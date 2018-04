Дисквалификация гонщиков и посторонний автомобиль на классике Scheldeprijs-2018

Классика Схелдерпрейс-2018 (Scheldeprijs) в этом году изобиловала происшествиями. Комиссары гонки сняли с соревнования большую группу гонщиков, включая фаворитов Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и Арно Демара (Groupama-FDJ) за то, что они за 135 км до финиша проехали через железнодорожные пути, когда шлагбаум уже закрывался. Комиссары гонки догнали нарушивших правила UCI гонщиков, остановили их, дисквалифицировав с гонки.

Напомним, что UCI ужесточили наказание за пересечение железнодорожных путей после того, как в 2015 году на Париж-Рубэ группа гонщиков пренебрегла закрытым шлагбаумом и пересекла пути перед скоростным поездом.

Here the moment they skip the railroad crossing. pic.twitter.com/EPctA48av3