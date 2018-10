Милан - Турин-2018 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:34 Magenta - Torino, 200 км 1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 4:43:36 2 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:10 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:28 4 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:36 5 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - FDJ 0:00:38 6 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 7 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain - Merida 0:00:41 8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 9 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:43 10 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:45 11 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 12 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:48 13 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 0:00:59 14 Adam Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 0:01:02 15 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 16 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:01:13 17 Tim Wellens (Bel) Lotto - Soudal 0:01:15 18 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 19 Warren Barguil (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:01:27 20 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:01:38 21 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:01:41 22 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 0:02:00 23 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:02:25 24 Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo 0:02:33 25 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:02:37 26 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Israel Cycling Academy 27 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 28 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 29 Pieter Serry (Bel) Quick Step Floors 0:02:49 30 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 31 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 0:02:53 32 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 0:03:01 33 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 34 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 35 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:03:13 36 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:03:16 37 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 0:03:19 38 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 0:03:23 39 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:03:29 40 Anthony Delaplace (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:03:35 41 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:03:37 42 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:03:49 43 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:04:03 44 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 45 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 46 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:04:05 47 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 0:04:28 48 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:04:30 49 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:29 50 Jérémy Maison (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:04:38 51 José Fernandes Neves (Por) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:04:45 52 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:04:59 53 Sebastian Schönberger (Aut) Wilier Triestina - Selle Italia 0:05:01 54 Mikkel Frølich Honoré (Den) Quick Step Floors 0:05:03 55 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 56 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 0:05:06 57 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:05:08 58 Tiesj Benoot (Bel) Lotto - Soudal 0:05:58 59 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:06:15 60 Manuel Senni (Ita) Bardiani - CSF 0:06:24 61 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain - Merida 0:06:25 62 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 63 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha - Alpecin 64 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:06:39 65 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:07:09 66 Enric Mas Nicolau (Esp) Quick Step Floors 67 Freddy Ovett (Aus) BMC Racing Team 0:07:12 68 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:08:48 69 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:08:50 70 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:09:35 71 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 0:09:41 72 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:10:00 73 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 74 Daniel Savini (Ita) Bardiani - CSF 75 Jhonnatan Narvaez (Ecu) Quick Step Floors 76 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 77 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 78 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 79 Luca Wackermann (Ita) Bardiani - CSF 80 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 81 Peter Kennaugh (Gbr) Bora - Hansgrohe 82 Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli - Sidermec 83 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 84 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 85 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Samsic 86 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 87 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Samsic 88 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 0:11:22 89 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:11:49 90 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 0:15:45 91 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 92 Diego Rosa (Ita) Team Sky 93 Eros Capecchi (Ita) Quick Step Floors 94 Kim Magnusson (Swe) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 95 Andrea Bagioli (Ita) UAE Team Emirates 96 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Samsic 97 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 98 Andrea Garosio (Ita) Bahrain - Merida 99 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 100 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 101 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 102 Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy 103 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 104 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 105 Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ 106 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 107 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 108 Umberto Orsini (Ita) Bardiani - CSF 0:16:13 109 Alexander Evans (Aus) BMC Racing Team 0:16:23 DNF Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale DNF Cyrus Monk (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale DNF Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team DNF Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida DNF Kristijan Koren (Slo) Bahrain - Merida DNF Maxim Pirard (Bel) Bahrain - Merida DNF Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF DNF Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team DNF Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe DNF William Bonnet (Fra) Groupama - FDJ DNF Jérémy Roy (Fra) Groupama - FDJ DNF Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy DNF Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy DNF Thomas De Gendt (Bel) Lotto - Soudal DNF Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal DNF Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott DNF Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton - Scott DNF Rob Power (Aus) Mitchelton - Scott DNF Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott DNF Carlos Verona (Esp) Mitchelton - Scott DNF Carlos Betancur (Col) Movistar Team DNF Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors DNF Laurens De Plus (Bel) Quick Step Floors DNF Romain Le Roux (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin DNF Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin DNF Sam Oomen (Ned) Team Sunweb DNF Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb DNF Michael Matthews (Aus) Team Sunweb DNF Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo DNF Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo DNF Nicholas Rinaldi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia DNF Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Милан - Турин Milano-Torino гонка Европейского тура Europe Tour Тибо Пино Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(7)

Просмотров

(730)

В тему: Giro dell’Emilia-2018

Вуэльта Испании-2018. Результаты 20 этапа

Вуэльта Испании-2018. Результаты 19 этапа

Вуэльта Испании-2018. Результаты 15 этапа

Тур Альп-2018. Этап 5

Тур Альп-2018. Этап 4

Тур Альп-2018. Этап 3

Тур Альп-2018. Этап 2

Милан - Турин-2017

Милан - Турин-2015

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.