 Алехандро Вальверде – чемпион мира-2018 в групповой гонке

Алехандро Вальверде поднялся на высшую ступень подиума в групповой гонке чемпионата мира-2018 в Инсбруке

122-я победа 38-летнего испанского гонщика Алехандро Вальверде стала самой значимой в его карьере. Впервые он стал призёром чемпионата мира в групповой гонке в 2003 году, взяв тогда серебряную медаль. Он повторил успех в 2005, затем четырежды становился бронзовым призёром. И вот через 15 лет Алехандро Вальверде, наконец, поднялся на высшую ступень подиума, став чемпионом мира-2018 в групповой гонке.

Он вошёл в пятёрку самых возрастных гонщиков в истории велоспорта, побеждавших в групповой гонке чемпионата мира наряду с Фаусто Коппи (33 года), Марио Чипполлини (35 лет), Станом Окерсом (35 лет) и Йопом Зутемельком (38 лет).

Победитель Вуэльты Испании, четырёхкратный победитель классики Льеж-Бастонь-Льеж, пятикратный победитель Флеш Валлонь, двукратный победитель Классики Сан-Себастьяна, трёхкратный победитель Вуэльты Каталонии, двукратный победитель Критериума Дофине, победитель Тура Страны Басков и 15 этапов Гран-туров, он также стал седьмым в истории велоспорта гонщиком (после Андре Дарригада (Andre Darrigade), Тео Мидделькампа (Theo Middelkamp), Ферди Кюблера (Ferdi Kubler), Феличе Джимонди (Felice Gimondi), Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni) и Морено Аржентина (Moreno Argentin), обладающих всеми тремя медалями чемпионата мира.

К тому же свою победу Алехандро Вальверде одержал через 15 месяцев после сложного перелома, полученного в результате падения на 1-м этапе Тур де Франс-2017.

Лидер сборной Испании, Алехандро Вальверде вышел в гонке вперёд именно тогда, когда начались решающие атаки на финальном 3-км подъёме за 10 км до финиша. Лишь семеро гонщиков остались впереди на этом подъёме – Михаэль Вальгрен, Жулиан Алафилипп, Роман Барде, Тибо Пино, Джанни Москон, Майкл Вудс и Алехандро Вальверде. Алафилипп и Москон не смогли выдержать скорость этой группы.

Атака Майкла Вудса сформировала решающий отрыв дня, который за 1,5 км до финиша добрал голландский гонщик Том Дюмулин. Но Вальверде, начавший спринт с первой позиции, не дал себя обойти соперникам.

Первой гонкой Алехандро Вальверде в радужной майке чемпиона мира-2018 станет классика Ломбардия, которая пройдёт 13 октбяря.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Алехандро Вальверде: «Не могу поверить. Я так долго боролся за эту победу. Это моя самая крупная победе в карьере, к которой шёл все эти годы. Я так часто оставался совсем близко от неё, так много раз. У меня было шесть медалей, но ни одной золотой. Даже подумал, что никогда не смогу стать чемпионом мира.

Много раз размышлял, но пришёл к выводу, что победа на чемпионате никогда не была для меня навязчивой идеей. Я просто всегда ставил задачу проехать чемпионат хорошо, понимая, что выиграть трудно, а ещё сложнее добиться победы, когда являешься одним из фаворитов. Я почти сдался перед этими фактами, но сегодня всё сошлось – мы прекрасно проехали командой, погода была отличной, что очень помогло нам. Всё, о чём мог только мечтать, стало явью. Я думаю о семье, о тех, кто всегда поддерживал меня, о всех, кто за меня рад. Даже многие мои соперники подходили меня поздравить после финиша. Всем вам спасибо.

Прежде всего, хочу поблагодарить моих товарищей по сборной Испании за их потрясающую работу. Они помогли мне не потерять спокойствия, все они много сделали ради этого успеха. Думаю, нам очень помог тренировочный лагерь в Сьерра-Неваде, который мы провели на прошлой неделе. Мы смогли создать прочные взаимоотношения, стать семьёй, что повлияло на то, как мы вели гонку. Все были предельно сконцентрированы в каждый момент гонки. Моя работа заключалась в том, чтобы «просто» быть в нужное время в нужном месте, найти момент, когда я смог бы атаковать, спринтовать и выиграть. Остальное для меня сделала команда. Я знал, что не могу их разочаровать, что должен отдать всё ради них.

Когда увидел, что Дюмулин приехал и сел за нами, подумал, что кто-то из нас потеряет медаль, потому что это был ещё один сильный соперник. С ним сложно бороться, потому что он может застать врасплох атакой издалека.

Конечно, я бы предпочёл находиться перед на второй или третьей позиции, чтобы контролировать моих соперников. Но я шёл первым, просто решил не останавливаться, лишь слегка сбавил скорость, чтобы сберечь что-то в ногах для финального спринта.

Спринт был очень долгим. Мне пришлось взять на себя полную ответственность, когда увидел, что они ничего не предпринимают. Я контролировал реакцию соперников до самого финишных баннеров. За 350 м подумал, что пора, что надо атаковать и не ждать, как это сделает кто-то ещё. Я взглянул на них из-под седла, видел, что они рядом, но не смогут меня обойти.

Потом меня захлестнули эмоции, я заплакал, потому что стал чемпионом мира.

Все результаты после падения в Дюссельдорфе на Тур де Франс считаю настоящим подарком. Я боялся, что мне придётся закончить карьеру. Не был уверен, что восстановлюсь, но я смог вернуться в гонки в хорошей форме.

Я так горжусь, что буду носить эту майку следующие двенадцать месяцев. Саган сказал мне, что он очень рад моей победе. Если не он сам выиграл её, то ему хотелось передать эстафету мне, как следующему чемпиону. Думаю, моей первой гонкой в радужной майке будет Ломбардия».