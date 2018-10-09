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Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Тура Турции-2018

Дубль Сэма Беннетта на Туре Турции-2018

 

 

  Ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт вновь не оставил соперникам шанса, выиграв второй подряд этап Тура Турции-2018. В спринте, которым закончился 3-й этап гонки, главным соперником Сэма Беннетта вновь стал гонщик команды Quick Step Floors Максимилиано Ричезе, финишировавший вторым. Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo) замкнул на этапе тройку сильнейших.

 

 

 

 

Photo ©  Brian Hodes / VeloImages

 

 

  Сэм Беннетт: «На двух подъёмах этапа чувствовал себя не слишком хорошо, но команда меня защитила, я оставался на хорошей позиции. Благодаря команде мне пришлось приложить усилия и продавливать лишь за 500 м до вершины подъёма.  Встречный ветер, что ещё больше усложнило прохождение этого участка ,и мы потеряли нескольких ребят, но они вернулись на длинном спуске.

 

  В этом году финальная прямая оказалась не такой протяжённой. Мне удалось отсидеться, я держался рядом с Trek-Segafredo и Quick Step Floors. На последних 500 метрах я просто высмотрел колесо, а когда осталось 230 м, увидел, что гонщики Quick Step Floors колебались в нерешительности. Тогда я просто выпрыгнул и ускорился, увидел отметку 100 м и продолжил удерживать скорость. К счастью, у меня отлично шла нога.

 

  Сейчас я почти на 2 кг тяжелее, чем в прошлом году, но чувствую себя сильнее. Тренировки мне очень помогли. На финише я стал мощнее. Это сработало в мою пользу, потому что ребята Quick Step Floors изменили тактику, бросив вызов моей скорости. Но я чувствовал себя хорошо.

 

Я приехал сюда за победой. Это не высокомерие, но я поставил высокую планку, и хочу выиграть больше этапов.

 

  Завтра, возможно, победить не получится, но гора не слишком длинная, а в конце короткий подъём. У меня в запасе несколько секунд в генеральной классификации. Возможно, могу позволить потерять немного времени, но всё равно останусь высоко в общем зачёте. Мы с командой обсудим план действий, у нас есть несколько вариантов в борьбе за генеральную классификацию. Не могу быть слишком жадным".

 

  Максимилиано Ричезе: «Альваро – не горняк, мы знали, что сегодня в финале ему будет тяжело. Команда планировала вывезти меня на хорошую позицию. Наш развоз получился почти идеальным, я ждал последних двухсот метров, чтобы сесть за Беннеттом после поворота. Я был близко, но он слишком быстр, мне не удалось сесть ему на колесо. Завтра этап горняков, но мы хотим выиграть ещё один этап, конечно, будем стараться».

 

  Джон Дегенкольб: «Сегодня последние километры были очень тяжёлыми. Я знал, что если мы хотим использовать шанс, я должен потерпеть на двух подъёмах. На вершине я потерял контакт, но команда великолепно вернула меня назад. Они блестяще работали весь день. С каждым днём гонки чувствую себя сильнее. Я почти справился со своей простудой, так что всё хорошо. Послезавтра, надеюсь, мы снова попробуем побороться за победу на этапе. Завтра команда будет работать на Кьеле Рейнена, чтобы дать ему шанс в общем зачёте».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Турции-2018

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Теги к статье: Сэм Беннетт Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Starch27
    Милан - Турин-2018 (19)
    Starch27-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: VeloVelo
     
    Он целеноправлено подбил Лопеса, несколько раз просмотрел видео.FDJ поступили непорядочно. Лопес 100% брал этап.

    Всемирный заговор против Астаны

  • ktilp-12
    Милан - Турин-2018 (19)
    ktilp-12-Фото

    1. Лефебр после нахождения генерального спонсора сказал, что насчет Гавирии неизвестно, а Мааса он не отпустит, т.к. у него еще на один год контракта.

    2. Нельзя обвинять Гуду, сам Лопес говорит, что смотрел на состояние Вальверде, налетел на француза. 

  • rude_rider
    Милан - Турин-2018 (19)
    rude_rider-Фото
    Кстати по Маас.куда он уходит? Разве контракт с квикам заканчивается?
  • lebr123
    Тур Турции-2018. Этап 2 (2)
    lebr123-Фото
    Весь Газпром это НЕЧТО, и не только велокоманда
  • lebr123
    Милан - Турин-2018 (19)
    lebr123-Фото
    Астана не должна побеждать по вашей прихоти
  • tiuteamd
    Милан - Турин-2018 (19)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: VeloVelo
     
    Он целеноправлено подбил Лопеса, несколько раз просмотрел видео.FDJ поступили непорядочно. Лопес 100% брал этап.

    ахах ну и позор )))

    https://youtu.be/JxZV_mRDeqI?t=106

     

     Видно четко, что он сдает смену как и все уходя в бок, причем голова у него под руль )))

     

    просто неудача Лопеса, что он не смотрел в этот момент вперед, смотрел бы, объехал бы спокойно, как спринтеры на финишах

  • Sm1T
    Милан - Турин-2018 (19)
    Sm1T-Фото
    ну. едет такой и думает как бы мне подбить кого нибудь из Астаны,и самому навернутся.
  • Бакеша
    Милан - Турин-2018 (19)
    Бакеша-Фото
    Все трое, которые поднялись на подиум, были самыми сильными на гонке и достойные соперники. А кто первый, кто второй это уже кому-то не повезло
  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (19)
    VeloVelo-Фото

    Сердцем, ногами, руками и задницей.
    А еще печенью, почками и желудком.

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (19)
    VeloVelo-Фото

    Это был косяк Лопеса. Никто никого не подбивал.

    В горе всегда развозящий так отваливает. 
    А вот Лопес накосячил, зевнул.

    В горе, прежде чем атаковать, гонщик смотрит по сторонам, убеждаясь, что нет помех,
    после этого принимает сильно вправо, для безопасности, и атакует.



    Бывает атака "с колеса", конечно. В этом случае, тем более, надо внимательно следить за этим колесом, прежде чем атаковать.


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