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Варран Баргий заменит Пьера Роллана в составе сборной Франции на чемпионате мира-2018

Варран Баргий заменит Пьера Роллана в составе сборной Франции в групповой гонке чемпионата мира-2018

 

 

  Пьер Роллан (Pierre Rolland) отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира-2018 из-за бронхита. В составе сборной Франции его заменит Варран Баргий (Warren Barguil). Сирил Гимар (Cyrille Guimard), главный тренер французской сборной представил следующий состав из восьми гонщиков: Жулиан Алафилипп. Тибо Пино, Роман Барде, Тони Галлопан, Руди Молар, Антони Ру, Александр Женье и Варран Баргий.

 

  Пьер Роллан: «Состояние моего здоровья не позволяет мне достойным образом представить Францию на чемпионате мира-2018 в Инсбруке. Мне было трудно принять это решение, но я должен быть честным с собой, товарищами по команде. Желаю всего самого лучшего сборной в Инсбруке, надеюсь, что домой в чемоданах в следующее воскресенье они увезут одну чемпионскую майку или даже несколько».

 

В интервью L’Équipe Сирил Гимар сказал, что у Пьера Роллана сильный бронхит, из-за которого он не смог завершить интенсивную подготовку.

 

 

  Варран Баргий: «Прежде всего, я подумал о Пьере Роллане. Сирил Гимар позвонил мне и попросил заменить его. Хочу поблагодарить его за то, что в меня поверили».

 

На недавней гонки Гран-при Валлони-2018 Варран Баргий занял 3-е место, а на гонке «Мемориал Марко Пантани» вошёл в топ-10.

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Теги к статье: Варран Баргий Пьер Роллан Warren Barguil Pierre Rolland чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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