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Сэм Беннетт – победитель 6 этапа, Эдуард Прадес – победитель Тура Турции-2018

Сэм Беннетт делает хет-трик, Эдуард Прадес побеждает в  общем зачёте Тура Турции-2018

 

 

  27-летний ирландский гонщик команды Bora – hansgrohe Сэм Беннетт сделал хет-трик, выиграв три этапа Тура Турции-2018. На финальном, 6-м этапе Беннетт атаковал в одиночку за километр до финиша и удержал просвет, отпраздновав седьмую в карьере победу на этапах Тура Турции.

Финальный этап определил и победителя общего зачёта Тура Турции-2018.

 

31-летний испанский гонщик проконтинентальной команды Euskadi – Murias Эдуард Прадес (Eduard Prades) сумел подняться на первое место в генеральной классификации, финишировав вторым на этапе.

 

Сэм Беннетт – победитель 6 этапа, Эдуард Прадес – победитель Тура Турции-2018

 Photo © Brian Hodes / VeloImages

 

   Сэм Беннетт: «Прежде всего, благодарю ребят команды Bora – hansgrohe за их потрясающую работу. Вся команда держалась вместе, чтобы вывезти меня для атаки. Гонщики топ-10 генеральной классификации шли очень плотно по времени, поэтому мне надо было выбрать момент, чтобы уехать. Атака удалась, нога шла. Я оглянулся посмотреть, были ли рядом гонщики Trek-Segafredo или Quick Step Floors, но их не было. Так что я атаковал на последнем повороте. Этот финиш я очень хорошо знал, поехал в подъём так быстро, как только мог.

 

  С таким финишем как сегодня, думаю, эта победа из всех , что здесь одержал, нравится мне больше всего.  Великолепно, что получилось так завершить сезон. Мне очень хочется поехать лидером на Париж-Ниццу и Джиро д’Италия. В следующие недели мы с командой обсудим и выстроим планы на предстоящий сезон».

 

 

 

 Photo © Brian Hodes / VeloImages

 

  Эдуард Прадес: «Глядя на генеральную классификацию, мы считали победу почти невозможной. Но я отлично знал финиш 6 этапа, мне он нравился. Поэтому я подумал, что у меня может получиться, если я буду на правильной позиции. Мне удалось сесть на колесо на подъёме, и я сберёг силы. Я знал, что мне надо следить за Нэйтаном Хаасом, но на подъёме моя позиция была лучше, чем у него. Я смог его обойти. То, что на Вуэльте Испании я финишировал 4-м на 7-м этапе, помогло мне стать увереннее в себе. Здесь, на Туре Турции, моим единственным шансом был 4-й этап, а благодаря тому, что я всю неделю держался на хорошей позиции, сегодня у меня появилась возможность.

 

Этот сезон был великолепным и у меня, и у команды. Конечно, победа - лучший вариант завершения сезона».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Турции-2018

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Эдуард Прадес Euskadi Basque Country - Murias Bora - Hansgrohe Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    rude_rider-Фото
    Молодцы..жить надо тоже для себя а не только работа работа и работа
  • VeloVelo
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Бабло опять же поднимут )

  • VeloVelo
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Юра, а куда им спешить? Два друга едут в удовольствие,
    отдыхают от гонок и тренировок )
    Заодно пропагандируют путешествие на велике по Европе. Что тут говорить - Красавцы! Зачет )

  • VeloVelo
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    VeloVelo-Фото

    Что-то, видимо, пошло не так. Бывает. Ну ничего, у Леши еще будут шансы.

  • Крайний
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    Крайний-Фото

    Чёт долго. acute Стандартный лимит BRM-ACP на 1200 - 90часов. Независимо от рельефа. Желающие могут погуглить фото типичного рандоннера. Кому лень, это мужчина зрелого возраста, с брюшком и лысиной. biggrin

    Бреветчикам пламенный привет.

     

    Думается, многим гонцам может пойти на пользу поездить бреветы 1200 и больше. Для поднятия боевого духа.aggressive

     

  • Бакеша
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    Бакеша-Фото
    Обидно, мля
  • Николай Н.
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    Николай Н.-Фото

    Время одинаковое, а по местам есть разница. Я такого результата ещё не видал. Был 2 ск. разница и 1 ск. А вот так, конечно обидно проиграть.

  • kwwk
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    kwwk-Фото
    Конечно молодец, но испанец боролся за большее.
  • Бакеша
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    Бакеша-Фото
    Эх, жаль... Алексей, всеравно молодец!
  • Серафим
    Ломбардия-2018. Результаты (17)
    Серафим-Фото
    Ломбардию проводят по субботам, в отличии от большинства классик. Я, например, очень рад этому, на воскресенье выпадает часто масса каких-то незаконченных дел.

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