Сильван Дилье, Яспер Стейвен и Боб Юнгельс о 6-м этапе Джиро д'Италия-2017

Сильван Дилье одерживает первую победу на этапе Гран-тура, опередив в спринте из отрыва Яспера Стейвена

6-й этап Джиро д’Италия-2017 разыграли между собой гонщики отрыва дня, сформировавшегося через 20 км после старта. На финальном 2-км подъёме со средним градиентом в 5.3% и максимальным градиентом в 10% впереди из пяти гонщиков отрыва остались трое – 26-летний швейцарский гонщик команды BMC Сильван Дилье (Silvan Dillier), Яспер Стейвен (Jasper Stuyven), 25-летний бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo и 25-летний австрийский гонщик команды Bora – Hansgrohe Лукас Пёстлбергер (Lukas Pöstlberger). За 2 км до финиша их преимущество составляло полторы минуты.

Сильван Дилье, атаковав на последних 200 метрах, опередил Яспера Стейвена и одержал свою первую в карьере победу на гонке Мирового тура и первую в карьере победу на этапе Гран-тура.



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Сильван Дилье (BMC): «Этап начался для меня неудачно, потому что я прокололся на километре ноль. Начал преследование и сразу же поехал в отрыв. Было тяжело удержаться, но победить Яспера Стейвена – с ума сойти, я до сих пор не могу поверить. Конечно, это самая крупная победа в моей карьере. Сложно описать словами мои чувства. Фантастика, что я выиграл.

Я видел профиль этапа, он не подходил чистым спринтерам, потому что в финале было несколько подъёмов и финиш в подъём. Такое больше подходит классикам, гонщикам, которые хорошо выступают на Туре Фландрии или Амстел Голд Рэйс. Но в пелотоне не так много гонщиков такого стиля, поэтому я использовал свой шанс.

Как у меня это получилось? Не знаю. В сложных спринтах у меня хватает мощности, я могу продавливать большую передачу. Я просто верил в себя и постарался найти ещё немного сил. Я не удивился, когда Яспер Стейвен атаковал на последнем подъёме, понимал, что мне надо просто сесть за ним. Атаковать не собирался, потому что у меня больше шансов выиграть в спринте.

Первые несколько дней, которые должны были быть относительно лёгкими, такими не были. Но чем тяжелее становится гонка, тем лучше я чувствую себя по сравнению с другими гонщиками. Так что сегодня я мог использовать это преимущество. Для команды очень важно взять здесь победу на этапе. Это даёт уверенность и поднимает боевой настрой.

Хочу посвятить победу команде, потому что они верили в меня и помогали мне. Также посвящаю победу семье и жене, потому что они всегда меня поддерживают».

Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Когда я изучал этап и гонщиков, способных на нём хорошо выступить, то подумал, что у Сильвана Дилье есть шанс. Утром на собрании команды мы поговорили об этом. Этап начался дня него не слишком гладко, с прокола на километре ноль. Он догнал пелотон и уехал в отрыв, воспользовался возможностью на 100%. Через 50-60 км после старта разрыв составлял 8 с половиной минут. Команда Cannondale-Drapac начала тащить, но это была борьба пяти гонщиков в голове пелотона с пятью гонщиками в отрыве. Пять против пяти, и разрыв не уменьшился, как они надеялись. Ближе к финалу другие команды начали помогать в погоне, но вернуть время оказалось тяжело. Победа на этапе – это фантастика. Сильван никогда ещё не побеждал на Гран-туре».

Яспер Стейвен (Trek-Segafredo): «Говорят, что если ты близко, то результат придёт, но возможностей не так много, поэтому надо хвататься за них, когда они появляются. Сегодня не получилось. Пишут, что сегодня был попутный ветер, но не на всей дистанции. Когда мы приблизились к секции зоны питания, ветер стал боковым, и я не был уверен, что у нас получится доехать до конца. В тот момент было тяжело. Но мы справились, Мадс (Педерсен) сегодня тянул как зверь.

На финише градиент был 8%, довольно тяжёлый, и я знаю, что Дилье – сильный парень. Поэтому я внимательно следил за ним. Конечно, после такого долгого дня чувствуется усталость, но я очень разочарован».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Лидирующий в общем зачёте Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохраняет на плечах майку лидера третий этап подряд.

Боб Юнгельс (Quick Step Floors): «Начало этапа оказалось тяжелее, чем я надеялся. Я был рад, что отрыв отпустили, потому что старт в городе был напряжённым, тяжело было держать ситуацию под контролем. Потом команды с амбициями в генеральной классификации старались держаться впереди. В конце этапа мы даже спринтовали. Мне хочется, чтобы в Милане я находился высоко в генеральной классификации. В прошлом году я финишировал 6-м, но на этот раз пелотон сильнее, так что буду счастлив финишировать в десятке сильнейших.

Единственное, что могу сказать, что я прогрессирую на подъёмах. Насколько стал лучше проходить протяжённые подъёмы, смогу оценить после 16-го этапа. Довольно сложно сравнивать себя с другими, потому что я не знаю, как они себя чувствуют. На Блокхаусе посмотрю, каким буду по сравнению с другими, и потом узнаю, могу ли считать себя претендентом на общий зачёт».