Сэм Беннетт – победитель 6 этапа, Эдуард Прадес – победитель Тура Турции-2018

Сэм Беннетт делает хет-трик, Эдуард Прадес побеждает в общем зачёте Тура Турции-2018

27-летний ирландский гонщик команды Bora – hansgrohe Сэм Беннетт сделал хет-трик, выиграв три этапа Тура Турции-2018. На финальном, 6-м этапе Беннетт атаковал в одиночку за километр до финиша и удержал просвет, отпраздновав седьмую в карьере победу на этапах Тура Турции.

Финальный этап определил и победителя общего зачёта Тура Турции-2018.

31-летний испанский гонщик проконтинентальной команды Euskadi – Murias Эдуард Прадес (Eduard Prades) сумел подняться на первое место в генеральной классификации, финишировав вторым на этапе.

Photo © Brian Hodes / VeloImages

Сэм Беннетт: «Прежде всего, благодарю ребят команды Bora – hansgrohe за их потрясающую работу. Вся команда держалась вместе, чтобы вывезти меня для атаки. Гонщики топ-10 генеральной классификации шли очень плотно по времени, поэтому мне надо было выбрать момент, чтобы уехать. Атака удалась, нога шла. Я оглянулся посмотреть, были ли рядом гонщики Trek-Segafredo или Quick Step Floors, но их не было. Так что я атаковал на последнем повороте. Этот финиш я очень хорошо знал, поехал в подъём так быстро, как только мог.

С таким финишем как сегодня, думаю, эта победа из всех , что здесь одержал, нравится мне больше всего. Великолепно, что получилось так завершить сезон. Мне очень хочется поехать лидером на Париж-Ниццу и Джиро д’Италия. В следующие недели мы с командой обсудим и выстроим планы на предстоящий сезон».

Photo © Brian Hodes / VeloImages

Эдуард Прадес: «Глядя на генеральную классификацию, мы считали победу почти невозможной. Но я отлично знал финиш 6 этапа, мне он нравился. Поэтому я подумал, что у меня может получиться, если я буду на правильной позиции. Мне удалось сесть на колесо на подъёме, и я сберёг силы. Я знал, что мне надо следить за Нэйтаном Хаасом, но на подъёме моя позиция была лучше, чем у него. Я смог его обойти. То, что на Вуэльте Испании я финишировал 4-м на 7-м этапе, помогло мне стать увереннее в себе. Здесь, на Туре Турции, моим единственным шансом был 4-й этап, а благодаря тому, что я всю неделю держался на хорошей позиции, сегодня у меня появилась возможность.

Этот сезон был великолепным и у меня, и у команды. Конечно, победа - лучший вариант завершения сезона».