Тур Турции-2018. Маршрут

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 19:09
Маршрут Тура Турции-2018
54-й выпуск Тура Турции, входящего в календарь гонок Мирового тура, стартует 9 октября в городе Конья и финиширует 14 октября в Стамбуле. За шесть этапов участники преодолеют в общей сложности 936 км. Маршрут состоит из шести этапов, четыре из которых подходят спринтерам. На двух этапах смогут себя проявить универсалы и горняки. На 1-м этапе участникам придётся преодолеть подъёмы 3-й и 2-й категории. На 4-м этапе организаторы подготовили прохождение подъёма 1-й категории и финиш в подъём 2-й категории, который, скорее всего, определит победителя генеральной классификации.
Победитель Тура Турции прошлого года Диего Улисси (UAE Team Emirates) выйдет на старт под номером 1 и будет защищать свой титул.
Ирландский гонщик команды BORA – hansgrohe Сэм Беннетт, ставший в прошлом году победителем четырёх этапов Тура Турции, попробует повторить свой рекорд. В этом году Сэм Беннетт стал победителем трёх этапов Джиро д’Италия. Одним из главных соперников Беннетта будет колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия, который в этом году стал победителем двух этапов Тур де Франс.
На старт Тура Турции-2018 выйдут 20 команд, из них - 9 команд Мирового тура: BORA – hansgrohe, BMC, Sunweb, UAE-Team Emirates, Astana, Trek-Segafredo, Katusha-Alpecin, Bahrain-Merida, Quick Step Floors;
10 проконтинентальных: Manzana Postobon, Wilier Triestina - Selle Italia, Sport Vlaanderen – Baloise, Delko Marseille Provence KTM, Gazprom-RusVelo, Caja Rural - Seguros RGA, Burgos-BH, Euskadi – Murias, CCC Sprandi Polkowice, WB Aqua Protect Veranclassic
и национальная сборная Турции.
Этапы Тура Турции-2018:
Этап 1. Konya – Konya,148,4 км
Этап 2. Alanya – Antalya, 149,6 км
Этап 3. Fethiye – Marmaris, 132,7 км
Этап 4. Marmaris – Selçuk, 205,5 км
Этап 5. Selçuk – Manisa, 135,7 км
Этап 6. Bursa – Istanbul, 164 км
Стартовый состав:
UAE - TEAM EMIRATES
1 ULISSI Diego (Ita)
2 AIT EL ABDIA Anass (Mar)
3 CONSONNI Simone (Ita)
4 CONTI Valerio (Ita)
5 DURASEK Kristijan (Cro)
6 LAENGEN Vegard Stake (Nor)
7 NIEMIEC Przemyslaw (Pol)
ASTANA PRO TEAM
11 BIZHIGITOV Zhandos (Kaz)
12 FOMINYKH Daniil (Kaz)
13 GIDICH Yevgeniy (Kaz)
14 LUTSENKO Alexey (Kaz)
15 MOSER Moreno (Ita)
16 TLEUBAYEV Ruslan (Kaz)
17 ZAKHAROV Artyom (Kaz)
BAHRAIN - MERIDA
21 BOLE Grega (Slo)
22 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
23 HAUSSLER Heinrich (Aus)
24 NAVARDAUSKAS Ramunas (Ltu)
25 NOVAK Domen (Slo)
26 PADUN Mark (Ukr)
27 PER David (Slo)
BMC RACING TEAM
31 BEVIN Patrick (NZl)
32 BOHLI Tom (SUI)
33 BOOKWALTER Brent (USA)
34 DRUCKER Jean Pierre (Lux)
35 FRANKINY Kilian (Sui)
36 ROCHE Nicholas (Irl)
37 WYSS Danilo (Sui)
BORA-HANSGROHE
41 BENNETT Sam (Irl)
42 BODNAR Maciej (Pol)
43 MCCARTHY Jay (Aus)
44 PELUCCHI Matteo (Ita)
45 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)
46 SAGAN Juraj (Svk)
47 SARAMOTINS Aleksejs (Lat)
QUICK STEP FLOORS
51 DECLERCQ Tim (Bel)
52 GAVIRIA RENDON Fernando (Col)
53 HODEG CHAGUI Álvaro José (Col)
54 KEISSE Iljo (Bel)
55 KNOX James (GBr)
56 RICHEZE Ariel Maximiliano (Arg)
57 STYBAR Zdenek (Cze)
TEAM KATUSHA-ALPECIN
61 BELKOV Maxim (Rus)
62 CRAS Steff (Bel)
63 FABBRO Matteo (Ita)
64 HAAS Nathan (Aus)
65 MATHIS Marco (Ger)
66 HOLLENSTEIN Reto (Sui)
67 WÜRTZ SCHMIDT Mads (Den)
TEAM SUNWEB
71 ARNDT Nikias (Ger)
72 CURVERS Roy (Ned)
73 FRÖHLINGER Johannes (Ger)
74 TEN DAM Laurens (Ned)
75 TEUNISSEN Mike (Ned)
76 THEUNS Edward (Bel)
77 VERVAEKE Louis (Bel)
TREK-SEGAFREDO
81 DE KORT Koen (Ned)
82 DEGENKOLB John (Ger)
83 FELLINE Fabio (Ita)
84 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (Eth)
85 GUERREIRO Ruben (Por)
86 REIJNEN Kiel (USA)
87 VAN POPPEL Boy (Ned)
BURGOS BH
91 BOL Jetse (Ned)
92 CABEDO Oscar (Esp)
93 CUBERO GALVEZ Jorge (Esp)
94 PIMENTA COSTA MENDES José Joao (Por)
95 RUBIO HERNANDEZ Diego (Esp)
96 SESSLER Nicolas (Bra)
97 MITRI James (NZl)
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
101 PARDILLA BELLON Sergio (Esp)
102 REIS Rafael Ferreira (Por)
103 IRISARRI RINCON Jon (Esp)
104 SILVA Joaquim (Por)
105 SERRANO Gonzalo (Esp)
106 FERRARI Fabricio (Uru)
107 ZABALA Josu (Esp)
CCC SPRANDI POLKOWICE
111 AMARO ANTUNES Manuel (Por)
112 BERNAS Pawel (Pol)
113 GRADEK Kamil (Pol)
114 PALUTA Michal (Pol)
115 SAJNOK Szymon (Pol)
116 BROZYNA Piotr (Pol)
117 CIESLIK Pawel (Pol)
DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
121 FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)
122 TRARIEUX Julien (Fra)
123 JONES Brenton (Aus)
124 MIHAYLOV Nikolay (Bul)
125 KASPERKIEWICZ Przemyslaw (Pol)
126 MORENO BAZAN Javier (Esp)
127 FINETTO Mauro (Ita)
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
131 BARRENETXEA URIARTE Ander (Esp)
132 ARISTI GARDOKI Mikel (Esp)
133 SANZ UNZUE Enrique (Esp)
134 RODRIGUEZ RECHE Sergio (Esp)
135 PRADES REVERTE Eduard (Esp)
136 BARCELÓ ARAGÓN Fernando (Esp)
137 TXOPERENA MATXIKOTE Beñat (Esp)
GAZPROM - RUSVELO
141 ARSLANOV Ildar (Rus)
142 BOEV Igor (Rus)
143 KURIANOV Stepan (Rus)
144 KOZONTCHUK Dmitriy (Rus)
145 TRUSOV Nikolai (Rus)
146 SHILOV Sergey (Rus)
147 PORSEV Alexander (Rus)
MANZANA POSTOBON TEAM
151 DUARTE AREVALO Fabio Andres (Col)
152 SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo (Col)
153 AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo (Col)
154 REYES ORTEGA Aldemar (Col)
155 GARCIA SOSA Jhojan Orlando (Col)
156 VILELA Ricardo (Por)
157 ORJUELA GUTIERREZ Fernando (Col)
SPORT VLAANDEREN-BALOISE
161 DE GENDT Aimé (Bel)
162 DELTOMBE Kevin (Bel)
163 NOPPE Christophe (Bel)
164 SPRENGERS Thomas (Bel)
165 VAN GOMPEL Matthias (Bel)
166 VAN HECKE Preben (Bel)
167 VAN ROOY Kenneth (Bel)
WB-VERANCLASSIC AQUA PROTECT
171 MASSON Christophe (Fra)
172 JULES Justin (Fra)
173 KIRSCH Alex (Lux)
174 LIETAER Eliot (Bel)
175 MORTIER Julien (Bel)
176 PEYSKENS Dimitri (Bel)
177 STASSEN Julien (Bel)
WILIER TRIESTINA-SELLE ITALIA
181 BEVILACQUA Simone (Ita)
182 COLEDAN Marco (Ita)
183 PACIONI Luca (Ita)
184 BERTAZZO Liam (Ita)
185 POZZATO Filippo (Ita)
186 ROSA Massimo (Ita)
187 ZHUPA Eugert (Alb)
NATIONAL TEAM TÜRKEI
191 ORKEN Ahmet (Tur)
192 BAKIRCI Nazim (Tur)
193 ATALAY Muhammet (Tur)
194 BALKAN Onur (Tur)
195 AKDILEK Ahmet (Tur)
196 SAMLI Feritcan (Tur)
197 SAYAR Mustafa (Tur)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (266)