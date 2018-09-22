Варран Баргий заменит Пьера Роллана в составе сборной Франции на чемпионате мира-2018

Варран Баргий заменит Пьера Роллана в составе сборной Франции в групповой гонке чемпионата мира-2018

Пьер Роллан (Pierre Rolland) отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира-2018 из-за бронхита. В составе сборной Франции его заменит Варран Баргий (Warren Barguil). Сирил Гимар (Cyrille Guimard), главный тренер французской сборной представил следующий состав из восьми гонщиков: Жулиан Алафилипп. Тибо Пино, Роман Барде, Тони Галлопан, Руди Молар, Антони Ру, Александр Женье и Варран Баргий.

Пьер Роллан: «Состояние моего здоровья не позволяет мне достойным образом представить Францию на чемпионате мира-2018 в Инсбруке. Мне было трудно принять это решение, но я должен быть честным с собой, товарищами по команде. Желаю всего самого лучшего сборной в Инсбруке, надеюсь, что домой в чемоданах в следующее воскресенье они увезут одну чемпионскую майку или даже несколько».

В интервью L’Équipe Сирил Гимар сказал, что у Пьера Роллана сильный бронхит, из-за которого он не смог завершить интенсивную подготовку.

Варран Баргий: «Прежде всего, я подумал о Пьере Роллане. Сирил Гимар позвонил мне и попросил заменить его. Хочу поблагодарить его за то, что в меня поверили».

На недавней гонки Гран-при Валлони-2018 Варран Баргий занял 3-е место, а на гонке «Мемориал Марко Пантани» вошёл в топ-10.