Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Тура Турции-2018

Дубль Сэма Беннетта на Туре Турции-2018

Ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт вновь не оставил соперникам шанса, выиграв второй подряд этап Тура Турции-2018. В спринте, которым закончился 3-й этап гонки, главным соперником Сэма Беннетта вновь стал гонщик команды Quick Step Floors Максимилиано Ричезе, финишировавший вторым. Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo) замкнул на этапе тройку сильнейших.

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Сэм Беннетт: «На двух подъёмах этапа чувствовал себя не слишком хорошо, но команда меня защитила, я оставался на хорошей позиции. Благодаря команде мне пришлось приложить усилия и продавливать лишь за 500 м до вершины подъёма. Встречный ветер, что ещё больше усложнило прохождение этого участка ,и мы потеряли нескольких ребят, но они вернулись на длинном спуске.

В этом году финальная прямая оказалась не такой протяжённой. Мне удалось отсидеться, я держался рядом с Trek-Segafredo и Quick Step Floors. На последних 500 метрах я просто высмотрел колесо, а когда осталось 230 м, увидел, что гонщики Quick Step Floors колебались в нерешительности. Тогда я просто выпрыгнул и ускорился, увидел отметку 100 м и продолжил удерживать скорость. К счастью, у меня отлично шла нога.

Сейчас я почти на 2 кг тяжелее, чем в прошлом году, но чувствую себя сильнее. Тренировки мне очень помогли. На финише я стал мощнее. Это сработало в мою пользу, потому что ребята Quick Step Floors изменили тактику, бросив вызов моей скорости. Но я чувствовал себя хорошо.

Я приехал сюда за победой. Это не высокомерие, но я поставил высокую планку, и хочу выиграть больше этапов.

Завтра, возможно, победить не получится, но гора не слишком длинная, а в конце короткий подъём. У меня в запасе несколько секунд в генеральной классификации. Возможно, могу позволить потерять немного времени, но всё равно останусь высоко в общем зачёте. Мы с командой обсудим план действий, у нас есть несколько вариантов в борьбе за генеральную классификацию. Не могу быть слишком жадным".

Максимилиано Ричезе: «Альваро – не горняк, мы знали, что сегодня в финале ему будет тяжело. Команда планировала вывезти меня на хорошую позицию. Наш развоз получился почти идеальным, я ждал последних двухсот метров, чтобы сесть за Беннеттом после поворота. Я был близко, но он слишком быстр, мне не удалось сесть ему на колесо. Завтра этап горняков, но мы хотим выиграть ещё один этап, конечно, будем стараться».

Джон Дегенкольб: «Сегодня последние километры были очень тяжёлыми. Я знал, что если мы хотим использовать шанс, я должен потерпеть на двух подъёмах. На вершине я потерял контакт, но команда великолепно вернула меня назад. Они блестяще работали весь день. С каждым днём гонки чувствую себя сильнее. Я почти справился со своей простудой, так что всё хорошо. Послезавтра, надеюсь, мы снова попробуем побороться за победу на этапе. Завтра команда будет работать на Кьеле Рейнена, чтобы дать ему шанс в общем зачёте».