 142 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:10 143 Luca Pacioni (Ita) Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 0:13:36 144 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera 0:13:59 145 Guillermo Brunetta (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:14:06 146 Manuel Belletti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:16:39 147 José Mendes (Por) Sporting Tavira 0:17:15 148 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 0:17:27 149 Bernardo Leon (Bol) Start Cycling Team 0:17:42 150 Emiliano Contreras (Arg) Asociacon Civil Mardan 0:17:48 151 Raul Colombo (Ita) Biesse Carrera 0:21:09 152 Eduardo Villanueva (Arg) Start Cycling Team 0:22:18 153 Diego Jamen (Uru) Uruguay 0:22:32 154 Victor Arroyo (Arg) Argentina 0:23:35 155 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting Tavira 0:24:49 156 Alessandro Ferreira (Bra) Brasil 0:25:37 157 Edison Bravo (Chi) Chile 0:36:49 158 Emilio Perez (Cub) Cuba 0:45:22 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка ITT разделка индивидуальная гонка на время



